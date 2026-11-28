Жители Тайваня проголосовали за отмену безъядерного статуса острова
Жители Тайваня на референдуме проголосовали за отмену безъядерного статуса острова, что открывает путь к возвращению ядерной энергетики. По предварительному подсчету голосов, порог одобрения достигнут, сообщила Центральная избирательная комиссия.
Предварительно «за» проголосовали более 7,4 млн человек. Для принятия необходимо, чтобы голосов «за» было больше, чем «против», и не менее четверти от общего числа избирателей — свыше 5 млн при около 20 млн зарегистрированных.
На острове полностью построены и выведены из эксплуатации три АЭС — «Цзиньшань», «Гошэн» и «Мааньшань», где до середины мая 2025 года работал один реактор из двух. Недостроенная АЭС «Лунмэнь» должна была стать самой мощной, но первый блок законсервировали в 2014 году, второй остался незавершенным.