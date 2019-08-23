Обмен бренными

Власти РФ и Украины активизировали процесс обмена заключенными. Как рассказали “Ъ” информированные источники, до конца месяца на родину могут вернуться более 60 россиян и украинцев, которые до сих пор находились под стражей. В их число, по данным “Ъ”, могут попасть все украинские моряки, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе. А вот украинского режиссера Олега Сенцова в списках не будет. Останется под стражей и глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, который отказался от обмена сам, так как хочет добиться в киевских судах оправдательного приговора. Эксперты отмечают: рекордный по своим масштабам обмен заключенными сейчас выгоден и Москве, и Киеву.

Как выяснил “Ъ”, готовящийся обмен между Россией и Украиной в общей сложности может затронуть более 60 человек. Источники “Ъ” говорят, что Москва передаст Киеву 33 человека. Столько же должны уехать в обратном направлении. Обмен не затронет режиссера Олега Сенцова, который в 2015 году был осужден в России на 20 лет по обвинению в терроризме. Его, по данным “Ъ”, в списках нет.

Что касается главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, то он сам отказался участвовать в обмене.

Обвиняемый украинскими властями в государственной измене журналист намерен добиваться своего оправдания и освобождения.

Украинская сторона рассчитывает на то, что под обмен подпадут все моряки, задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Но детали еще находятся в процессе согласования. Неизвестно, как юридически будет оформлена передача моряков. Хотя никто из них не осужден, им предъявлены обвинения в незаконном пересечении российской государственной границы. Дела по некоторым задержанным переданы в суд.

Точные сроки обмена ни одна из сторон не называет. Скорее всего, он состоится до конца этого месяца. При этом знакомые с содержанием переговоров собеседники “Ъ” констатируют наличие принципиальной договоренности по этому вопросу.

О том, что готовится масштабный обмен заключенными, свидетельствуют последние заявления целого ряда вовлеченных в процесс людей.

Так, 22 августа украинский адвокат Валентин Рыбин, специализирующийся на делах пророссийских активистов, сообщил о скором обмене сразу трех граждан РФ. Один из них уже даже вышел на свободу под залог.

Это Евгений Мефедов, живший в Одессе и участвовавший в событиях 2 августа 2014 года, когда столкновения противников Евромайдана с националистами привели к пожару Дома профсоюзов и многочисленным жертвам. В 2017 году суд оправдал Евгения Мефедова по делу о беспорядках в Одессе, но вновь арестовал по другой статье — «Сепаратизм».

Как рассказал “Ъ” адвокат Рыбин, Евгений Мефедов вышел на свободу 19 августа и живет у друзей. Залог за него составил 150 тыс. гривен (около 390 тыс. руб.), которые помог собрать депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик. 22 августа, как рассказал “Ъ” господин Скорик, Евгению Мефедову изменили меру пресечения на личное обязательство. «Решение помочь Мефедову внести залог принимало руководство нашей партии (Юрий Бойко и Виктор Медведчук.— “Ъ”),— пояснил Николай Скорик.— И предыдущая, и нынешняя власть декларировали, что мы живем в европейской стране. А в европейской стране человек не может находиться в СИЗО больше пяти лет, особенно с учетом того, что единственный приговор, который он получил,— оправдательный». Примечательно, что в декабре 2017 года, во время масштабного обмена между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса, господина Мефедова были готовы отпустить и даже доставили в Святогорск Донецкой области. Но в последний момент его отказались сажать в автобус, который ехал на неподконтрольную Киеву территорию.

Двое других россиян, Максим Одинцов и Александр Баранов, оказались в украинской тюрьме позднее. В ноябре 2018 Служба безопасности Украины (СБУ) выманила их из Крыма на украинскую часть КПП «Чонгар» под предлогом передачи документов об образовании, и задержала. Александр Баранов получил 13, а Максим Одинцов — 14 лет за госизмену и дезертирство. Так киевские суды интерпретировали тот факт, что после присоединения Крыма к России они перешли из украинской армии в российскую. По словам Валентина Рыбина, сейчас Максим Одинцов и Александр Баранов проходят процедуру подготовки к обмену. «Когда их соберут всех вместе и все будет готово, произойдет то, чего мы ждали последние два года»,— сказал адвокат.

В Россию, как ожидается, также отправится бывший боец спецподразделения «Беркут» Александр Саттаров, которого на Украине судят за участие в «самообороне» Крыма (неофициальном вооруженном формировании, которое участвовало в событиях февраля—марта 2014 года на стороне России). «Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего (украинского.— “Ъ”) моряка. Это официально подтвержденная информация»,— сказал изданию «Крым.Реалии» адвокат «беркутовца» Игорь Свинцицкий. Другому изданию — theBabel — господин Свинцицкий назвал дату предполагаемого обмена — 28–29 августа.

Украинское издание «Громадське» 22 августа опубликовало новость о том, что россиянин Алексей Седиков, осужденный на Украине за терроризм (он участвовал в боевых действиях в Донбассе), написал на имя президента Владимира Зеленского прошение о помиловании, надеясь таким образом попасть в списки на обмен. «Где-то две недели назад ко мне пришли работники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен. Я сказал, что да, и мне предложили написать заявление на помилование. И где-то неделю назад я написал. Теперь жду новостей»,— цитируют его украинские журналисты.

В свою очередь, агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники сообщало о подготовке обмена находящихся в России украинских граждан Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.

Напомним, что тема обменов между Россией и Украиной в последние дни обсуждалась на высшем уровне. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: этот вопрос затрагивался 19 августа на встрече российского лидера с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Правда, как отметил господин Песков, «какие-то персоналии не обсуждались».

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, в свою очередь, заявила: вопрос обмена заключенными связан с возможным возвращением России в G7, о котором недавно высказались Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп.

«Разумеется, это требует от президента Путина каких-то шагов»,— сказала она.

По мнению украинского политолога, соучредителя аналитического центра «Киевстратпро» Андрея Бузарова, в активизации обмена заключенными заинтересованы и Москва, и Киев. «Это важно обеим сторонам с точки зрения как международного имиджа, так и внутриполитической ситуации,— сказал “Ъ” господин Бузаров.— Нельзя сказать, что при (предыдущем президенте Украины.— “Ъ”) Петре Порошенко не было позитива — обмены были, но обычно они были привязаны к праздникам, и все было направлено в основном на повышение рейтинга власти. Но Зеленский смотрит на этот процесс более стратегически — он и так на пике популярности, поэтому рейтинг его волнует в меньшей степени, а в большей — улучшение отношений с Россией в целом. Обмен пленными станет хорошим подспорьем для будущего прекращения огня, разведения сторон и так далее». Правда, господин Бузаров отметил, что на Украине есть немало желающих помешать господину Зеленскому наладить отношения с Москвой.

Улучшение диалога по вопросу обмена отмечают и в Донецке. Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и ее представитель в Минской контактной группе Наталья Никонорова связывает это в первую очередь со сменой украинского представителя в гуманитарной подгруппе. При Петре Порошенко эту должность занимала депутат Ирина Геращенко, но в июне ее сменила экс-уполномоченный Рады по правам человека Валерия Лутковская. «При Геращенко были лишь истерические выпадки очень странного характера. Сейчас по крайней мере дискуссия идет, Украина взяла на себя обязательство юридически очистить и подготовить к обмену весь список лиц, местонахождение которых подтверждено. Мы ждем, когда же Украина исполнит это обязательство, чтобы можно было говорить о датах обмена»,— заявила госпожа Никанорова “Ъ”. Она уточнила, что со стороны ДНР в списке находятся 50 украинских граждан, а со стороны Украины — 102.

Впрочем, по состоянию на 16 августа есть еще 153 человека, информация о местонахождении которых «отсутствует или уточняется украинской стороной», и 460 пропавших без вести, которые, по мнению Донецка, тоже могут находиться в украинском плену.

«Если будет установлено местонахождение новых людей — мы включим их в этот список. А кто-то может из него выбыть — например, если у них уже истек срок наказания на Украине и они могут ехать куда хотят»,— добавила министр.

Кирилл Кривошеев; Владимир Соловьев, Киев