Заводы строятся на льготах

На фоне старта новых промышленных производств в Воронежской области в регионе осложнилась работа некоторых действующих предприятий, а также возникли затруднения в реализации одного из заявленных ранее крупных инвестпроектов. Во всех этих случаях региональные власти оперативно подключились к ситуации в качестве консультантов, а губернатор Александр Гусев взял решение возникающих у инвесторов проблем под личный контроль.



На фоне старта новых промышленных производств в Воронежской области в регионе осложнилась работа некоторых действующих предприятий, а также возникли затруднения в реализации одного из заявленных ранее крупных инвестпроектов. Во всех этих случаях региональные власти оперативно подключились к ситуации в качестве консультантов, а губернатор Александр Гусев взял решение возникающих у инвесторов проблем под личный контроль.

В сентябре власти Воронежской области стали контролировать подготовку к сделке по покупке группой компаний Limonte (основной актив — производитель теплообменных устройств АО «Борхиммаш» в Борисоглебске) расположенного по соседству ООО «Грибановский машиностроительный завод». Эта производящая оборудование для химпрома структура группы «ЦНО-химмаш» оказалась в кризисе из-за долгов перед Сбербанком и Фондом развития промышленности. Глава группы Limonte, председатель совета директоров АО «Борхиммаш» Витаутас Поцюс, по данным газеты «Коммерсантъ», уже анонсировал сделку губернатору Александру Гусеву, который поддержал этот проект.

Впоследствии сделка осложнилась: «ЦНО-химмаш» заявила, что готова отказаться от планов по продаже актива холдингу Limonte. Стороны по-разному оценили стоимость производственного актива. Если продавец хочет за «действующий бизнес» более 1 млрд руб., то покупатель готов заплатить 600 млн руб. за недвижимость и оборудование.

Региональные власти тогда выступили с критикой «ЦНО-химмаш» за «шантаж» единственного заинтересованного покупателя, который мог бы вывести предприятие из кризиса. «Для правительства области главное — сохранение рабочих мест и предприятия как налогоплательщика. Новый собственник воспринимался как способ вывода ГМЗ из кризиса, но мы не будем как-либо убеждать Limonte заплатить за актив больше. Это вопрос исключительно рыночных отношений двух компаний»,— пояснял руководитель регионального департамента промышленности Александр Десятириков.

В октябре французский производитель сельхозтехники Kuhn Group, который возводит под Воронежем свой первый завод в России, обратился в региональное правительство за помощью в решении проблемы технологического присоединения к электрическим сетям. Как сообщалось, владеющая подстанциями и линиями электропередач госкомпания «Россети» предложила инвестору построить новую подстанцию примерно за 200 млн руб., но в Kuhn такие средства при планировании не закладывали. Губернатор Александр Гусев поручил профильным чиновникам проработать возможные варианты решения вопроса и представить ему предложения. Напомним, Kuhn Group уже последние несколько лет планирует строительства в Рамонском районе завода по производству посевной техники, техники для почвообработки и для опрыскивания за 3 млрд руб. В его реализацию, по данным компании, уже вложено около 380 млн руб., а первая очередь планируется к завершению в 2020 году.