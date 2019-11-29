«Наша первоочередная задача – комфорт и уверенность инвестора»

Администрация Липецкой области, упраздняя Корпорацию развития, передала ее полномочия по привлечению и взаимодействию с инвесторами на территории всей Липецкой области Управляющей компании ОЭЗ «Липецк». Генеральный директор компании Дмитрий Дударев делится своим видением решения новых задач.



— Дмитрий Николаевич, как вы оцениваете возможности ОЭЗ «Липецк» и новых членов команды? Ежегодный приток инвесторов в регион довольно внушительный, справится ваша команда с учетом того, что упразднена Корпорация развития?

— Работа с инвестором – комплексный процесс, в рамках которого взаимодействуют не только Корпорация развития, особая экономическая зона, но и губернатор, его заместители, руководители управлений и прочих структур. И озвученная вами реформа – объединение институтов развития Липецкой области – назревала давно, поскольку позволяет сконцентрировать кадровый и ресурсный потенциал для максимально эффективного взаимодействия с инвесторами, исключить дублирование функций и упростить процедуры. Данное решение абсолютно продуманно и стало возможным к реализации после перехода АО «ОЭЗ ППТ “Липецк”» в собственность Липецкой области. И хочу еще раз подчеркнуть, что упразднение Корпорации развития идет по пути объединения потенциала ОЭЗ «Липецк» и Корпорации развития в рамках создания Центра по развитию инвестиционного потенциала Липецкой области.

Недавно к нашей команде в качестве руководителя Центра по развитию инвестиционного потенциала Липецкой области присоединилась Евгения Локтионова, очень грамотный и опытный специалист, которая будет заниматься организацией привлечения инвестиций для всей Липецкой области. Ключевая задача Центра – сформировать индивидуальное предложение для каждого инвестора и обеспечить сопровождение инвестиционного проекта в режиме «дружественного администрирования». Если будущему резиденту необходима промышленная площадка для производства продукции на экспорт, совершенно очевидно, что мы продемонстрируем все возможности и уровень особой экономической зоны «Липецк». В случае когда поставлены иные запросы, мы предложим рассмотреть возможность размещения в особых экономических зонах регионального уровня или brownfield. Безусловно, наша задача – продемонстрировать гибкий подход с учетом всех преимуществ и ограничений различных площадок.

— Ваша стратегия развития особой экономической зоны «Липецк» отличается от деятельности ваших предшественников?

— Не секрет, что особая экономическая зона «Липецк» является одной из лучших в Восточной Европе и одна из немногих, которая признана Министерством экономического развития и Счетной палатой РФ 100% эффективной.

Не без гордости могу отметить, что АО «ОЭЗ ППТ “Липецк”» в этом году стало обладателем наград в пяти номинациях по результатам глобальных рейтингов особых экономических зон всего мира, проводимых Global Free Zones of the Year. Эксперты издания fDi оценили показатели ОЭЗ ППТ «Липецк» по количеству привлеченных инвесторов; построенных и введенных в эксплуатацию предприятий, объектов инфраструктуры; внедрению цифровизации инфраструктуры.

Однако на текущий момент просто предложение участка с коммуникациями не является уникальным. Конкуренция со стороны производственных площадок растет, практически в каждой области создаются свои особые экономические зоны с аналогичным набором преференций. Сейчас даже самый радушный прием инвестора не гарантирует, что он выберет нас для локализации производства.

Дмитрий Дударев возглавил Управляющую компанию АО «ОЭЗ ППТ “Липецк”» в апреле 2019 года. До этого назначения занимал руководящие должности в корпоративном блоке Центрально-Черноземного банка Сбербанка в Воронеже. Имеет степень кандидата экономических наук, степень EMBA по совместной программе Kingston University London и РАНХиГС. В 2017 году стал выпускником MBA по совместной программе Insead и корпоративного университета Сбербанка.

Поэтому сегодня мы должны делать упор на внедрение современных технологий при реализации и сопровождении проектов. Нами уже реализована первая очередь проекта «Центр управления сетями», что уже позволяет в реальном времени управлять энергопотреблением, отслеживать расход энергоресурсов и реагировать на внештатные ситуации на объектах нашей управляющей компании. В следующем году в планах реализовать несколько пилотных проектов по управлению системами снабжения ресурсами на предприятиях наших резидентов.

В разработке находится система ServiceDesk для оперативного реагирования на запросы резидентов по всем направлениям взаимодействия с управляющей компанией ОЭЗ «Липецк». Это повысит скорость реагирования на запросы и степень удовлетворенности услугами управляющей компании. Кроме того, в планах есть еще ряд интересных разработок, о которых я смогу рассказать после утверждения нашей стратегии развития в этом году.

Кроме того, важнейшим на сегодня является сближение корпоративных культур инвесторов, в качестве которых часто выступают глобальные компании, и команды ОЭЗ «Липецк». С уверенностью скажу, что это уже происходит и хорошими темпами. Практически все руководители владеют английским языком на уровне, позволяющем на переговорах обходиться без переводчика. Это существенно ускоряет взаимодействие и позволяет максимально быстро найти точки соприкосновения и решить проблему. Также у нас в планах в 2020 году провести массовое обучение сотрудников в целях внедрения современных методов и подходов в управлении, в том числе проектами, мотивацией, изменениями и т.д. Уже сейчас термины Agile, SCRUM, Dashboard, KPI и т.д. не вызывают панику у сотрудников, однако наша задача – внедрить их в ежедневную практику.

— Как генеральный директор предложили вы инвестсообществу какие-либо новации взаимодействия?

— На сегодняшний день все сотрудники, которые прямо или косвенно взаимодействуют с инвесторами, владеют иностранными языками в достаточном объеме. Это значительно упрощает знакомство с потенциальными резидентами и дальнейшее сотрудничество, в том числе в вопросах документооборота. Сами инвесторы отмечают, что это большой плюс, потому что часть информации искажается при общении через переводчиков. Большое количество ежедневных вопросов решается через WhatsApp.

Кроме того, мы довольно тесно сотрудничаем с Ассоциацией индустриальных парков, Ассоциацией еропейского бизнеса, Ассоциацией развития инвесторов и технопарков России, принимаем участие в международных форумах, межрегиональных сессиях. Мы не ждем, когда нас пригласят, мы с удовольствием приглашаем к себе, демонстрируем наши достижения, наши преимущества, наши кадры, которыми гордимся, но и не отказываемся от приглашений посетить интересные для нас площадки.

Липецкая область всегда славилась индивидуальным подходом к инвестору. Общение строилось не как с клиентом, а как с партнером, с другом, с членом команды.

Нам удалось сформировать абсолютно домашнюю комфортную атмосферу для инвесторов, которые сюда приходят. Мы не просто что-то предлагаем инвестору, а словно приглашаем к себе домой, и каждый резидент становится членом семьи или соседом. Это основная парадигма. Наша задача – ее дополнить и развить. Причем сделать это абсолютно органично. Работать с инвесторами по принципу конвейера – точно не наш путь.

— Есть ли в ваших планах активизация интеграции с промышленными предприятиями области, привлечение предприятий среднего и малого бизнеса в качестве партнеров, создание новых производственных кластеров?

— Это одно из направлений, в котором ОЭЗ может развиваться, как и любая промышленная площадка. И я уже вижу примеры построения производственных цепочек. В ОЭЗ есть компания «Йокохама». Она производит шины. Есть компания «Бекарт Липецк», которая делает металлические корды для шин и часть продукции, образно говоря, отправляет через забор соседней «Йокохаме». ООО «ЛАНКСЕСС Липецк» производит компоненты, технологические детали для изготовления автомобильных шин и прочих резинотехнических изделий. Такие кластеры обязательно будут складываться, потому что в их природе заложена возможность оптимизации логистических расходов.

На территории Грязинской площадки ОЭЗ «Липецк» действует компания Fondital, руководством рассматриваются перспективы производства автомобильных деталей из алюминия. Кроме того, в ОЭЗ «Липецк» базируется производство лакокрасочных материалов компании PPG, а в Липецкой области также представлены предприятия по производству насосов гидроусилителя руля, электрожгутовой продукции.

Что касается интеграции с липецкими предприятиями, эта работа проводится постоянно и, думаю, никогда не прекратится. Но мы можем только давать информацию об альтернативных поставщиках на внутреннем рынке, а решение по выбору поставщика принимается компаниями-резидентами исходя из соотношения «цена – качество». В чем особенность предприятий, работающих в ОЭЗ? Многие из них являются промышленными площадками, на которых создается продукт для экспорта в Европу, Америку, Азию. Здесь очень высока планка требований к входным комплектующим, культуре производства, используемым технологиям, потому что это влияет на конечный продукт: его качественные и количественные характеристики.

Каждое предприятие заинтересовано в минимизации издержек. Если производство различных деталей для одного продукта будет сосредоточено на территории одной зоны, это снизит как минимум логистические затраты и продукт станет более конкурентоспособным. Уровень локализации постоянно растет. Липецкие предприятия выходят на мировой уровень и уже имеют опыт встраивания в производственные цепочки мировых производителей.

— Исторически у Липецка сложились прочные связи с итальянским бизнесом. С какими странами складываются столь же продуктивные отношения?

— Дело не в том, что мы отдаем предпочтение инвесторам из Италии. Когда на площадке работают компании из одной страны, они транслируют свое видение, свое отношение к работе большому количеству соотечественников. Вероятность того, что на площадку зайдет больше компаний из Италии, чем, скажем, из Португалии, не представленной в нашей ОЭЗ, гораздо выше. Самая эффективная реклама площадки – это отзывы о ней тех людей, которые здесь работают.

Липецкая область с начала 90-х годов прошлого столетия прекрасно позиционировала себя для итальянских инвесторов. Первым предприятием, открывшим производство в регионе, стал завод холодильников «Стинол». Решение о создании предприятия на базе Новолипецкого металлургического комбината принято в 1988 году, в 1989 году начато строительство, подрядчиком которого выступила итальянская компания Merloni. Затем, основываясь на успешном опыте, в области стали появляться другие крупные компании, следом за которыми начал осуществлять свою деятельность логистический склад для реализуемой продукции. Бизнес начал развиваться по цепочке. Этот опыт обусловил и дальнейшее сотрудничество с представителями итальянского бизнеса, но основа была заложена еще до создания особой экономической зоны «Липецк».

Огромный вклад в сотрудничество двух стран внес итальянский бизнесмен и промышленник Витторио Мерлони. Когда произошло его знакомство с производственными возможностями Липецкой области, он являлся президентом Итальянской ассоциации брендов и был активным сторонником развития торгово-экономического сотрудничества Италии и России. Благодаря его знаниям, опыту и вероятным рекомендациям завязалось тесное партнерство итальянских производителей и особой экономической зоны «Липецк».

На сегодняшний день у нас представлены четыре завода из Италии: Fenzi (производство герметизирующих материалов), Alu-Pro (производство алюминиевых профилей), SEST-LUVE (производство теплообменного оборудования) и компания Fondital (производство радиаторов и котлов центрального отопления).

Кроме того, на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» зарегистрировано 62 компании-резидента из 16 стран мира (Япония, Италия, Бельгия, Германия, Австрия, США, Китай, Израиль, Швейцария, Нидерланды, Украина, Республика Корея, Польша, Сингапур, Франция, Россия), среди них такие всемирно известные, как АВВ (Швейцария), SCHLUMBERGER (международная компания), HONEYWELL (США), VIESSMANN (Германия), YOKOHAMA (Япония), PPG (США), BEKAERT (Бельгия) и другие.

В 2019 году резидентами ОЭЗ «Липецк» стали компании «Семенной завод КВС» (Германия), Syngenta (Швейцария), российские «Феникс» и «Сойпром». До конца года планируется подписание соглашений еще с тремя-четырьмя компаниями. В этом году ввели в эксплуатацию завод Doka (Австрия). До конца года ожидается запуск еще трех предприятий: «БС Процессинг», «Липецкая кофейная компания» и «Шанс Энтерпрайз». Пять компаний приступили к строительству. Такая динамика прихода новых инвесторов – для нас самая красноречивая аттестация методов работы управляющей компании и гармоничной атмосферы сотрудничества с инвесторами. И мы рассчитываем, что эффект «сарафанного радио» сделает свое дело, потому что мы со своей стороны прикладываем все усилия для успешного ведения бизнеса нашими резидентами.

— Несколько лет назад были заявлены проекты, которые не стали реальностью. Это чревато репутационным ущербом для ОЭЗ «Липецк»?

— Это нормальная рыночная практика. Когда инвестор заходит на площадку, он находится на самой ранней стадии принятия решений о реализации инвестиционного проекта. В первую очередь формируется концепция проекта и разрабатывается первоначальный бизнес-план. После этого инвестор подает заявку на получение статуса резидента, оформляет в аренду земельный участок и приступает к проектированию, которое может занимать некий период времени, затем уточняются источники финансирования проекта, принимаются решения о предоставлении банковского или иного финансирования. То есть цикл от принятия первоначального решения до начала строительства довольно длительный и может занимать не один год. А за это время на рынке может произойти очень много изменений. Поэтому проект, который на момент ведения расчетов казался рентабельным, в результате произошедших изменений может перестать быть эффективным. Это нормальная ситуация в бизнесе, когда одни проекты реализуются, а от других отказываются.

— Расширение промышленного блока экономики региона часто имеет «оборотную сторону медали» – проблемы экологического характера…

— Только не у нас! Во время переговоров с потенциальными инвесторами прорабатывается вопрос экологической составляющей. Для нас, как управляющей компании, важно минимизировать негативное воздействие предприятий на экологию. В ОЭЗ открываются современные заводы, которые спроектированы в соответствии с самыми жесткими требованиями, в том числе и экологическими. У всех есть фильтры на выбросы, очистные сооружения. Все сбросы и выбросы постоянно контролируются.

Ряд предприятий настолько ответственно относятся к данному вопросу, проводят общественные слушания с жителями близлежащих районов, где наглядно, в цифрах демонстрируют практически полное отсутствие негативного воздействия на окружающую среду. Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области тщательно мониторит атмосферный воздух. На территории пос. Матырский, например, стоит круглосуточный газоанализатор, который четыре раза в день делает замеры. Информация ежедневно выкладывается на официальном сайте управления экологии и природных ресурсов. Если случается превышение, то, как правило, по показателям диоксида азота, что говорит о большом потоке автотранспорта на участке дороги Липецк – Грязи.

— На первой своей пресс-конференции в качестве руководителя управляющей компании вы сказали, что ОЭЗ участвует в процессе образовательной деятельности региона. Как это просматривается структурно?

— Рассматривается возможность появления на территории ОЭЗ научно-образовательного центра. Студенты получат возможность увидеть, как работают современные высокотехнологичные промышленные предприятия. Кроме того, специалисты смогут заниматься научными разработками.

Я являюсь членом попечительского совета технопарка «Кванториум», и, уверен, мы сможем наладить партнерство научно-образовательного центра ОЭЗ и с этой площадкой. У нас был опыт проведения совместных соревнований в гонках дронов. Ребята, которые участвовали в разработках программ, управлении аппаратами, потрясающие. Уверен, это будущие инженеры, проектировщики.

Инвесторы готовы открывать свои двери для студентов, и они это уже делают. Проводят практику, я бы сказал, с удовольствием берут хороших студентов, учат, трудоустраивают. 24 октября мы заложили первый камень под строительство нового завода компании Syngenta. На этой торжественной церемонии было подписано соглашение между компанией и Елецким государственным университетом о сотрудничестве и подготовке кадров. Я считаю, что мы можем расширить такие связи. В частности, между резидентами и Липецким государственным техническим университетом. Резиденты не стоят в стороне от образовательного процесса. К примеру, компания PPG Industries в сентябре оборудовала класс химии в 12-й липецкой школе.

Хочу подчеркнуть, что резиденты, и зарубежные, и российские, работают по международным стандартам. Эти стандарты подразумевают ответственный подход к технике безопасности, к людям, к их развитию. И это тоже весомый вклад в социально-экономическое развитие Липецкой области.