«Мы завершаем апгрейд полного цикла работ с инвесторами»

Динамика роста объема инвестиций в экономику Липецкой области стабильно сохраняется на протяжении нескольких лет. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», область с 2007 года входит в группу лидеров среди субъектов Российской Федерации в рейтинге инвестиционной привлекательности. Об эксклюзивных «рецептах» региона по привлечению инвестиций, новой парадигме работы с инвесторами рассказывает руководитель управления инвестиций и инноваций Сергей Шаронин.

— Сергей Анатольевич, не так давно были озвучены некоторые изменения в системе работы Липецкой области по привлечению инвесторов. С чем это связано и в чем они заключаются?

— Работа по привлечению инвестиций результативна и эффективна только в том случае, если она имеет конкретные цели и правильно организована.

Цели определены в указе президента РФ №193 от 25 апреля текущего года. Одним из ключевых KPI для глав региона назван показатель объема инвестиций в основной капитал. Он должен составлять не менее 27% от ВРП к 2024 году. По итогам 2018 года этот показатель в Липецкой области зафиксирован на уровне 24%.

По поручению полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Олеговича Щеголева управление инвестиций и инноваций области сформировало инвестиционный план региона. Он даст ясные ответы на вопросы, которые интересуют инвесторов: где рынок, каким бизнесом можно заняться в регионе, сколько можно вложить инвестиций, где конкретно локализовать инвестиционный проект, какая ситуация с кадрами, поставщиками, инфраструктурой, на какие преференции можно рассчитывать. И самое главное для инвестора – какую доходность можно получить на капитал. Инвесторы ориентируются на рынок, а не на стратегию социально-экономического развития региона, им не нужны лозунги и инвестиционные декларации. Бизнесмены, приходящие в наш регион со своими проектами, изначально ориентируются на рынок Таможенного союза, рынок глобальный. В первую очередь их интересуют формы контрактов, гарантирующих сбыт. И это ключевой вопрос. Поэтому мы изначально выстраиваем работу по привлечению инвесторов под экспорт. Она требует профессионализма, глубокого анализа, привлечения лучших команд по формированию отраслевой тематической экспертизы. И мы решаем эту задачу.

Умение команды региона структурировать проекты в моем понимании становится одним из ключевых и важных элементов в работе по привлечению инвестиций и реализации национальных проектов.





И именно с этим связаны озвученные изменения. Долгое время привлечение инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов в регионе осуществлялось сразу двумя организациями: управляющей компанией ОЭЗ ППТ «Липецк» и «Корпорацией развития Липецкой области». Если первая с инвесторами взаимодействовала в целях развития двух площадок ОЭЗ «Липецк», то вторая развивала инвестиционные площадки ОЭЗ регионального уровня и индустриальные парки. Сегодня необходимости в подобной системе нет. Поэтому создан единый Центр привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов в организационной структуре управляющей компании ОЭЗ ППТ «Липецк».

— Это сопряжено с новым форматом работы или ограничивается чисто структурной составляющей?

— Организационным ядром создаваемой целевой системы привлечения инвестиций станет сформированная современная информационная система, состоящая из нескольких сегментов.

Первый – это все инвестпроекты. В этой базе данных сегодня свыше 200 проектов с общим объемом инвестиций более 1 трлн руб. Четверть из них – уже реализуемые в регионе в течение двух последних лет, три четверти – новые: заявленные к реализации и потенциально возможные.

Второй сегмент – это систематизированная база всех инвестиционных площадок региона. В нее входят 12 крупных – ОЭЗ ППТ «Липецк», ОЭЗ регионального уровня, индустриальные парки, технопарк, а также иные площадки, предложенные органами местного самоуправления, с подробным и достоверным описанием всех технических условий, которые могут быть предоставлены инвесторам, с информацией об обеспеченности инфраструктурой.

Третий – современная СРМ-система, которая, по сути, будет являться единым цифровым окном онлайн-информационного сопровождения любого инвестиционного проекта в регионе и новый инвестиционный портал с маркет-плейсом инвестпредложений, субконтрактационным ядром современных кооперационных возможностей.

Таким образом, в ближайшее время мы планируем завершить апгрейд полного цикла работ с инвесторами, начиная от стратегической коммуникации с ними, их привлечения в Липецкую область, принятия инвестиционного решения, до сопровождения инвестиционного проекта на всех стадиях с выходом на повторные инвестиции.

Как показывает практика, для того чтобы состоялись эти повторные инвестиции, очень важно успешное сопровождение и запуск инвестпроекта. При таких позитивных обстоятельствах приходит в два раза больше инвестиций, чем изначально планировалось, и за более короткий срок.

Специалисты, сформировавшие этот кейс, стали ядром команды по привлечению инвестиций в регион. Курирует это направление заместитель главы администрации Дмитрий Аверов, управление инвестиций и инноваций отвечает за разработку инвестиционного плана региона до 2024 года, реализацию инвестиционной и промышленной политики, достижение показателей ряда нацпроектов, а также за взаимодействие G2G. Непосредственно работой в формате B2B по привлечению инвестиций и сопровождению инвестпроектов займется Центр привлечения инвестиций при ОЭЗ ППТ «Липецк».

— О каких интересных проектах, стартующих в Липецкой области, вы можете рассказать?

— Летом этого года состоялась торжественная церемония, посвященная началу строительства производственного комплекса «Рустарк» российско-голландско-датского проекта по глубокой переработке пшеничного сырья на крахмалопродукты и биополимеры. Проект является частью долгосрочного инвестиционного плана по формированию биохимического кластера региона, осуществляющего производство востребованных на мировом и внутреннем рынке биополимеров и биохимических компонентов для производства экологически чистых биопластиков из возобновляемого сырья.

Проект открывает перед регионом совершенно потрясающие перспективы лидерства в области производства биоразлагаемых пластиков. Об экологическом значении такого производства, думаю, надо говорить отдельно. Согласно инвестиционному плану, завод «Рустарк» должен выйти на полную мощность в течение 10–15 лет. Предусмотрено четыре этапа развития проекта. Суммарная стоимость всех этапов оценивается в 63 млрд руб. На первом этапе планируется создать производство по переработке 500 т

пшеницы в сутки и производство модифицированных крахмалов.

Еще один мегаперспективный проект – российской и итальянской компаний, которые занимаются селекцией новых сортов особой пшеницы. Проект подразумевает производство и вывод на российский и глобальный рынок семян сортов пшеницы высшего качества с целью удовлетворения потребности людей в здоровой еде с высоким содержанием белка, минералов, витаминов, клетчатки и низким гликемическим индексом. Итальянцы – лидеры в области селекции пшеницы. Италия производит более 4 млн т пшеницы ежегодно, потребляет еще больше, импортируя зерно из Америки, Австралии. При этом итальянские переработчики до сих пор помнят о русской пшенице, которую покупали в царской России их прадеды. Поэтому идея производства российской качественной продукции с высоким экспортным потенциалом очень нас заинтересовала.

Крайне интересны инновационные проекты нескольких итальянских компаний, с которыми мы сейчас ведем переговоры. Проект по производству медицинского вентиляционного оборудования заслуживает особого внимания. Специфика вентиляционных систем в медицинских учреждениях состоит в необходимости обеспечить обособленность воздушных потоков, исключить возможность распространения инфекционных заболеваний по территории больницы или за ее пределами. Компания разработала уникальную технологию для вентиляции операционных с обеспечением обособленности помещения от проникновения неорганизованных воздушных потоков извне. Оборудование компании, изготавливаемое с европейским уровнем качества, позволяет соблюсти все необходимые требования. Надеемся, что в скором времени это высокотехнологичное оборудование будет производиться в Липецке.

Не менее интересен проект по производству систем когенерации электроэнергии. Сфера их применения достаточно широка, в том числе для теплиц четвертого и пятого поколений. К слову, в нашем регионе, как и в целом в РФ, уже успешно реализуется и планируется к реализации ряд крупных инвестпроектов по производству овощей в условиях закрытого грунта. И, конечно, надежное и качественное итальянское оборудование будет иметь устойчивый спрос как в нашем регионе, так и на рынке Таможенного союза.

В сфере легкой промышленности развиваем отношения с полностью интегрированной текстильной турецкой компанией. Их проект имеет реальную перспективу вырасти в целый текстильный кластер. В него смогут войти такие производства, как швейные фабрики и цеха, переработка отходов производства с выпуском нетканых материалов, поставщики красителей и промышленной химии, производители упаковочных материалов. Основным видом деятельности компании является производство хлопчатобумажной пряжи, трикотажных тканей и одежды. Нам крайне не хватает подобных проектов в сфере легкой промышленности.

Интересных проектов очень много и в сфере пищеперерабатывающей промышленности. В настоящее время прорабатывается значимый для региона инвестиционный проект. Крупная российская компания намерена инвестировать в регион более 20 млрд руб. в строительство комбикормовых заводов, элеватора, животноводческих комплексов, заводов и цехов по переработке продукции растительного и животного происхождения. Импортозамещающее производство имеет большой экспортный потенциал.

Новая стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года предполагает трехкратный рост производства аквакультуры в масштабах страны. Тем интереснее проект агрохолдинга, специализирующегося на индустриальном рыбоводстве, который планируется реализовать на территории нескольких муниципальных районов. Суть проекта – безотходное производство в сфере индустриального рыбоводства, производства кормов для рыб и лекарственных препаратов. Проект имеет несколько направлений, включая научную и опытно-производственную деятельность. Технология проекта позволяет выращивать рыбу, перерабатывать органику, создавать премиксы и консерванты, развивать тепличное хозяйство внутри комбинатов. По сути, проект является пилотным по типу технико-внедренческого и имеет потенциал индустриального парка в рыбохозяйственном комплексе Липецкой области.

Повторю, что интересных инвестиционных и инфраструктурных проектов среди более чем 200, находящихся в электронной системе учета, много. Они соответствуют 18 основным видам экономической деятельности региона. Общий объем инвестиций проектов составит более 1 трлн руб. Работа над расширением портфеля инвестиционных проектов активно продолжается.

— Привлечение инвестиций усложняется усилившейся конкуренцией между регионами. За счет чего намерены в ней побеждать?

— Наш регион традиционно отличался расширенным спектром мер государственной поддержки. Они стимулируют в первую очередь создание новых высокопроизводительных рабочих мест, увеличение объемов и повышение экономической эффективности производства, а также развитие конкурентоспособной продукции, модернизацию действующих производств. Особое внимание при разработке мер господдержки уделяем внедрению инновационных технологий в создание экспортоориентированной и импортозамещающей продукции.

С текущего года инвесторы в регионе смогут получать льготы по налогам при строительстве второй и последующей очереди производства, значительно упрощена процедура предоставления земельных участков в аренду без торгов для компаний с ключевыми инвестиционными проектами.

В ближайшее время завершится прием заявок на конкурс инвестиционных проектов, которым будет оказана государственная поддержка в форме налоговых льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций, а также предоставление государственных гарантий Липецкой области по займам и кредитам, направляемым на реализацию инвестиционных проектов.

По итогам 9 месяцев 2019 года объем оказанной поддержки по налогу на прибыль победителям предыдущего конкурса в Липецкой области, по предварительной оценке, уже составил около 300 млн руб.

В целом планируется рост объема региональной поддержки промышленных предприятий в шесть раз.

— Что, на ваш взгляд, самое важное в работе с инвесторами?

— Доверие. Липецкая область уже зарекомендовала себя как надежный, честный и ответственный деловой партнер, поэтому по уровню инвестиций находится в лидерах среди субъектов Российской Федерации.

Доверие формируется из нескольких факторов. Важна быстрая реакция команды региона на запрос инвестора и высокий уровень удовлетворенности инвестора итогами совместной работы. То есть нужен не просто сервис, а премиальный суперсервис. Репутация команды нарабатывается годами, репутация области – десятилетиями. Собственно говоря, благодаря многолетним инвестициям региона в формирование платформы доверия иностранные инвесторы полюбили Липецкую область. Рост объема иностранных инвестиций в регион – свидетельство того, что созданы все необходимые условия для комфортного ведения бизнеса. У нас успешно работают более 100 иностранных компаний из 17 стран мира.

Думаю, новые подходы позволят придать дополнительный импульс динамике привлечения инвесторов.