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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Происшествия

При ударе по автобусу в Брянской области погибли два человека

Микроавтобус сельхозпредприятия попал под удар украинского БПЛА в селе Борщово, которое находится в Погарском районе Брянской области. Погибли двое мужчин, сообщил глава региона Егор Ковальчук.
При атаке также пострадали мужчина и женщина. Сейчас с ними работают медики, написал господин Ковальчук в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал об ударе беспилотниками по Климовскому и Клинцовскому районам. Погиб один человек, пострадали четверо.