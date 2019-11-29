Аграриям показали новый путь

Среди задач, стоящих перед руководством регионов Черноземья в сфере АПК, увеличение валового сбора урожая или поголовья сельхозживотных уже давно не являются главными. Все больше внимания уделяется развитию глубокой переработки, а руководство Воронежской области пошло также и другим, менее традиционным путем. По инициативе губернатора Александра Гусева в регионе начали уделять внимание органическому сельскому хозяйству – экологически чистому производству, не требующему огромных затрат, но позволяющему аграриям значительно увеличить добавленную стоимость за счет производства уникального продукта.



Прощупали почву

В октябре 2019 года филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области получил в Росаккредитации аккредитацию в качестве органа по сертификации органического производства. Таким образом, филиал стал первым в России аккредитованным органом по «органике».

Это событие стало принципиально важным для российского сельского хозяйства. Отсутствие аккредитованных органов по сертификации — одна из ключевых проблем, мешающих развитию органического производства. Между тем воронежские власти определили «органику» одним из приоритетных направлений регионального агропромышленного комплекса. Ранее воронежский филиал Россельхозцентра мог проводить только добровольную сертификацию и не имел в штате соответствующего инспектора. Сотрудник филиала, который теперь будет сопровождать хозяйства во время конверсии, прошел соответствующее обучение.

Развитие органического производства — пожалуй, наиболее значимая инициатива в сфере АПК губернатора Александра Гусева, возглавившего Воронежскую область в декабре 2017 года. Отрасль, ставшая при его предшественнике, нынешнем вице-премьере Алексее Гордееве, лидером региональной экономики, сейчас не требует существенного вмешательства властей. Но в областном правительстве стремятся к опережающему развитию наиболее перспективных подотраслей. До 2018 года основной акцент был сделан на производстве продукции животноводства и переработке, с приходом на должность губернатора Александра Гусева в этот список добавилась органика.

воронежский губернатор Александр Гусев о появлении специалиста по «органике» в департаменте аграрной политики ...Люди должны получать зарплату за то, что каждый день происходят какие-то изменения в направлении производства органической продукции. И сбыт, как мы его видим, уже сейчас нужно начинать выстраивать. Соответственно, и господдержку

«Для местных аграриев производство органической продукции означает возможность начать продавать продукцию по ценам на 30–80% выше при более низких производственных затратах после периода конверсии, чем полученную за счет интенсивных технологий», — отмечают в областном департаменте аграрной политики.

Была сформирована рабочая группа, которой удалось добиться, чтобы Минсельхоз включил Воронежскую область в число пилотных по «органике».

Развитием производства органической продукции в регионе интересовались около 30 сельхозтоваропроизводителей. В числе крупных компаний — группа «Эконива» Штефана Дюрра (планирует строительство двух молочных ферм на 1 тыс. голов каждая в Лискинском районе, что потребует вложения 1 млрд руб. только в строительство). Среди более мелких задекларировали желание заниматься органическим сельским хозяйством ООО «Эко продукт» и ООО «Природа», связанные с бывшим областным вице-премьером по АПК, ныне советником губернатора Анатолием Спиваковым; ряд КФХ и организаций.

Вырастили амбиции

Но в условиях отсутствия четких правил игры на федеральном уровне, неготовности федеральных нормативных актов аграрии пока не готовы массово переходить на органическое земледелие. В воронежском департаменте аграрной политики прогнозируют привлечение к реализации профильной подпрограммы, включающей «органику», четырех-пяти сельскохозяйственных предприятий в год. Впрочем, губернатор Александр Гусев считает такой целевой показатель для Воронежской области с ее развитым агропромышленным комплексом недостаточным.

Пока в переходный период вступило пять воронежских сельхозпредприятий с общим объемом земли под «органику» 3,74 тыс. га.

На этой площади в нынешнем сезоне не вносились минеральные удобрения и не использовались средства химизации. Оказать господдержку этим предприятиям в 2019 году не удалось, потому что в регионе отсутствовали аккредитованные органы сертификации, и компенсации запланированы на 2020–2024 годы, подчеркивают в региональном правительстве.

Областной департамент аграрной политики уже сформировал меры поддержки, которые должны способствовать повышению плодородия почв, получению качественной и полезной продукции, а также позиционировать Воронежскую область как поставщика органики на экспорт. Это компенсация затрат сельхозтоваропроизводителей на сертификацию производства (100% от общей суммы затрат); компенсация затрат на удобрения, биопрепараты, кормовые добавки и т.д., разрешенные в органическом производстве (50%); субсидирование одного гектара (несвязанная поддержка) – около 10 тыс. руб. в переходный период и 7 тыс. руб. на гектар при получении сертификата и дальнейшей работе. Еще одной мерой господдержки может стать компенсация затрат производителя на аренду помещений для реализации органической продукции.

Профильные вузы, в свою очередь, готовы начать подготовку специалистов для развития органического сельского хозяйства. Проректор по информатизации, международным отношениям и управлению качеством Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I Юрий Некрасов уже заявил о старте обучения кадров. По его словам, для этого в вузе было введено 20 новых учебных дисциплин, организуются практики и стажировки студентов, в том числе в Германии. Разрабатывается программа профессиональной переподготовки «Органическое агропроизводство», обучение по которой начнется в следующем учебном году. Больше 50 агрономов области уже прошли курсы повышения квалификации по органическому агропроизводству. Аналогичную работу вуз намерен вести и с другими специалистами в сфере АПК, которые будут работать с «органическими» хозяйствами.