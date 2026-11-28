На острове полностью построены и выведены из эксплуатации три АЭС — «Цзиньшань», «Гошэн» и «Мааньшань», где до середины мая 2025 года работал один реактор из двух. Недостроенная АЭС «Лунмэнь» должна была стать самой мощной, но первый блок законсервировали в 2014 году, второй остался незавершенным.