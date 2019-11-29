Железная дорога ускорится

В условиях инфраструктурных ограничений, профицита парка вагонов на сети железных дорог, нестабильности на внутреннем и внешнем рынках между грузоотправителями, РЖД и операторами подвижного состава должен быть налажен честный открытый диалог. Только так удастся разработать технологические решения, выгодные всем сторонам перевозочного процесса. Об этом говорили участники круглого стола, который организовал Воронежский филиал ПГК для своих партнеров.



Баланс интересов

Директор Воронежского филиала ПГК Александр Герасимов уточнил, что компания работает с крупнейшими предприятиями не только региона, но и всей страны – НЛМК, «ЕВРОЦЕМЕНТ Груп», «Северсталью» и другими. Это компании с серьезными производственными мощностями и большими объемами перевозок, которые вносят весомый вклад в экономику страны.

Нам важно вместе развивать технологии бесперебойной доставки грузов. Мы разрабатываем для партнеров технологии отправки готовой продукции и доставки сырья, берем на себя непрофильные функции по организации логистики, предлагаем ИТ-решения, которые ускоряют нашу совместную работу», – рассказал директор Воронежского филиала ПГК.

Александр Герасимов уточнил, что с середины 2019 года в филиале реализуется проект по внедрению производственной системы.

Понимая, что универсальных методик не существует, компания использовала опыт партнера – НЛМК, адаптировав его под свои цели и задачи. С помощью инструментов производственной системы меняются не только процессы бизнеса, но и в целом культура компании. В компании уверены, это поможет реализовать личный потенциал каждого сотрудника и улучшить взаимоотношения с грузовладельцами.

Технологии решают

Внедрение технологий движения на железной дороге необходимо, когда речь идет о поддержании непрерывного производственного цикла предприятия, особенно крупного. ПГК разрабатывает такие решения совместно с партнерами и руководителями ЮВЖД.

По словам заместителя генерального директора ПГК по оперативной работе Александра Печурина, самый лучший способ минимизации рисков для всех участников перевозочного процесса – это маршрутизация грузопотоков.

В качестве примера руководитель привел сотрудничество с НЛМК по усовершенствованию маршрутизации перевозок сырья, поступающего в адрес предприятия со станций Западно-Сибирской и Куйбышевской магистралей. По согласованной с руководством ЮВЖД и КбшЖД технологии был изменен план формирования поездов на станции Пенза-3 (КбшЖД). Это дало возможность значимую часть вагонопотока на станции Кочетовка (ЮВЖД) пропускать транзитом. В результате оборот вагона ускорился на 0,8 суток.

«Часто сложности возникают в сегменте цементовозов. Спрос на них сезонный и очень активный. Для своевременного обеспечения вагонами нашего ключевого клиента – «ЕВРОЦЕМЕНТ Груп» – мы предложили маршрутизировать отправки с его предприятий «Осколцемент» и «Подгоренский цементный завод». По предложенной технологии поезда следуют без переработки до станций Бекасово-Сортировочная, Батайск и Краснодар-Сортировочная, а уже оттуда распределяются для отправки конечным получателям на Московской и Северо-Кавказской магистралях. В результате наш партнер экономит на железнодорожном тарифе, а ЮВЖД сокращает эксплуатационные затраты», – отметил Александр Печурин.

Цифровой вагон

В 2019 году ПГК первой среди железнодорожных операторов объявила о переходе на цифровую платформу SAP. Этот шаг позволит автоматизировать ключевые бизнес-процессы компании, повысить эффективность управления парком и качество клиентского сервиса. Программа трансформации затронула свыше 200 процессов компании. Полностью автоматизирован процесс расчета тарифов для клиента и их согласование. Все данные автоматически подтягиваются в электронные документы.

Единая система отчетности дает возможность оперативно формировать аналитику и принимать важные решения с высокой скоростью. Интеграция с клиентскими системами позволяет видеть информацию по перевозкам.

Кроме того, в этом году специалисты ПГК представили приложение для планшетов и смартфонов «Мобильный репортер». С его помощью компания контролирует состояние крытых вагонов и улучшает их оборот. Если подвижной состав прибыл на станцию неисправным, клиент делает снимки и отправляет их через приложение менеджеру компании. С ним оперативно свяжутся для того, чтобы предложить замену. Вагон будет быстро отправлен в ремонт. В будущем оператор планирует масштабировать решение на другие виды подвижного состава.

Кроме того, ПГК разработала новую версию «Личного кабинета клиента», которая доступна и с мобильных устройств. При помощи сервиса можно следить за передвижением груза на «Яндекс.Картах» в режиме реального времени, управлять логистическим процессом, оформлять документы и многое другое.

«У нас амбициозные планы. В будущем мы видим ПГК как эталон клиентского сервиса и операционной эффективности на рынке грузоперевозок», – обозначил стратегическую цель генеральный директор компании Сергей Каратаев. Обратная связь от грузоотправителей помогает прокладывать к ее достижению прямые маршруты.

АО «Первая грузовая компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор грузовых ж/д перевозок России. Оператор предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. Количество сотрудников – 4 тыс. человек. Выручка (2018 год) – 104,1 млрд руб.

Сайт: www.pgkweb.ru