Тернистый путь инноваций

Болховский завод полупроводниковых приборов (БЗПП), по сути, предвосхитил конверсионный тренд, заданный президентом страны. В ходе совещания в середине октября Владимир Путин нацелил предприятия ОПК на производство высокотехнологичного оборудования для медицины, а БЗПП уже проводит испытания первой в России отечественной инсулиновой помпы, технические и эксплуатационные характеристики которой превосходят зарубежные аналоги. Однако путь конверсионных инноваций оказался тернистым.

Конверсионная инициатива

Как рассказывает генеральный директор БЗПП Вячеслав Поярков, идея создания инсулиновой помпы появилась, когда предприятиям, работающим на ОПК, была поставлена задача до 2030 года довести долю продукции гражданского назначения до 50%. «Сегодня реалии таковы, что в стране, где живет 5 миллионов больных диабетом, из них 94% инсулинозависимых, закупают дорогостоящие инсулиновые помпы за рубежом, потому что отечественных производителей нет. Разве это нормально? Потенциал нашего научно-конструкторского бюро и наработанный опыт создания высокотехнологичной продукции для оборонной и космической промышленности, техническая база с уникальным оборудованием позволяли взяться за этот беспрецедентный проект», — объясняет он.

Аттестацию научно-конструкторского потенциала БЗПП еще более 10 лет назад дал НИИ «Сапфир», передав на завод 53 типа номиналов полупроводниковой продукции, а сама заводская наука за 13 последних лет создала 77 типов номиналов. В 2005 году на заводе по оборонной тематике выпускали одно изделие, сейчас их 130. Спектр применения полупроводниковой продукции болховского завода очень широк. К примеру, для космической отрасли создали такое уникальное изделие, которое по своим характеристикам лучше иностранных. Поэтому они присутствуют в каждом спутнике. Ряд изделий для этой отрасли создаются здесь с использованием 60-микронной проволоки — это толщина человеческого волоса, которая еще заострена до 3–4 микрон. Подобные элементы в России выпускает только болховский завод. В цехе полупроводникового производства делают разварку от 30-микронной проволоки до 300-микронной проволоки. Как алюминиевой, так и золотой. Все измерительные приборы, испытательные стенды сделаны специалистами завода. Под каждый прибор своя оснастка. В ассортименте полупроводниковой продукции половина эксклюзивной, потому что саму технологию разработали внутри завода. Установленное оборудование позволяет делать фотолитографию 0,6 микрона, напылять все виды металлов периодической системы Менделеева. С 2007 года начали развивать направление создания кристаллов для электронной промышленности. Создали автоматическую установку для эвтектической посадки кристалла в корпус. Это ноу-хау завода. За вклад в развитие ОПК в 2019 году гендиректор БЗПП Вячеслав Поярков указом президента РФ награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Немало наукоемкой продукции и в других цехах завода. К примеру, на БЗПП впервые в России разработали и начали выпускать импортозамещающие гибкие перемычки — соединители для аккумуляторов, которые закупали вагоностроители в Болгарии и Германии. Создали высокоточные микроманипуляторы для минского предприятия «Планар» с микронной точностью перемещения. Они используются для управления дисковой резкой. Здесь также разработали уникальный теплогенератор, особенно востребованный в местностях, где нет газа.

Особо специалисты завода гордятся гидроабразивной резкой, которая позволяет на машиностроительном производстве осуществлять резку без дополнительной обработки детали. Благодаря компьютерной программе можно вырезать любую конфигурацию из любых материалов, в том числе из стекла. Или еще одна уникальная опция болховского завода представлена на участке ЧПУ, где работает пятиосный станок, который одновременно использует 40 инструментов. Сразу в одном процессе получается законченная деталь. Здесь же линейка других станков с ЧПУ. В том числе с рядом уникальных настроек, где обработка ведется меньше микрона.

Надо сказать, что благодаря работе парка токарных и гибридных, токарно-фрезерных автоматов на БЗПП выполняются заказы около 300 предприятий по всей России. Так что проект создания инсулиновой помпы имеет солидную научную, техническую базу. Но главное — мощного движителя в лице генерального директора Вячеслава Пояркова. «Для него нет невыполнимых задач и безвыходных ситуаций. Когда все вокруг говорят, что выхода нет, он все равно будет искать «дверь» и убеждать других, что она есть. И что самое поразительное — она действительно в итоге находится», — рассказывают на предприятии.

Так было и с проектом инсулиновой помпы. Преодолев путь от «это невозможно» до «сделаем», ученые, конструкторы взялись за дело. Без стороннего и заемного банковского финансирования, только за счет собственных средств и мозгов в течение полутора лет создан опытный образец.

Не догнать, а перегнать

«Нам была поставлена задача не просто создать аналог импортной инсулиновой помпы, а сделать ее с улучшенными технико-эксплуатационными характеристиками. Наше медицинское устройство для непрерывного подкожного введения инсулина уже сейчас легче и удобнее, выше по уровню управления, в нем более удобный интерфейс, эргономика. Мы сделали помпу универсальной: не только для инсулиновых инъекций, но и для введения любых препаратов, когда требуется точность микродозы, в том числе и в косметологии», — рассказывает один из разработчиков помпы, отвечающий за схемотехнику и программирование, инженер-конструктор СКТБ Роман Черников.

Сегодня вес отечественной помпы составляет 90 граммов (зарубежная — 100), но специалисты утверждают, что на втором этапе, когда БЗПП освоит производство собственных компонентов, вес снизится до 70 граммов. Существенные преимущества просматриваются и по цене. На первом этапе стоимость просчитывается в пределах 100 тыс. руб. (зарубежные аналоги — 150-300 тыс. руб.), на втором этапе, при выпуске 130-150 тыс. помп, а именно такова потребность внутреннего рынка согласно данным Государственного (Федерального) регистра больных сахарным диабетом, — до 70 тыс. руб.

«Следующий этап — разработка микродвигателя. Пока используем зарубежный. Есть планы наладить производство микродвигателей и микронасосов, которые используются в помпе, как комплектующих и для продукции других предприятий приборостроения. Так что можно сказать, что с созданием первой отечественной инсулиновой помпы мы открываем у себя новое направление — выпуск наукоемкой продукции гражданского назначения», — говорит Вячеслав Поярков. Однако этот «мейнстрим» натолкнулся на множество рифов.

От создания до внедрения — пропасть

В разработке и создании отечественной инсулиновой помпы компания рассчитывала только на свои силы, инвестируя в этот проект собственные финансовые средства. Руководство БЗПП изначально придерживается принципа финансовой самодостаточности, осуществляя развитие и модернизацию без привлечения заемных средств. Для этого диверсифицировало производство до 30 направлений. В частности, хорошим источником дохода стало сельское хозяйство, хлебопекарный и кондитерский сегмент, туристическая инфраструктура и многое другое. Так что вопреки мнению президента Владимира Путина, что работа предприятий ОПК в конверсионном направлении потребует от государства принятия финансовых мер, болховцы на помощь не претендуют. А вот что касается «принятия организационных мер», как выразился президент, по испытанию и продвижению первой отечественной инсулиновой помпы, было бы очень кстати.

Как рассказывают на предприятии, процесс сертификации оказался очень непростым. Группе разработчиков во главе с Вячеславом Поярковым удалось попасть в московский эндокринологический центр с надеждой на проведение клинических испытаний. Но там объяснили, что для испытаний нужно писать специальную программу.

Как водится в родном Отечестве, выбирается более легкий путь — закупки иностранных аналогов. Оказывается, на наш рынок они проходят благодаря тому, что признается сертификат европейский.

«Я обратился к члену Совета федерации Владимиру Игоревичу Круглому. Он нам помог выйти на организацию, где наше изделие было испытано на экологичность используемых материалов. В испытательном центре НИИ медицинской техники оно получило положительное заключение. По рекомендации института мы провели громадную работу по приведению нашей документации — техусловий, инструкции по эксплуатации в соответствие с требованиями института. Дальше должны пройти испытания на электромагнитную совместимость в институте, а потом нам разрешено на своем предприятии испытать опытную партию. Программу испытаний уже подготовили. Затем, как нам сказали, нужно отдать наше изделие на дальнейшие испытания, которые запланирует институт. Какие именно — мы не знаем. После всех этих процедур помпу должны внести в реестр медицинских изделий. И только тогда может быть принято решение о клинических испытаниях. Насколько это будет растянуто во времени, непонятно. Я даже не знаю, к кому обращаться, чтобы ускорить процесс», — рассказывает гендиректор БЗПП.

Затягивание с выводом на рынок медоборудования инсулиновой помпы автоматически тормозит налаживание производства микродвигателей для нужд отечественного приборостроения. Логика очевидна: если помпа не войдет в государственную программу поставок для нужд здравоохранения, она не будет продаваться. Значит, финансовых средств на создание производства микродвигателей не будет.

По мнению президента Путина, «широкое поле для реализации такой продукции открывается в рамках выполнения национальных проектов». «Особенно нужна медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора», — сказал на совещании по ОПК президент. «В целом, по оценкам экспертов, потенциальный спрос довольно высок — порядка 6,2 трлн рублей, необходимо, чтобы большая часть этого спроса была удовлетворена именно отечественными производителями», — акцентировал глава государства.

Способна ли подключиться к решению этой задачи региональная власть, непонятно. Как рассказывают разработчики отечественной инсулиновой помпы, в орловских госструктурах их выслушали и сказали: «Конечно, будем помогать. Но нам легче закрыть тему, чем ею заниматься». А в департаменте здравоохранения и слушать не стали.

Вячеслав Поярков, будучи опытным топ-менеджером, благодаря которому БЗПП не только выжил в «штормах» 90-х, но и является поставщиком уникальных комплектующих для космической и оборонной промышленности, «блиц-крига» не ожидает: «В России сложно пробивать стену, выстраиваемую чиновниками». Но ведь должны быть двери, которые откроются навстречу импортозамещающему инновационному продукту…