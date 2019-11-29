Рациональные решения для оптимального отопления

Инновационный тепловой пункт компании РАЦИОНАЛ способен снизить не только расходы энергоресурсов, но и расходы жителей на отопление и горячее водоснабжение.

В рамках пилотного проекта в липецком многоквартирном доме по улице Гагарина 117 традиционный элеваторный узел, обеспечивающий подключение к тепловым сетям по зависимой (открытой) схеме, был заменен на автоматизированный тепловой пункт ML-3 мощностью 230 кВт производства компании РАЦИОНАЛ. Он обеспечивает подключение систем отопления и горячего водоснабжения к тепловым сетям по независимой (закрытой) схеме, что соответствует законодательным требованиям. Сравнительный анализ их работы доказал убедительные преимущества инновационного теплового пункта РАЦИОНАЛ.

Сравнение в пользу жителей

Сравнивались архивные данные учета расходов тепла и горячей воды с элеваторного узла, эксплуатируемого в период с 15.11.2017 по 27.03.2018, и данные узла учета теплового пункта ML-3 производства компании РАЦИОНАЛ за тот же период 2018–2019 годов.

Экономия энергоресурсов от применения теплового пункта в период опытной эксплуатации составила 35,54%, даже при условии, что среднесуточная температура воздуха в период использования элеваторного узла была выше, чем при эксплуатации теплового пункта РАЦИОНАЛ. Кроме этого, горячая вода для жителей дома стала поступать из водопровода гигиенического качества и по более низкому тарифу.

С учетом подобной экономии в предстоящий отопительный период можно ожидать снижение расходов жителей дома за аналогичный период времени в размере 290 000 рублей. То есть ежемесячные платежи за тепло и горячую воду могут снизиться в предстоящем отопительном сезоне более чем на 1 000 рублей для одной среднестатистической квартиры.

Как рассказывают разработчики автоматического теплового пункта (АТП), дополнительно повысить экономический эффект от его применения можно за счет установки балансировочных клапанов на каждом из стояков системы отопления многоквартирного дома, что позволит обеспечить равномерное распределение теплоносителя ко всем потребителям и исключит «перетоп» в квартирах, наиболее приближенных к АТП.

Управляющая компания «Комфорт-Л», поддержавшая пилотный проект на подведомственном доме, тоже оценила его первые результаты. Применение теплового пункта компании РАЦИОНАЛ позволило обеспечить гарантированную подачу тепла потребителям с применением погодозависимого регулирования, и наглядно убедиться в эффективности использования подобного оборудования, снижении расходов на обслуживание за счет наличия Online-сервиса, утверждают специалисты УК.

«Все оборудование выполнено на очень хорошем уровне. Запорная арматура стоит качественная, насосы промышленной серии, которые отличаются энергосбережением и долгим сроком эксплуатации.

С инженерной точки зрения досконально продумана компоновка. Хотя оборудование смонтировано компактно, есть доступ буквально к каждому элементу. Месяца два назад мы выполняли регламентные работы по обслуживанию этого теплового пункта. Не пришлось ничего демонтировать. Подошли, открутили краны, промыли теплообменники, аккуратно слили жидкость, закрутили и ушли. После нас осталось все чисто и сухо. Ушли в такой же чистой одежде по окончании работ, в какой пришли», – делится впечатлениями заместитель директора УК «Комфорт-Л» Андрей Мельничук.

По его словам, этот дом стал рекордсменом по самому низкому удельному расходу тепловой энергии среди 250 многоэтажек, находящихся под управлением компании. Есть абсолютно аналогичные дома, где стоит иностранное тепловое оборудование. «По показателям оно значительно уступает энергоэффективности теплового пункта РАЦИОНАЛ», – утверждает Андрей Мельничук.

Траектория инноваций

Основой инновационных решений, реализованных в продукции компании РАЦИОНАЛ, стали результаты многолетних исследований объектов теплоэнергетики. Конструкторам и инженерам удалось систематизировать, оптимизировать и стандартизировать многие составные части этих объектов и вывести на рынок серийный инновационный продукт – Системы котельного оборудования RAZ 2-150 и Тепловые пункты ML 1–60. Специалисты компании рассказывают: за счет применения качественно-количественного регулирования, реализованного программными и техническими решениями в продукции РАЦИОНАЛ, энергоресурсы расходуются соразмерно с потребностями потребителей. И это дает существенную экономию. Используются принципиально новые режимы регулирования, включая управление температурой обратного теплоносителя – таких подходов на существующем рынке теплоэнергетики серийно пока больше нигде не представлено.

Новые оптимальные запатентованные решения – основа производственной программы компании РАЦИОНАЛ. До 25 квалифицированных инженеров-конструкторов постоянно занимаются разработкой новой продукции.

Траектория инноваций компании не ограничивается самим продуктом. Для проектных организаций создана уникальная 3D-Библиотека РАЦИОНАЛ, позволяющая проектным организациям ускорить подбор оборудования котельной или теплового пункта и подготовку проектной документации. Это значительно сократило время проектирования котельных или тепловых пунктов с месяца до нескольких часов. Монтажные предприятия также значительно сокращают сроки работ за счет того, что продукция РАЦИОНАЛ поставляется в полной заводской готовности. А расходы на транспортировку оборудования до места монтажа сокращаются за счет компактности

Узлов оборудования, из которых состоит продукция РАЦИОНАЛ.

Миссия выполнима

Компания РАЦИОНАЛ стремится достичь лидирующего положения на рынке, предлагая инновационные подходы и продукты в области проектирования и строительства котельных и тепловых пунктов. Продукция РАЦИОНАЛ не имеет аналогов и запатентована во всех ведущих странах мира.

Свою миссию компания видит в том, чтобы «изменить сложившиеся на рынке теплоэнергетики неоптимальные подходы в проектировании и строительстве котельных и тепловых пунктов». И эта миссия выполнима.

По информации компании, поставляемое ей оборудование успешно работает на 19 300 котельных, тепловых пунктах и технологических установках, которые находятся на территории России, Беларуси и Казахстана. Заказчиками компании являются: РЖД, Газпром, Роснефть, котельные и тепловые пункты с применением продукции РАЦИОНАЛ строятся для жилых комплексов и промышленных предприятий городов России и стран ближнего зарубежья, делая теплоэнергетику более эффективной и бережливой к энергоресурсам.

В компании выстраивают и экспортный вектор. Вся продукция РАЦИОНАЛ и технология ее производства сертифицирована по европейским стандартам. На сегодняшний день уже реализована экспортная поставка в Германию одной Системы котельного оборудования и одного Теплового пункта.

Конкурентные преимущества продукции компании позволяют рассчитывать на завоевание в ближайшей перспективе и внешних рынков.