Стране дадут угля, а у школьников отнимут телефоны

Цифры недели
Более 60 россиян и украинцев могут до конца месяца вернуться на родину. Россия и Украина активизировали процесс обмена заключенными.
54 российских ученых потребовали «остановить каток политических репрессий», прекратив преследование фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве.
Около 10 тыс. упаковок незарегистрированных в России психотропных препаратов закупят для нуждающихся детей.
550–670 млн тонн угля будут добывать в России к 2035 году. Это на 25–52% больше, чем в рекордном по добыче 2018 году.
На 40% может снизиться во втором полугодии производство группы ГАЗ в связи с санкциями. Концерн планирует перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.
Более 3 млн домохозяйств потеряет рынок платного телевидения в ближайшие четыре года.
Более €200 млн потратили на трансферы клубы РПЛ за год до введения нового лимита на легионеров.
Инициативы недели
Разработаны рекомендации об ограничении использования детьми мобильных телефонов в школах.
Минприроды предложило полностью перерабатывать товары и упаковки.
Около 90 млрд руб. могут составить дополнительные сборы с нефтяной отрасли.
Ассоциация банков России предлагает на срок до 30 дней блокировать карты при получении подозрительных платежей.
Работодателей хотят обязать размещать на предприятиях и в офисах врачебные кабинеты, чтобы следить за здоровьем сотрудников.
Правительство обсудит способы нового повышения зарплат врачей в поликлиниках и дневных стационарах.
Минтруд оценит идею введения четырехдневной рабочей недели.
Цитаты недели
Сделки недели
Посылки маркетплейса «Беру» будут выдавать в магазинах сети «Пятерочка». Ранее ритейлер договорился о партнерстве с интернет-магазинами Ozon и Lamoda.
Mail.ru Group купила долю в каршеринговом сервисе YouDrive. Также планируется нарастить автопарк с 2,5 тыс. до 10 тыс. автомобилей.
По букве закона
«Циничное вмешательство» во внутренние дела России будет расследовать специальная комиссия Госдумы.
Следственный комитет признал сестер Хачатурян жертвами своего отца. При этом вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью подозреваемого.
Кредиторы «Русской Фильм Группы» подали в суд на китайскую компанию China Film Group а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.
У полковника ФСБ Кирилла Черкалина Генпрокуратура РФ хочет конфисковать имущество в размере 6,3 млрд руб. Его обвиняют во взяточничестве и мошенничестве.
Суд отказал прокурорами и Росимуществу в возврате государству участка на побережье в пригороде Анапы, на котором расположена так называемая «дача Анатолия Сердюкова».
В деле о хищении денежных средств из обанкротившегося банка «Югра» выросла сумма ущерба: с 7,5 млрд до более 200 млрд руб.
Отставки и назначения
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отставке на фоне политического кризиса в стране.
Заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов уволен «в связи с утратой доверия». Ранее он был арестован по подозрению во взяточничестве на сумму 4,4 млн руб.
Грузинский журналист Георгий Габуния, оскорбивший в прямом эфире президента РФ Владимира Путина, уволен с телеканала «Рустави-2».
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