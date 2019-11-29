Липецкие станкостроители расширяют экспорт

АО «СТП-ЛСП» совместно с немецким институтом Fraunhofer (Германия) приступает к созданию принципиально нового шлифовального станка

АО «СТП – Липецкое станкостроительное предприятие» (АО «СТП-ЛСП»), которое стало первым современным предприятием по производству шлифовальных станков с программным управлением, созданным в новейшей истории России, уверенно наращивает экспорт своей продукции. Липецкие высокоточные станки сегодня закупают предприятия Германии, Болгарии, Вьетнама, Гвинеи, Кубы, завязываются партнерские отношения с Китаем. В следующем году АО «СТП-ЛСП» запускает совместный проект с Fraunhofer – ведущей исследовательской организацией прикладных исследований в Европе (Германия) по созданию и серийному выпуску абсолютно нового шлифовального станка, который значительно увеличит экспортные перспективы липецких станкостроителей.

Высокотехнологичное предприятие было созданВысокотехнологичное предприятие было создано на обломках некогда известного в СССР Липецкого станкостроительного объединения, которое в начале 2000-х «съежилось» до небольшого производственного участка. Сохранившиеся кадровый костяк и компетенции в станкостроении позволили включить липецкое предприятие в государственную программу по развитию станкостроения. В 2014 году был заложен новый производственный комплекс, получивший название АО «СТП – Липецкое станкостроительное предприятие».

Алексей Шелгунов,генеральный директор АО «СТП-ЛСП» Мы понимаем, что стоять на месте и заниматься выпуском серийной продукции – не совсем подходящий сценарий в современных условиях быстроменяющегося мира. Поэтому постоянно модернизируем свои станки и создаем новые

В 2017 году после монтажа оборудования предприятие начало выпускать высокоточные шлифовальные станки. Однако в марте 2019 года компания оказалась в глубоком кризисе. Это негативно повлияло на имидж компании, хозяйственную и коммерческую деятельность. У завода были заблокированы банковские счета, что, понятно, привело к финансовым трудностям.

Как рассказывает новый генеральный директор АО «СТП-ЛСП» Алексей Шелгунов, выйти из «пике» позволили корпоративные мероприятия по увеличению количества акций АО «Станкопром», представляющего госкорпорацию «Ростех», и изменение доли участия прежних учредителей в составе другого акционера общества – ООО ИГ «Союз» — в пользу третьих лиц, ранее не являвшихся его участниками.

Сохранив основной кадровый состав и компетенции, АО «СТП-ЛСП», несмотря на сложности, разработало и внедрило в серийное производство две новые модификации плоскошлифовального станка 3Л722, получив заключение ТПП Липецкой области об их российском происхождении, освоили производство импортозамещающих люнетов для круглошлифовальных станков. На предприятии внедрили технологию изготовления лифтовых колес, составив серьезную конкуренцию поставщикам из Китая, а также технологии по изготовлению станков и обработке корпусных деталей не только с применением так называемого оборотного литья, когда структурные части станков, бывших в употреблении, восстанавливаются по соответствующей технологии, но и нового литья. Для этого разработана и изготовлена модельная оснастка, на ее основе – новое литье, которое уже готово для обработки на собственном оборудовании. Еще одна новинка – станки, разработанные специально для работы в тропических условиях – повышенной влажности и температуры, которые уже оценили потребители из Кубы, Гвинеи и ряда других стран. Исполнен интересный проект для предприятий ОПК по работе станков в автоматическом режиме вместе с промышленными роботами по безлюдной технологии. Комплекс технологического оборудования, сосредоточенного на предприятии, во многом уникален не только для Липецкой области, но и в масштабах страны.

С марта 2019 года АО «СТП-ЛСП» ни разу не приостанавливало работу. Более того, оптимизировав бизнес-процессы, стало поставлять свою продукцию потребителю в более сжатые сроки. Если раньше заказчик ожидал станки от трех до шести месяцев, то теперь сроки по ряду позиций составляют от одного до двух месяцев.

«Мы понимаем, что стоять на месте и заниматься выпуском серийной продукции – не совсем подходящий сценарий в современных условиях быстроменяющегося мира. Поэтому постоянно модернизируем свои станки и создаем новые. Сейчас работаем над станками, способными выполнять профильное шлифование, формируя профиль инструмента и, соответственно, круг по желанию заказчика.

В следующем году запускаем совместный проект с институтом им. Фраунгофера (Германия) по производству абсолютно нового шлифовального станка. На одной базе будем предлагать заказчику целую гамму станков в зависимости от их потребности, от сложности обрабатываемой поверхности. Будет предусмотрено исполнение операций в векторах до пяти координат, с шлифованием профильным, внешним и внутренним, нарезанием резьбы. Для понимания неспециалистов можно сделать сравнение с автомобилем “Мерседес” в базовой комплектации или с дополнительными опциями по спецзаказу», – рассказывает о планах компании Алексей Шелгунов.

По его словам, проект по созданию нового станка будет реализован на площадке «СТП-ЛСП». И это будет российский станок. Планируется, что немецкие партнеры проведут опытно-конструкторские работы по созданию промышленного образца, а липецкие станкостроители освоят серийный выпуск. Немецкие партнеры заинтересованы в приобретении этих станков для последующей их реализации на европейском рынке. «Потенциал такого сотрудничества очень высок. Мы просчитали экономическую целесообразность этого проекта и получили хорошие перспективы», – говорит гендиректор «СТП-ЛСП».

АО «СТП — Липецкое станкостроительное предприятие» создано в рамках реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение производства по выпуску шлифовальных станков». Проект является участником госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» при поддержке Государственной корпорации «Ростех», Минпромторга России и АО «Станкопром».

Еще один проект, запланированный на 2020 год, – запуск базовой площадки, где операторы заказчика будут проходить обучение работе на шлифовальных станках ЛСП с программным управлением. Поскольку это станки нового технологического уровня, позволяющие, в отличие от станков с ручным управлением, одному оператору управлять несколькими станками, обучение на базе производителя актуально для заказчика. Оно позволяет будущим операторам получить необходимые навыки и знания, а предприятию-заказчику – застраховать себя от угрозы остановки, поломки станка в связи с неграмотным управлением.

Комплексное предложение, куда входят пусконаладочные работы и дальнейшее сервисное обслуживание высокоточных станков, по мнению руководства «СТП-ЛСП», создает дополнительное конкурентное преимущество продукции предприятия и позволяет расширять его рыночную долю, в том числе и за рубежом.