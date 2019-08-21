Дональд Трамп вновь захотел прибавить к «Семерке» Россию

Президент США Дональд Трамп сделал сразу несколько заявлений, касающихся России. Отвечая на вопросы журналистов после встречи с румынским коллегой, он в очередной раз поддержал возвращение России в «Группу семи» (G7) и не исключил, что новым послом США в Москве станет заместитель госсекретаря Джон Салливан. Господин Салливан не имеет опыта в российско-американских отношениях, но выступал за их нормализацию. По данным источника телеканала CNN, в телефонном разговоре с Эмманюэлем Макроном господин Трамп поддержал идею пригласить Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году.

О своем желании вернуть Россию в клуб наиболее индустриально развитых государств Дональд Трамп сообщил в ночь на среду — то есть за несколько дней до открытия очередного саммита «Группы семи» (G7) во французском Биаррице. В таком случае формат снова получит название G8.

Как заявил господин Трамп, исключение Москвы из G8 было инициировано его предшественником Бараком Обамой из-за того, что президент России Владимир Путин того «переиграл». Правда, нынешний глава Белого дома не уточнил, в чем именно. «Я считаю, что Барак Обама подумал после того, как Путин его переиграл: не очень хорошо, что Россия входит в G8, и захотел, чтобы Россию исключили»,— пояснил президент США, отвечая на вопросы журналистов после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Белом доме.

При этом Дональд Трамп отметил, что «не видит ничего плохого», если Москва вновь станет членом организации.

«Я думаю, что будет более уместным, если Россия будет членом (G8.— “Ъ”),— сказал господин Трамп.— Потому, что многие вещи, которые мы обсуждаем, имеют отношение к России».

Напомним, Россия была исключена из G8 в 2014 году после операции по присоединению Крыма. Однако глава Белого дома и ранее неоднократно заявлял, что Москва должна вернуться в число участников международной организации. Например, в июне 2018 года Дональд Трамп предложил пригласить российского лидера на очередной саммит организации в Канаде. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва «предпочитает другие форматы» диалога. Уже через два дня Владимир Путин счел нужным пояснить, что Россия была исключена из G8, а не выходила из состава организации добровольно, поэтому российская столица вполне может принять у себя очередной саммит группы.

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Утром 21 августа американский телеканал CNN сообщил, что во время телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном политики решили отправить приглашение Владимиру Путину еще раз — но уже на саммит 2020 года в США. Как рассказал журналистам неназванный «высокопоставленный сотрудник администрации США», первым такую идею высказал господин Макрон, а господин Трамп с ней согласился.

Профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков в эфире “Ъ FM”: Пока Дональд Трамп решил прощупать почву, как на это прореагируют союзники США, прежде всего европейцы, и оппоненты Трампа в Конгрессе. Он смотрит, что произойдет, какая будет реакция, насколько она будет негативной. Если есть какие-то подвижки, то от Трампа, конечно, последуют какие-то более конкретные предложения к руководителям Конгресса, причем обеих партий, поскольку оппозиция его политики улучшения отношений с Россией исходила как от демократов, так и от правых республиканцев, так и от европейцев. Он знает, что европейцы и целый ряд стран, прежде всего Италия, давно выступают за улучшение отношений с Россией, понимают, что накопился уже определенный потенциал для того, чтобы как-то пересмотреть отношения с ней. Администрация будет, по крайней мере за кулисами, как-то пытаться продвинуть ситуацию в сторону допуска России обратно в «Восьмерку». А вот про реакцию оппонентов уже сказать сложнее. Демократы в любом случае будут против. Вопрос, насколько агрессивно будут настроены правые республиканцы.

Кроме того, во вторник стал известен новый вероятный кандидат на пост американского посла в Москве. Напомним, нынешний глава дипредставительства Джон Хантсман уже подал прошение об отставке и должен покинуть российскую столицу 3 октября.

Хотя на прошлой неделе несколько американских СМИ со ссылкой на собственные источники в администрации сообщили, что эту должность может занять спецпредставитель по Северной Корее и бывший топ-менеджер компании Ford Стивен Биган, во вторник The New York Times (NYT) сообщила, что в Белом доме уже усомнились в правильности этого выбора.

По данным NYT, в администрации решили, что господин Биган вполне успешно справляется со своими обязанностями и должен продолжить работу, а должность посла в Москве может занять заместитель госсекретаря США Джон Салливан. В отличие от Стивена Бигана, получившего в свое время диплом по русскому языку и возглавлявшего в начале 1990-х московское представительство Международного республиканского института, господин Салливан практически не имеет опыта в российско-американских отношениях. До прихода в Госдепартамент в апреле 2017 года он был партнером в вашингтонской юридической фирме Mayer Brown и отвечал за ведение дел, связанных с вопросами национальной безопасности. Ранее Джон Салливан возглавлял государственную аналитическую компанию United States—Iraq Business Dialogue, курировавшую развитие американо-иракских деловых отношений. Он также занимал должности юридического советника в Министерстве юстиции, Пентагоне и Министерстве торговли США.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире “Ъ M”: Может быть, учитывая постоянные разговоры о надвигающейся рецессии, Соединенные Штаты Америки сейчас возвращаются к концепции экономической дипломатии. И Салливан может быть той фигурой, которая начнет строить российско-американские отношения путем диалога между деловыми кругами и улучшать торгово-экономический инвестиционный климат. В Америке действительно сегодня очень озабочены перспективами надвигающегося и финансового, и экономического кризиса. Возможно, они таким образом пытаются подстраховаться, потому что в данном случае российские рынки или связи с Россией могут быть тем фактором, который ослабит негативное воздействие рецессионных процессов на американскую экономику. Источник: О Джоне Салливане

Отвечая на вопросы журналистов после встречи с президентом Румынии, Дональд Трамп подтвердил, что Джон Салливан действительно может возглавить дипмиссию в Москве. «Он вполне может быть следующим послом. Он очень опытный и пользуется уважением. В Россию? — переспросил глава Белого дома.— Да. Его очень уважают. Мы знаем, что он очень нравится (госсекретарю.— “Ъ”) Майку Помпео, и его очень уважают. Так что он вполне может (занять эту должность.— “Ъ”)».

В интервью телекомпании CNN в прошлом году сам господин Салливан заявил, что является сторонником налаживания диалога с Россией. «Наша задача не в том, чтобы вступить в диалог ради отказа от наших принципов,— уточнил он.— Задача президента состоит в том, чтобы начать диалог с Владимиром Путиным, чтобы мы смогли обсудить эти важные вопросы, такие как Восточная Украина, Крым, контроль над вооружениями, Сирия».

Кирилл Белянинов, Вашингтон; Кирилл Кривошеев