«Мы очень рады, что пройдет хотя бы закупка этих 10 тыс. упаковок»

Около 10 тыс. упаковок не зарегистрированных в России психотропных препаратов планируют закупить для российских детей, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Для ввоза разработаны поправки к закону об обращении лекарственных средств: препараты будут закупать по квоте, сформированной исходя из числа нуждающихся. В детском хосписе «Дом с маяком» пожаловались “Ъ” на проблему с определением числа нуждающихся: данные хосписа не совпадают с данными региональных минздравов.

Минпромторг и Московский эндокринный завод подготовили запрос зарубежным производителям о возможности поставки в Россию 10 тыс. упаковок психотропных лекарств, не зарегистрированных в России или в незарегистрированных формах. Ввоз планируется в конце октября текущего года, его будет осуществлять Московский эндокринный завод, сообщили в секретариате Татьяны Голиковой. В запросе идет речь о четырех препаратах: диазепам, фенобарбитал, мидазолам и клобазам.

Напомним, в понедельник прокуратура отменила уголовное дело о контрабанде психотропных средств, возбужденное после того, как женщина попыталась получить на почте купленный для ее сына, страдающего эпилепсией, противосудорожный препарат «Фризиум» (международное непатентованное наименование — клобазам). Месяц назад при аналогичных обстоятельствах была задержана мать пациента детского хосписа «Дом с маяком» Елена Боголюбова. А в июне 2018 года дело о незаконном сбыте психотропного препарата было возбуждено в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которая попыталась продать излишек приобретенного ранее противосудорожного препарата диазепам в не зарегистрированной в России форме — микроклизмах. Разбирательства в отношении госпожи Конновой и госпожи Боголюбовой были прекращены, после того как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность происходящим. Во вторник господин Песков заявил, что «все прекрасно понимают необходимость решения этой ситуации, чтобы и дети, и подростки, и уже взрослые дети не терпели мучений». При этом он напомнил, что «имеют место быть попытки прикрытия этой темой распространения сильнодействующих веществ и лекарств, что является незаконным», поэтому необходимо «найти золотую середину».

В июле этого года по поручению правительства РФ Минздрав обратился к региональным властям с просьбой проанализировать список детей, нуждающихся в незарегистрированных препаратах, в срок до 8 августа 2019 года. Как рассказала “Ъ” директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава, детский хоспис «Дом с маяком» передал в Минздрав первый список с данными о пациентах месяц назад, в нем 1,3 тыс. пациентов: «Список постоянно пополняется, сейчас в нем 2,2 тыс. человек. Минздрав разослал этот список по региональным минздравам с просьбой уточнить данные». Однако, отметила она, «15 регионов ответили, что им не нужны такие препараты, так как у них нет нуждающихся в них пациентов, хотя это не так». «В ряде регионов письмо проигнорировали, в каких-то подали неверные данные, так как нам звонят и пишут родители с сообщениями, что их детей в списки не внесли»,— сказала госпожа Мониава. Она отметила также, что непонятно, куда обращаться родителям, чьих детей отказываются внести в списки при обращении в районные поликлиники или в региональные минздравы, «если списки уже отправлены, или о таких списках просто не знают»: «А некоторым семьям отказывают, так как у них нет назначения из федеральной клиники. На мой взгляд, в федеральном Минздраве необходима "горячая линия" для родителей. У меня в почте, например, каждый день по 20–30 писем с такими вопросами».

В секретариате Татьяны Голиковой напомнили, что наркотические и психотропные препараты будут ввозиться по установленной правительством России квоте по числу нуждающихся в них взрослых и детей, что соответствует разработанным поправкам к закону «Об обращении лекарственных средств»: «Поправки к закону предусматривают порядок учета препаратов, возможность получить обезболивание всем нуждающимся и право врачей, не боясь ответственности, назначать незарегистрированные препараты, так как отсутствие в клинических протоколах и Госреестре не дает возможность врачам рецептурно их выписывать».

«Мы очень рады, что пройдет хотя бы закупка этих 10 тыс. упаковок, надеемся, что будет и вторая, и третья закупка»,— сказала Лида Мониава. При этом она затруднилась сказать, на какой срок и скольким пациентам хватит первой закупки: «Например, "Фризиум" пьют ежедневно по три или две таблетки, одна упаковка содержит 100 таблеток. Диазепам в микроклизмах принимают при судорогах: у какого-то ребенка судороги каждый день, у кого-то раз в месяц или раз в год».

Валерия Мишина