«Мы создаем для каждого клиента те решения, которые позволят реализовать его цели»

Аналитики фондового рынка утверждают, что сложившаяся в стране макроэкономическая ситуация вызвала настоящий бум инвестиционной активности россиян. Динамика красноречива — в конце сентября число розничных инвесторов на Мосбирже превысило 3 млн человек, причем треть из них пришли на торги в 2019 году.



Директор воронежского филиала «БКС Премьер» Денис Ельцов рассказывает, почему привычные банковские вклады стали уступать в популярности инвестиционным инструментам, а также ломает сложившийся стереотип образа инвестора и дает практические советы тем, кто только начинает свою инвестиционную историю.

— Денис Владимирович, какие обстоятельства спровоцировали открытие «шлюза» инвестиционной активности?

— Повышенные ставки по депозитам долгое время тормозили развитие рынка частных инвестиций в России. За последние несколько лет инфляция, ключевая ставка ЦБ снизились. Вместе с ними сползли вниз и ставки по депозитам. И это открыло новые перспективы перед инвестиционными продуктами. Люди стали задумываться не только о том, как сохранить свои денежные средства от инфляции, но и о том, как в новых обстоятельствах приумножить капитал. Поэтому они все больше интересуются новыми возможностями и все больше инвестируют.

Это новый быстрорастущий рынок, и мы стремимся отвечать его запросам. У нас большая линейка инвестиционных продуктов, она пополняется еженедельно. К примеру, из последних новинок мы предлагаем нашим квалифицированным инвесторам продукты нашего зарубежного партнера, которые не входят в российскую юрисдикцию. Такие продукты позволяют диверсифицировать валютные и страновые риски.

— «БКС Премьер» предлагает и банковские продукты, но акцент в работе все же делает на продуктах инвестиционных. И, судя по победе в двух номинациях независимого конкурса «Элита фондового рынка — 2018», преуспел в этой нише. За счет чего?

— Мы выбрали новый формат отношений с клиентом, основанный на персональном финансовом планировании и институте личных финансовых советников. Используя инвестиционные, банковские, структурные, страховые или любые другие финансовые продукты и услуги, мы создаем для каждого клиента те решения, которые позволят реализовать его цели. У нас хороший штат аналитиков, делающих качественную экспертизу рынка, отраслей и компаний.

Правильный риск-менеджмент и акцент в работе на инвестиционные продукты позволили нам иметь очень высокий рейтинг надежности как в России, так и за границей.

Мы придерживаемся портфельного подхода к инвестициям. Формируем портфель из четырех частей: спекулятивной, доходной, защитной и ликвидной.

При их соотношении во главе угла ставится цель инвестирования, которую обозначает клиент. Немаловажный момент — отношение клиента к риску. На фондовом рынке риск и доходность — взаимозависимые величины. Чем выше риски, тем выше доходность и наоборот.

— По оценке экспертов, в нашей стране на депозитах лежит больше 20 триллионов рублей. Какая их доля, по вашему мнению, может стать частными инвестициями в экономику страны? Стимулирует ли государство такую трансформацию?

— В 2015 году у нас появился очень хороший механизм привлечения, который называется Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Этот инструмент активно стали использовать наши клиенты, всего ИИС себе открыли уже более 1 млн человек.

Это государственная программа, разработанная Минфином, ФНС и Центробанком и нацеленная на то, чтобы люди инвестировали денежные средства в российские компании, в их акции и облигации. Когда «БКС Премьер» только начинал работать с ИИС, внести в этот продукт можно было не больше 400 тысяч рублей в год. Сейчас регулятор поднял планку до 1 миллиона. Программа трехлетняя, она позволяет воспользоваться налоговым вычетом по варианту «А» или варианту «В». Работающие граждане могут вернуть 13% от уплаченного подоходного налога, а для более опытного инвестора доход от торговли ценными бумагами не облагается налогом. Программа в большей степени «заточена» под облигации федерального займа (ОФЗ). Если выбирать между депозитом и облигациями, то существенен тот факт, что последние обеспечены гарантией государства и их текущая доходность в среднем превышает доходность по банковским вкладам.

Хотя есть и корпоративные облигации с доходностью выше, чем по ОФЗ. Это бумаги Сбербанка, Газпромбанка, «Газпрома», «Роснефти» и других. Компании IT-сектора развиваются стремительно. Выбор достаточно велик. На Московской бирже, где происходит оборот всех ценных бумаг, можно вложиться в акции и региональных компаний, если они прошли эмиссию облигаций и они торгуются на бирже. Право выбора приобретать тот или иной актив, конечно же, за самим инвестором. Мы предлагаем, описываем риски, даем максимально глубокую аналитику, но никаких рекомендаций, которые могут подталкивать инвестора к тому или иному выбору, не даем. Мы не можем рисковать деньгами клиента.

— Многие еще не очень уверенно ориентируются на финансовом рынке. Что вы посоветуете тем, кто не знает, как распорядиться излишками денег?

— Финансовая грамотность россиян, несмотря на явный прогресс последних пяти лет, по-прежнему нуждается в повышении. Удивляться тут нечему — во многих странах финансовые знания формируют еще в школе, у нас же такие меры пока только обсуждаются.

Начинающему инвестору в первую очередь стоит начать со встречи с финансовым советником и заполнить анкету риск-профилирования. Чтобы человек понял объективно, с какими негативными факторами он может столкнуться, как работает соотношение «риск — доходность» и какие финансовые продукты или инструменты могут помочь реализовать его цели.

— «БКС Премьер» прилагает какие-то усилия, чтобы вложить свою лепту в финансовое образование населения?

— Мы проводим много мероприятий для действующих и потенциальных клиентов. На семинарах рассказываем об основах финансового рынка, инвестиционных инструментах, показываем отличительные особенности ценных бумаг, помогаем понять разницу между акциями и облигациями. Обращаем внимание на то, что прежде всего нужно оценивать при выборе банка или брокера.

— И на что же?

— В первую очередь, это наличие лицензии на осуществление того или иного вида деятельности — банковского или брокерского. Если мы говорим о вкладах, нужно посмотреть, входит ли банк в Ассоциацию страхования вкладов (АСВ). Ну и обращать внимание на то, как именно менеджер предлагает услуги. Клиент после разговора с брокером или менеджером должен иметь полное понимание предмета разговора и перспектив вложений.

— В массовом сознании инвестиционная деятельность связывается с большими капиталами. А имеет ли смысл использовать инвестиционные продукты, если у среднестатистического человека после необходимых трат в месячном бюджете остаются небольшие свободные суммы?

— Обязательно! Раньше мы все копили деньги на черный день, откладывая на сберкнижку. Теперь это называют созданием «подушки безопасности». Начинающим инвесторам нужно обязательно обращаться к финансовому советнику, который поможет правильно составить портфель. Брокерский счет у нас открывается бесплатно.

А инвестиции начинаются от 1 тысячи рублей.

— Есть ли некое «золотое правило» инвестирования?

— Прежде всего, инвестиции не должны быть последними деньгами клиента. Не кладите все «яйца в одну корзину». Опытные и успешные инвесторы всегда распределяют свои средства в нескольких разных инструментах, чтобы снизить риски.

Мы советуем делать диверсификацию не только по продуктам, но и по валютам. Надо понимать, что операции на фондовом рынке всегда несут долю риска. Вы должны четко понимать, что хотите получить в конце. То есть нужно определиться, какую доходность вы ищете, на каком сроке и какие риски готовы на себя принять.

Есть наиболее консервативные продукты, которые больше привлекают начинающего инвестора. Это облигации федерального займа

с наименьшей степенью риска, но и с меньшей степенью доходности, которая, впрочем, все равно выглядит привлекательнее, чем средняя ставка по вкладам.

— Мы поговорили об инвестиционном векторе «БКС Премьер». А чем интересна линейка ваших чисто банковских продуктов?

— У нас представлена вся линейка банковских продуктов.

Отличительная черта «БКС Премьер», пожалуй, в том, что мы предлагаем клиентам сразу весь спектр услуг на входе —





от инвестиционного портфеля до обычной кредитной карты в рамках нашей концепции персонального финансового планирования.

Мы хотим, чтобы у нас люди достигали поставленных целей, стремимся обслужить клиента по принципу «одного окна». И это нравится людям.

— Вы недавно возглавили воронежское представительство «БКС Премьер». Планируете осуществить какие-то структурные или кадровые перемены?

— Перемены всегда возможны, потому что без перемен не может быть развития. Однако я не тот человек, который принимает какие-то поспешные решения. Если команда профессионалов работает как отлично отлаженный механизм, кардинальных перемен не нужно.