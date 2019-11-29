«В этот раз мы решили расширить спектр взаимных интересов»

Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей GIM, почетный консул Италии в Липецке Витторио Торрембини уже 30 лет представляет в России интересы итальянского бизнеса. Он единственный иностранец в наблюдательном совете ОЭЗ «Липецк», что является признанием его вклада в развитие этой площадки. В нашей стране он с 1989 года, побывал практически во всех регионах и признается, что уже наполовину ощущает себя русским. Его книгу «Sdelano v Italii» итальянские предприниматели считают учебником построения бизнеса в России. Накануне открытия Форума итальянского бизнеса в Липецкой области Витторио, как активный участник его подготовки, рассказал об особенностях предстоящей встречи.

— Чем интересен для итальянской делегации предстоящий форум?

— В этот раз мы решили расширить спектр взаимодействия и взаимных интересов Италии и Липецкой области, подключив к привычным вопросам бизнес-повестки спорт и культуру. В рамках форума запланировано открытие небольшого памятника работы итальянского скульптора Владимира Амодео, который наша делегация подарит городу Липецку.

Кроме того, будет подписано соглашение с липецким футбольным клубом «Металлург» и командой итальянской провинции Марке по созданию в Липецке Академии футбола. Этот проект, прежде всего, интересен тем, что дает возможность сблизиться липецким и итальянским семьям, дети которых увлечены футболом, поспособствует общению молодых итальянцев и липчан. Соединение интересов в области культуры и спорта считаю одной из ключевых задач, потому что они формируют личностные человеческие взаимоотношения, без которых сложно строить бизнес, интегрированный в социально-экономическую жизнь регионов, где мы работаем. А итальянские предприниматели именно так позиционируют свой бизнес.

Думаю, в этой связи для вас будет интересен такой факт: президент футбольной команды Асколи-Пичено – города, расположенного в итальянском регионе Марке, с которым Липецкую область связывают особые дружеские отношения, организовал семинар, на который пригласил всех предпринимателей из этой провинции. Обращаясь к бизнес-сообществу, он сказал: мы будем вместе работать над созданием моста, соединяющего футбол двух стран. Этот мост открывает и дороги для бизнеса.

Работая много лет в России, я стараюсь выстраивать такие мосты. И если удается сделать что-то для развития наших предприятий, отношений между странами – я расцениваю это и как свое личное достижение.

— Какие отрасли экономики региона сейчас наиболее интересны для итальянского бизнеса?

— В рамках предстоящего форума мы сконцентрировали внимание на трех направлениях: компоненты для автомобильной техники, сельское хозяйство и агроиндустрия, и третье – новые технологии особенно для здравоохранения. Они и будут обсуждаться на этом форуме.

— Много компаний намерены участвовать в форуме?

— Думаю, не меньше, чем на предыдущем, который прошел 15 февраля в рамках визита Посла Италии Паскуале К.Террачано в регионы Черноземья. Итальянские предприниматели встретились со своими коллегами, работающими в Липецкой области, узнали, как ощущают себя здесь их соотечественники. На бизнес-форуме они смогли поделиться опытом, узнали, как выйти на новый рынок. То, что дела у итальянских фирм, работающих в России, идут хорошо, думаю, для многих послужило весомым аргументом в пользу реализации инвестпроектов в России. Тем более, что у себя на родине, в Италии, те компании, которые экспортируют свою продукцию в Россию, из-за санкций и девальвации рубля уже потеряли 40% рынка. Я считаю, что настоящие предприниматели принимают кардинальные решения по новым стратегиям именно в кризис.

Ассоциация, которую я представляю, объединяет приблизительно 150-200 итальянских фирм, постоянно работающих в России, среди которых такие крупные группы как ЭНИ, ФИАТ, «Пирелли», «Текнимонт», основные итальянские банки, а также малые и средние предприятия, действующие и в производственной сфере, и в разветвленной сфере услуг. Наша первая цель — лоббировать итальянский бизнес в России. К сожалению, та информационная война, которая идет сейчас против России, негативно влияет на сознание предпринимателей, поэтому все осторожны. Но итальянцы прекрасно понимают, что Россия - это крупный рынок.

Поэтому мы устраиваем такие встречи, на которых предприниматели могут обменяться опытом, преодолеть стереотипы, которые сформировались о бизнесе в России. Стараемся убеждать итальянских предпринимателей делать инвестиции в Россию. Бизнес наших фирм мы решили делать через регионы и выбираем наиболее перспективные из них.

— Липецк часто называют столицей итальянского бизнеса в России. Вы согласны с этим?

— Именно с Липецка начались итальянские инвестиции в России. И этот первый опыт оказался столь удачным, что инвестиции пошли и в другие регионы. Можно ли называть Липецк столицей итальянского бизнеса - не знаю. В России представлено 100 итальянских фирм, из них в Липецке работают 12, среди которых такие крупные компании как Indesit, Fondital, Alu-Pro, Sest-Luve.

То, что Липецкая область для нас перспективный и надежный регион – это однозначно.

Результаты, которых удалось добиться нашим предприятиям в России только за последние пять-шесть лет, впечатляют. Италия стала второй страной в Европе по поставкам в Российскую Федерацию и третьей по импорту, итальянские предприятия занимают на рынке ведущие позиции в большинстве отраслей, которые стали символами итальянского стиля во всем мире. Это мебель, одежда, обувь, промышленное оборудование.

Думаю, что предстоящий форум усилит промышленную составляющую итальянского бизнеса в России, которая имеет стратегическое значение на рынке, в том числе и через трансферт итальянских технологий и ноу-хау.