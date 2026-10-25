ЦАХАЛ снес улицу в городе на Западном берегу Иордана после нападения на военных

Вооруженное нападение на израильский блокпост произошло 23 октября. Нападавшими оказались двое 27-летних жителей Хеврона — Мохаммед Джааба и Фирас Джааба, которые были убиты во время перестрелки. «Мы эвакуируем жителей, будем ходить из дома в дом, изымать найденное там оружие, а также ликвидировать и уничтожать всю террористическую инфраструктуру»,— заявлял господин Нетаньяху после нападения на военнослужащих. Руководство Палестины призвало к «срочным международным действиям, выходящим за рамки простого осуждения», чтобы предотвратить принудительное переселение людей.