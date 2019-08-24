Стране дадут угля, а у школьников отнимут телефоны Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цифры недели

Более 60 россиян и украинцев могут до конца месяца вернуться на родину. Россия и Украина активизировали процесс обмена заключенными.

54 российских ученых потребовали «остановить каток политических репрессий», прекратив преследование фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве.

Около 10 тыс. упаковок незарегистрированных в России психотропных препаратов закупят для нуждающихся детей.

550–670 млн тонн угля будут добывать в России к 2035 году. Это на 25–52% больше, чем в рекордном по добыче 2018 году.

На 40% может снизиться во втором полугодии производство группы ГАЗ в связи с санкциями. Концерн планирует перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.

Более 3 млн домохозяйств потеряет рынок платного телевидения в ближайшие четыре года.

Более €200 млн потратили на трансферы клубы РПЛ за год до введения нового лимита на легионеров.

Инициативы недели

Разработаны рекомендации об ограничении использования детьми мобильных телефонов в школах.

Минприроды предложило полностью перерабатывать товары и упаковки.

Около 90 млрд руб. могут составить дополнительные сборы с нефтяной отрасли.

Ассоциация банков России предлагает на срок до 30 дней блокировать карты при получении подозрительных платежей.

Работодателей хотят обязать размещать на предприятиях и в офисах врачебные кабинеты, чтобы следить за здоровьем сотрудников.

Правительство обсудит способы нового повышения зарплат врачей в поликлиниках и дневных стационарах.

Минтруд оценит идею введения четырехдневной рабочей недели.

Цитаты недели

«Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому... Если всегда все хорошо, так мы можем в застойный период уйти. Это мы уже проходили» (глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, комментируя проходящие с июля в Москве массовые протесты).

комментируя проходящие с июля в Москве массовые протесты). «Я считаю, что Барак Обама подумал после того, как Путин его переиграл: не очень хорошо, что Россия входит в G8, и захотел, чтобы Россию исключили» (президент США Дональд Трамп, объясняя предложение вернуть Москву в клуб ведущих держав мира).

объясняя предложение вернуть Москву в клуб ведущих держав мира). «Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока» (президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с Владимиром Путиным).

Сделки недели

Посылки маркетплейса «Беру» будут выдавать в магазинах сети «Пятерочка». Ранее ритейлер договорился о партнерстве с интернет-магазинами Ozon и Lamoda.

Mail.ru Group купила долю в каршеринговом сервисе YouDrive. Также планируется нарастить автопарк с 2,5 тыс. до 10 тыс. автомобилей.

По букве закона

«Циничное вмешательство» во внутренние дела России будет расследовать специальная комиссия Госдумы.

Следственный комитет признал сестер Хачатурян жертвами своего отца. При этом вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью подозреваемого.

Кредиторы «Русской Фильм Группы» подали в суд на китайскую компанию China Film Group а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.

У полковника ФСБ Кирилла Черкалина Генпрокуратура РФ хочет конфисковать имущество в размере 6,3 млрд руб. Его обвиняют во взяточничестве и мошенничестве.

Суд отказал прокурорами и Росимуществу в возврате государству участка на побережье в пригороде Анапы, на котором расположена так называемая «дача Анатолия Сердюкова».

В деле о хищении денежных средств из обанкротившегося банка «Югра» выросла сумма ущерба: с 7,5 млрд до более 200 млрд руб.

Отставки и назначения

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отставке на фоне политического кризиса в стране.

Заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов уволен «в связи с утратой доверия». Ранее он был арестован по подозрению во взяточничестве на сумму 4,4 млн руб.

Грузинский журналист Георгий Габуния, оскорбивший в прямом эфире президента РФ Владимира Путина, уволен с телеканала «Рустави-2».