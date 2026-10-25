ЦАХАЛ снес улицу в городе на Западном берегу Иордана после нападения на военных
Израильская армия по распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаньяху сносит жилые кварталы в городе Хевроне на Западном берегу реки Иордан. Глава правительства приказал сделать это в ответ на недавнее вооруженное нападение, которое привело к гибели двух израильских военнослужащих. По заявлению господина Нетаньяху, в районах, попавших под снос, жили совершившие атаку палестинцы.
Бульдозеры уже сравняли с землей целую улицу, сообщает «Би-би-си». Под снос попадают принадлежащие палестинцам жилые дома, предприятия и инфраструктура, людям приказывают покидать жилье в срочном порядке. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что около 2000 человек уже остались без крова. Военные планируют выселить в общей сложности 2500 человек с территории площадью около 0,35 кв. км, сообщил господин Кац.
Израильские силы регулярно сносят дома палестинцев, подозреваемых в совершении нападений на израильтян на Западном берегу, отмечает «Би-би-си». Эту практику израильские правозащитные группы называют коллективным наказанием.
Вооруженное нападение на израильский блокпост произошло 23 октября. Нападавшими оказались двое 27-летних жителей Хеврона — Мохаммед Джааба и Фирас Джааба, которые были убиты во время перестрелки. «Мы эвакуируем жителей, будем ходить из дома в дом, изымать найденное там оружие, а также ликвидировать и уничтожать всю террористическую инфраструктуру»,— заявлял господин Нетаньяху после нападения на военнослужащих. Руководство Палестины призвало к «срочным международным действиям, выходящим за рамки простого осуждения», чтобы предотвратить принудительное переселение людей.