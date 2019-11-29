Промышленники перерабатывают рост

Аналитические обзоры Росстата о работе промышленников Черноземья за три квартала 2019 года фиксируют временные сложности с развитием этой отрасли в макрорегионе. Впервые за несколько лет производство не показывает рекордной динамики в Тамбовской области. Впрочем, есть и исключения — в Орловской области отрасль избежала уже привычного снижения показателей. Зону роста покинула также развитая промышленность Липецкой области. Но профильные региональные чиновники прогнозируют, что отрасль вскоре преодолеет локальный спад за счет изменений конъюнктуры рынка и мер господдержки.

Индекс производства (ИПП, характеризует изменение объемов отгрузки продукции в денежном выражении) в среднем по России за три квартала 2019 года составил 103% к аналогичному периоду 2018-го. Только двум регионам Черноземья удалось превысить этот показатель — Воронежской и Белгородской областям.

Игра со статистикой

ИПП Воронежской области по итогам третьего квартала составил 104,5% (105,5% в начале года). В зоне роста в регионе, судя по данным Воронежстата, находятся все отрасли промышленности, но наиболее крупная, обрабатывающая, показала индекс ниже интегрального — 102,2%. В добыче полезных ископаемых он составил 122%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — 118,4%, у организаций, занимающихся водоснабжением и водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений,— 123,2%.

Из обрабатывающих производств Воронежской области заметнее всего выросли производство электрооборудования (125,9%), автотранспортных средств (130,9%), кожи и изделий из нее (129,9%). Сильнее всего сократилось металлургическое производство (34,3%), производство напитков (84,4%), бумаги и бумажных изделий (77,7%), мебели (85%).

В Белгородской области индекс за январь-сентябрь составил 103,1% (105,1% в начале года). Судя по отчету Белгородстата, в регионе заметнее всего выросли показатели у коммунальных компаний (121,4%), энергетики, наоборот, в зоне падения (94,4%). Добывающие производства показывают рост в 101,3%. Из обрабатывающих производств (104,6%) наибольшую динамику официальная статистика фиксирует в химпроме (122%), производстве лекарств (115,5%), автотранспортных средств (163,8%), ремонте и монтаже оборудования (145,1%). Сильнее всего упали, как и в Воронежской области, производство напитков (79,2%), готовых металлических изделий (86%), компьютеров, электронных и оптических изделий (79,5%).

Впервые за несколько лет Тамбовская область не показывает рекордных в макрорегионе показателей промышленного роста — 100,9% за три квартала по сравнению со 114,4% в начале 2019-го. В зоне падения в регионе — добыча полезных ископаемых (94,8%), энергетика (90,8%). Обрабатывающие производства показывают небольшой рост (101,3%). Заметнее всего снизились такие отрасли, как производство резины и пластмасс (87,3%), металлических изделий (75,2%), мебели (77,6%). Подросло производство одежды (113,5%), транспорта (170,3%), металлургия (132%).

Новой тенденцией стал рост производства в Орловской области — ИПП региона последние три года был в зоне падения. За январь-сентябрь 2019-го Орелстат фиксирует в регионе рост промышленности 102,4% к аналогичному периоду 2018-го (98,9% в начале этого года). По сообщению ведомства, индекс в добывающих производствах региона составил 108,5%, в обрабатывающих — 103,1%, у энергетиков — 95,4%, у коммунальщиков — 107,1%. Подробный отчет по отдельным отраслям промышленности Орелстат не публиковал.

В Курской области производство продемонстрировало почти нулевую динамику — 100,2% за три квартала (103% в начале года). В обрабатывающих производствах индекс составил 99,1%. У курских добывающих производств — 101,7%. ИПП энергокомпаний региона, в число которых входит Курская АЭС, в зоне падения — 98,5%. У коммунальной отрасли индекс составил 102,6%.

В ожидании роста

Неожиданной в отчетах Росстата выглядит динамика промышленности Липецкой области. Традиционно активно развивающаяся в регионе отрасль к концу 2019-го попала в зону падения — 97,1% за три квартала по сравнению со 102,7% в начале года. ИПП у добывающих производств составил 91%, у обрабатывающих — 98,2%, из них наиболее заметно снижение в производстве одежды (54,3%), производстве транспорта (24,1%), металлургии (88,8%). Также в зоне падения — ИПП у коммунальных организаций (93%) и энергетиков (99,3%).

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики администрации Липецкой области Сергей Шаронин объясняет временные сложности с динамикой промышленности в регионе локальными простоями на крупнейшем (доля металлургии в промпроизводстве области в 2018 году составила 27,2 %) предприятии региона — Новолипецком металлургическом комбинате. «Выход индекса промышленного производства из зоны роста связан с приостановкой технологических процессов на НЛМК. Объемы этого предприятия колоссальны, и закрыть их выпадение очень сложно. К концу 2019 года основная часть работ по реконструкции на НЛМК завершается, что, безусловно, позитивно отразится на региональной динамике промышленного производства. Рост активности ожидаем и на других предприятиях промышленного сектора»,— рассказал чиновник.

«Замедление темпов промышленного роста связано с лишь временным снижением активности липецкой площадки группы НЛМК в связи с реконструкцией доменной печи №6 комбината. Вместе с тем в течение 2019 года в регионе ожидается рост производства готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — 155%, а также электрического оборудования — 105,5%. К концу года ситуация должна стабилизоваться. Индекс роста по итогам года мы прогнозируем на уровне 102%»,— сообщил вице-губернатор Липецкой области по инвестициям и экономике Дмитрий Аверов.

Еще одной причиной временного ухудшения динамики стали сложности на липецких предприятиях «СТП — Липецкое станкостроительное предприятие» и «Генборг». Завод «Генборг», выпускающий низковольтные взрывобезопасные и общепромышленные электродвигатели, в апреле приостановил работу в связи с тяжелым финансовым положением. Напомним, в этот проект группа воронежская компаний «ЦНО-химмаш» вложила 1,4 млрд. руб. Кредиты на строительство предприятия выделили государственный Фонд развития промышленности и Сбербанк.

По оценке эксперта банковского рынка Олега Цуцаева, ожидалось, что инвестпроект по созданию завода должен был обеспечивать погашение долга за счет собственных доходов. Но ряд обстоятельств сделать это не позволили. Впрочем, к концу 2019 года стало понятно, что «Генборгу» постепенно удается решать финансовые проблемы. После погашения в августе просрочки по процентам в размере около 4 млн руб. Фонд развития промышленности реструктуризировал основную задолженность предприятия. Ранее аналогичное решение по долгам «Генборга» принял основной кредитор предприятия — Сбербанк.

Стоит отметить, что в переговорах по выводу завода из финансового кризиса активно участвовали представители администрации Липецкой области, правительства Воронежской области, Минпромторга, Корпорации МСП. Региональные профильные чиновники смогли убедить кредиторов в высокой социальной значимости такого предприятия, как «Генборг», для региона.

Ожидается, что время отсрочки позволит ГК «ЦНО-химмаш» провести комплекс антикризисных мероприятий и восстановить стабильную производственную деятельность «Генборга». Реструктуризация задолженности по кредитам дает возможность ликвидировать долги по зарплате и налогам и претендовать на дополнительное льготное финансирование в рамках государственных программ поддержки промышленности.

Приостанавливало свою работу и «СТП — Липецкое станкостроительное предприятие», созданное при поддержке госкорпорации «Ростех», Минпромторга России и АО «Станкопром». В 2017 году после монтажа оборудования предприятие начало выпускать высокоточные шлифовальные станки. Однако в марте 2019 года СКР инициировал расследование о хищении государственных средств. В рамках расследования уголовного дела были заблокированы банковские счета, что привело к финансовым сложностям.

Как рассказал недавно возглавивший «СТП — Липецкое станкостроительное предприятие» гендиректор Алексей Щелкунов, компания рассчитывает в ближайшей перспективе выйти из сложного положения за счет ряда антикризисных мероприятий. В их числе — увеличение в структуре собственности предприятий пакета акций АО «Станкопром», представляющего госкорпорацию «Ростех», а также привлечение внешних инвесторов в другого акционера завода — ООО ИГ «Союз».

Представляющий предпринимательское сообщество глава торгово-промышленной палаты Липецкой области Анатолий Гольцов так же оптимистично оценивает перспективы отрасли, как и власти. «Колебания ИПП в 1–2% — это нормальное дело, его нынешнее падение, уверен, будет быстро преодолено. Липецкая область — самодостаточный регион с большим заделом на промышленный рост благодаря постоянному притоку серьезных инвесторов,— полагает господин Гольцов. — Падение, думаю, связано не столько с проблемами производственного процесса, сколько с санкционной политикой ряда государств, сокращающей для наших экспортоориентированных производителей рынки сбыта продукции. Наша торгово-промышленная палата выдает сертификаты, удостоверяющие российское происхождение произведенных в регионе товаров, поэтому с полным основанием могу утверждать, что идет увеличение экспортной составляющий не на 1–2%, а на 10–12%. Нет никаких сомнений, что регион преодолеет отмеченный Росстатом небольшой спад ИПП». Стоит отметить, что по объему экспорта Липецкая область занимает третье место в ЦФО. В структуре регионального внешнеторгового оборота на долю экспорта приходится 78%.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов полагает, что для улучшения рыночного положения ряда предприятий региона необходимы инвестиции в перевооружение производства. Во время посещения выставки достижений промышленности Липецкой области он отметил: «Я почти на всех этих заводах был. На одних предприятиях хороший менеджмент, хорошее руководство. Выручка растет, рабочие места расширяются, зарплата растет. А кто-то как стоял на своих сорока станках, вот так и стоит. Тяжело с такими. И мы, наверное, будем отдельно их собирать, искать и пути поддержки, и как мы будем их образовывать».

В поиске объективности

Стоит отметить, что сами участники рынка зачастую сомневаются в объективности официальной статистики, которая оценивает динамику промышленного роста. Так, глава производящей оборудование для горнодобывающей отрасли воронежской группы «Рудгормаш» Анатолий Чекменев отмечал, что «все зависит от того, как подсчитать». «Например, в 2019 году по объемам производства на «Рудгормаше» мы ощутили рост на 35% — это цифра опережает среднеобластную. Но из чего она складывается — на 5% повысили цену готовой продукции, еще 2% это повышение НДС, и еще 3–4% съело подорожание материалов и комплектующих. В итоге получается, что объективно мы прибавили не более 25-27%. И в целом по отрасли 103% — это скорее отрицательный результат. Это свидетельство того, что промышленность находится далеко не в лучшем состоянии, срабатывает эффект «низкой базы». А согласно статистике получается вполне оптимистичная цифра»,— сказал он. Господин Чекменев добавил, что предпочитает в бизнесе ориентироваться на личные наблюдения за рынком, а не на госстатистику, которая может быть «скорректирована в политических целях».

Генедиректор липецкого предприятия ООО «Строймаш» Виталий Кузьменко, наоборот, оценивает ситуацию на профильном рынке как рост. «По нашим оценкам рост рынка превышает 5%, я считаю, что на сегодняшний день мы можем спокойно удвоить выпуск своих изделий. И рынок спокойно проглотит такой объем. Реальная динамика на рынке, на мой взгляд, даже более высокая,— говорит господин Кузьменко.— Анализируя рынок по официальной статистике, нужно делать поправку по каждой из отраслей: кто-то растет на 5%, а кто-то перешагивает и за 50% роста. В каких-то сегментах промышленности может быть активный рост, в каких-то спад спроса, а в среднем это дает такой вот усредненный результат».

Теоретики, напротив, склонны доверять индексу. Заведующий кафедрой экономики и управления персоналом Воронежского госуниверситета Юрий Трещевский ранее отмечал, что ИПП «достаточно объективно» характеризует состояние промышленности регионов, поэтому можно говорить о ее реальном росте: «Этот индекс не очень показателен на долгосрочный период, но хорошо иллюстрирует динамику год к году. Так как он включает и дефляционный коэффициент, можно считать его объективным. Статистика, конечно, может ошибаться, но даже при желании как-то «накрутить», улучшить показатели сильно увеличить индекс нельзя, максимум на один процентный пункт».

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский согласен, что индекс «объективный», особенно в сравнении регионов друг с другом и со страной в целом. «Одна из основных причин роста там, где он проявляется, все же не рыночная. Это государственные субсидии и особенности регулирования отраслей»,— полагает эксперт.