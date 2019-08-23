Работодателям прописывают лечение

Белый дом намерен обязать работодателей размещать на предприятиях и в офисах врачебные кабинеты для контроля здоровья сотрудников. Расходы на покупку оборудования может взять на себя бюджет Фонда социального страхования (ФСС), а частично компенсировать стоимость содержания врачей — Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). В перспективе успешно заботящиеся о здоровье работников компании могут получить скидку по взносам в ФСС.

В правительстве РФ обсуждается перспектива введения должности врача на предприятиях для контроля здоровья работников. Об этом “Ъ” рассказали источники в правительстве и в участвующих в обсуждении министерствах. По словам одного из них, сейчас Минздрав, Минтруд, ФСС и ФОМС должны разработать и предложить вице-премьеру Татьяне Голиковой модель внедрения и финансирования врачебного кабинета на производстве.

Как отмечает источник “Ъ” в Минтруде, власти заинтересованы в максимальном привлечении работодателей к профилактике заболеваний работников.

Ранее в мае этого года правительство уже объединило профилактические медосмотры, которые находятся в ведении работодателей при софинансировании ФСС, с общероссийской программой диспансеризации. Теперь россияне до 40 лет раз в три года могут пройти профосмотр, а по достижении этого возраста — ежегодную диспансеризацию. Данные о результатах будут поступать в единые электронные карты пациентов — на их базе ФСС и Минздрав смогут формировать социально-медицинский профиль работника. Это позволит, например, разделять бытовые и профессиональные заболевания и совершенствовать защиту от последних (подробнее см. “Ъ” от 15 февраля). Создание на производстве врачебных кабинетов — следующий шаг, благодаря которому состояние здоровья работника будет отслеживаться и между профилактическими осмотрами. «Производственный врач сможет оценивать поведение сотрудника на работе и предлагать ему простые меры по сохранению своего здоровья»,— говорит источник “Ъ”.

Расходы на оборудование врачебных кабинетов готов взять на себя ФСС: в его бюджете есть профицит средств по страхованию от травм и профессиональных заболеваний на производстве, который и можно потратить на закупку оборудования. Содержание самих врачей, скорее всего, будет финансироваться государством только частично — например, ФОМС мог бы оплачивать их работу на малых и средних предприятиях. «Крупный бизнес в большинстве случаев и так покупает своим сотрудникам медицинскую страховку — для них расходы на еще одного специалиста не так существенны»,— говорит источник “Ъ”. При этом в перспективе работодатели смогут рассчитывать не только на экономию на оплате больничных сотрудникам, но и на сокращение тарифа взносов в ФСС. Для этого, впрочем, им придется стимулировать своих работников заботиться о здоровье по заранее установленной схеме.

Возможно, говорит источник “Ъ” в Минтруде, что в ближайшее время Минздрав разработает и опробует различные варианты того, как стимулировать работодателей и работников сократить воздействие на здоровье вредных факторов и увеличить влияние полезных. «В перспективе работодатель сможет отчитываться перед Минтрудом о том, как, например, ему удалось сократить число курящих среди сотрудников или увеличить долю здоровой пищи в их рационе за счет переоборудования столовой. В зависимости от веса фактора, на который работодатель будет влиять, ему смогут сократить взнос в бюджет ФСС»,— отметил он. При этом, по его словам, о возможном сокращении взносов в ФОМС речи не идет — активная профилактика должна привести к росту выявленных заболеваний, а значит, и к росту нагрузки на систему здравоохранения.

Анастасия Мануйлова