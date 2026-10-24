При ударе по автобусу в Брянской области погибли два человека
Микроавтобус сельхозпредприятия попал под удар украинского БПЛА в селе Борщово, которое находится в Погарском районе Брянской области. Погибли двое мужчин, сообщил глава региона Егор Ковальчук.
При атаке также пострадали мужчина и женщина. Сейчас с ними работают медики, написал господин Ковальчук в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал об ударе беспилотниками по Климовскому и Клинцовскому районам. Погиб один человек, пострадали четверо.