«Энергия» расширяет горизонты

На заводе уже смонтирована импортная линия стоимостью 40 млн. руб. с применением конструкторских решений специалистов АО «Энергия». Инвестиционный проект по выпуску первичных элементов источника тока типоразмера «ААА», так называемых «мизинчиковых» батарей стал логичным продолжением уже реализованного в 2017 году проекта по выпуску таких элементов типоразмера «АА» – «пальчиковых» батарей. Таким образом «Энергия» расширяет импортозамещающую линейку продукции с литиевым источником тока. В свой новый проект по созданию участка производства ионно-литиевых батарей «Энергия» инвестировала более 236 млн рублей собственных средств.



По словам главного инженера предприятия Геннадия Самсонова, изначально планируется выпускать не менее 100 тыс. изделий типоразмера «ААА» в год. Но запас мощности позволяет при необходимости нарастить объем до 500 тыс. В России такую продукцию никто не выпускает, хотя в стране она используются преимущественно в специальной и военной технике. До конца года должны запустить производство. Дальше – проведение испытаний опытной партии, согласование с Министерством обороны.

«В качестве основного потребителя мы ориентируемся на Министерство обороны. Потому что технические характеристики наших ионно-литиевых батарей соответствуют условиям этого ведомства: элемент питания оснащен защитой от коррозии и короткого замыкания, гарантийный срок хранения – 10 лет, рабочие температуры от -40 до +60 градусов. Для рядового гражданского потребителя такие характеристики могут восприниматься, как избыточные. Китайские щелочные батарейки дешевле, и их срок службы большинству потребителей вполне достаточен. Но, думаю, нам удастся найти партнеров и в гражданском секторе – пока мы только подступаем к изучению потенциала этого рынка», – рассказал Геннадий Самсонов.

Испытания «пальчиковых» и «мизинчиковых» батарей «Энергии» показали, что по характеристикам они вполне конкурентоспособны в сравнении с лучшими образцами американских и японских аналогов. По мнению специалистов, инициативная разработка АО «Энергия» импортозамещающих батарей вполне отвечает задаче укрепления национальной безопасности и снижения зависимости от импортных комплектующих.

«Это наша разработка, наша технология, – подчеркивает Председатель Совета директоров АО «Энергия» Владимир Архипенко. – Этот проект реализуем в инициативном порядке за счет собственных средств. Чтобы формировать потребительский рынок под эту продукцию, будем давать ее на испытания, входить в различные разрешительные перечни. Серьезно рассчитываем и на госпрограмму по импортозамещению.

Сейчас заканчиваем оформление по внесению батарей типоразмера «АА» («пальчиковых») в перечень радиоизделий, разрешенных к применению Министерством обороны, затем эту же процедуру будем проходить с изделием типоразмера «ААА» («мизинчиковые» батареи)».

«Энергию» в экспертных кругах называют «уникальным» предприятием по разнообразию номенклатуры. Никто больше одновременно не выпускает тепловые, ртутно-цинковые, марганцево-цинковые, литиевые и электрохимические конденсаторы. Это предприятие единственное в стране делает литиевые элементы емкостью до 3 ампер-часов. Елецкие высокоемкие литий-ионные аккумуляторы также эксклюзив на просторах России. Химические источники тока, сделанные в Ельце, стоят на космических кораблях, на ракетно-артиллерийской технике, используются в авиации и на флоте, в медицинском оборудовании и средствах связи, на наземном и подземном транспорте. Батареи и аккумуляторы в качестве комплектующих входят и в экспортные товары других предприятий.

Профильная продукция в общем объеме занимает 80%. И это высокотехнологичный сектор. Как отмечают на предприятии, ежегодно на НИОКР в компании тратится порядка 200 млн руб. Наука дает прирост в 18–20% от общего объема прибыли. Кадры, участвующие в разработках, как заводские, так и московские. Инновациями на предприятии занимается около 600 человек, сегодня АО «Энергия» ведет совместные работы с 138 научно-производственными организациями и промышленными предприятиями страны. В компании собраны уникальные кадры в отделе главного конструктора, главного технолога, подготовки производства. Благодаря тому, что сложился конгломерат науки и производства, в течение последних 6–7 лет ежегодно на 25% обновляется основная продукция.

В реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение предприятие за последние 5 лет инвестировало более 1 ,5 млрд руб. собственных средств.

Не будет инновационной продукции – не будет и «Энергии», – убежден председатель совета директоров АО «Энергия» Владимир Архипенко. –

«В 1990-х мы не только производство отстояли, но и отраслевую науку спасли: приглашали к себе на работу ученых, покупали у заводов-банкротов технологии и конструкторские разработки. Сегодня всё это пошло в дело: мы выпускаем элементы FR6 системы литий/дисульфид железа типоразмера «AА», или пальчиковые, как их называют, которые работают до 15 лет. Рискну предположить, что эти элементы лучшие в мире. «Энергия» производит более тридцати видов литий-ионных аккумуляторов, широкую гамму тепловых батарей, уникальные электрохимические конденсаторы, которые, не сомневаюсь, дадут фору любой заморской продукции. Мы не экономим на науке».

В результате такой стратегии товарная продукция в постоянной динамике роста: в 2017 году объем ее в денежном выражении составил 1 млрд 900 млн, а в 2018-м 2 млрд 300 млн. Рост и по инновационным товарам: если в 2017 году их объем составил в денежном выражении 318 млн руб, то в 2018-м – 370 млн руб. Кроме того, в компании выпускают продукцию и гражданского направления. Работают активно с Метрополитеном, ОАО РЖД. Сейчас в ракурсе развития на 2020 год прорабатывают выпуск источников тока для городского электротранспорта.

«Энергия» начала заниматься импортозамещением задолго до того, как это стало государственным приоритетом. Как рассказал Владимир Архипенко, на предприятии реализуется программа, которая позволит к 2020 году полностью вытеснить все материалы, поставляемые из-за рубежа. Уже сегодня по импорту используется только 64 позиции из трех с лишним тысяч видов материалов. «И по каждой из них мы имеем запас на несколько лет, чтобы, в случае ужесточения санкций, не подвести наших партнеров, – подчеркивает он. – Что же касается изделий по Гособоронзаказу, в них все материалы отечественные. Там, где речь идет о безопасности России, должно быть все российское».

Сегодня АО « Энергия» является отраслевым лидером в инновациях по производству химических источников тока. Накопленный научный и производственный потенциал позволяет компании разрабатывать стратегические планы своего развития, опираясь исключительно на внутренние ресурсы и возможности. «Но это совершенно не отменяет необходимости поддержки инновационно-ориентированных производств со стороны федеральных и региональных властей», – убежден Председатель совета директоров ОАО « Энергия» Владимир Архипенко.