Нефть оказалась в сложном обложении

Как стало известно “Ъ”, чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов бюджета, возникающих при предоставлении налоговых льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпром нефти», Минфин может увеличить налоговую нагрузку на всю отрасль. Среди вариантов, которые рассматривают чиновники,— увеличение НДПИ на нефть и введение НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ), который является побочным продуктом нефтедобычи и нигде, по словам собеседников “Ъ” в отрасли, налогом не облагается. Размеры дополнительных сборов пока неизвестны, но, по мнению аналитиков, если ввести на ПНГ ставку НДПИ, приближенную к природному газу, можно собрать порядка 90 млрд руб.

Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль при выдаче льгот для Приобского месторождения, рассказали источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. О том, что Владимир Путин одобрил налоговые вычеты по НДПИ для Приобского месторождения — его северной части, которую разрабатывает «Роснефть», и южной (у «Газпром нефти»),— “Ъ” сообщал 1 августа. «Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года. По мнению Минфина, выпадающие доходы от этой меры за десять лет составят 600 млрд руб.

Для их компенсации, по словам собеседников “Ъ”, министерство рассматривает дополнительное повышение НДПИ на нефть и введение НДПИ на попутный нефтяной газ (побочный продукт нефтедобычи). Необходимый объем повышения и размер НДПИ на ПНГ они не называют.

Приобское месторождение считается высокообводненным, запасы месторождений относятся к трудноизвлекаемым. «Роснефть» добыла на нем 26 млн тонн нефти в 2018 году, «Газпром нефть» — 11,5 млн тонн. В 2017 году «Роснефть» получила для Самотлорского месторождения налоговый вычет на 35 млрд руб. в год на десять лет по причине его высокой обводненности, аналогичные просьбы других недропользователей тогда не были удовлетворены.

Нефтекомпании считают, что при предоставлении льгот Приобскому месторождению добыча существенно вырастет, что даст положительный эффект для бюджета. Так, 21 августа первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров оценил прирост добычи на своей части Приобского месторождения за весь срок действия льгот в 70 млн тонн нефти, дополнительные налоговые поступления в бюджет — в 660 млрд руб.

Господин Федоров не уточнил, на какой стадии находится получение налоговых льгот, лишь сказав, что «Роснефть» проходит «оформление получения этих стимулов в федеральных органах».

В Минфине “Ъ” уточнили, что предоставление льгот Приобскому месторождению «прорабатывается». Министерство в этом году уже использовало повышение НДПИ для компенсации выпадающих доходов бюджета, возникших в результате увеличения компенсаций нефтекомпаниям за поставку топлива на внутренний рынок.

Вводить НДПИ на ПНГ абсурдно, он является побочным продуктом и нигде в мире не облагается налогом, отмечает источник “Ъ” в отрасли. По мнению другого собеседника “Ъ”, идея Минфина может вызвать раскол в отрасли, поскольку льготы получают две компании, а расплачиваться придется всем остальным. Он также считает, что таким образом Минфин стремится просто избежать выдачи льгот. Министерство всегда выступало резко против дополнительных преференций для Приобского месторождения, поскольку на нем уже работают льготы по НДПИ. По словам одного из источников “Ъ”, при установлении льгот Минфин также может добиться условия, при котором размер вычета по НДПИ будет уменьшаться при снижении нефтяных котировок.

В нефтекомпаниях на запрос “Ъ” о том, как скажется на их бизнесе увеличение налоговой нагрузки, не ответили, в НОВАТЭКе сообщили, что в связи с небольшими объемами ПНГ, производимого компанией, нововведения окажут незначительное влияние на ее операционные показатели.

В последние годы добыча ПНГ растет, отмечает Виктория Тургенева из KPMG. В 2018 году показатель добычи составил 87,5 млрд кубометров (для сравнения: показатель добычи природного газа — 637,9 млрд кубометров). При этом в 2018 году НДПИ на газ составил 633,7 млрд руб.— это значит, что при установлении ставки НДПИ на ПНГ, приближенной к установленной на данный момент ставке на газ, можно добиться поступлений около 87 млрд руб., рассчитала эксперт. Основная доля добычи ПНГ приходится на крупные нефтекомпании, говорит она, наибольшая налоговая нагрузка ляжет на них. При этом, отмечает госпожа Тургенева, больше всего введение НДПИ на ПНГ повлияет на компании, которые показывают наихудшие показатели его утилизации, поскольку для них введение нового налога будет означать появление существенного чистого расхода на добычу ПНГ, не покрытого прибылью от его дальнейшего использования.

Дмитрий Козлов