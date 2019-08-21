Джузеппе Конте хлопнул дверью кабинета

Политический кризис в Италии во вторник получил серьезное развитие: премьер-министр Джузеппе Конте направил президенту Серджо Маттарелле прошение об отставке. Это произошло после выступления господина Конте в Сенате, в ходе которого он подверг резкой критике вице-премьера Маттео Сальвини, обвинив его в безответственности и предательстве национальных интересов. Как будет развиваться спровоцированный господином Сальвини кризис, зависит от президента Маттареллы. У него есть три варианта: способствовать созданию нового парламентского большинства, назначить техническое правительство или объявить досрочные выборы.

С того момента, как лидер партии «Лига» и вице-премьер Маттео Сальвини публично потребовал проведения досрочных выборов, тем самым спровоцировав правительственный кризис, до выступления во вторник премьер-министра Конте прошло почти две недели. Итальянские политики, срочно вернувшиеся из отпусков, это время даром не теряли, а пытались прощупать, что несут им грядущие перемены. Быстро стало ясно, что в проведении досрочных выборов в октябре никто, кроме Маттео Сальвини, не заинтересован. Даже его ближайший соратник, статс-секретарь аппарата правительства Джанкарло Джорджетти признал, что время для правительственного кризиса выбрано крайне неудачно. По его мнению, было бы более целесообразно затевать его сразу после майских выборов в Европарламент, на которых провалились партнеры «Лиги» по коалиции — члены популистского движения «Пять звезд».

У оппозиции есть весомый аргумент против досрочных выборов — финансовые обязательства перед ЕС, взятые на себя правительством Италии.

Они должны быть отражены в бюджете на 2020 год, и его проект Рим обязан представить Еврокомиссии к 15 октября. И потому вплоть до выступления во вторник Джузеппе Конте в Сенате возможным вариантом выхода из кризиса казалось примирение союзников по правящей коалиции. По информации газеты La Repubblica, осознавший свой промах Маттео Cальвини даже был готов согласиться на то, что пост главы правительства займет другой вице-премьер — лидер «пятизвездочников» Луиджи Ди Майо, с которым у господина Сальвини давние и серьезные разногласия. При таком раскладе Джузеппе Конте мог бы быть выдвинут от Италии на пост еврокомиссара.

Однако надежды на этот вариант улетучились сразу после начала выступления главы кабинета министров. Господин Конте обвинил Маттео Сальвини в том, что тот в угоду интересам своей партии предал национальные интересы страны. А слова господина Сальвини о том, что он готов взять на себя «всю полноту власти», Джузеппе Конте парировал аргументом, что «Италии нужны руководители, осознающие всю полноту ответственности». Вице-премьер в ответ заявил, что не раскаивается и «повторил бы все, что сделал». «С великой силой свободного человека я хочу сказать, что не боюсь суда итальянцев. Тот, кто боится суда итальянского народа, не является свободным человеком»,— подчеркнул он.

По окончании заседания Джузеппе Конте отправился в президентский дворец и передал Серджо Маттарелле прошение об отставке.

Согласно конституции Италии, с этого момента управление политическим кризисом переходит к главе государства. В ближайшее время он начнет консультации с политическими партиями. Вариантов не так много. В первую очередь президентом будет проанализирована возможность создания нового правительственного большинства. Такой вариант есть: еще несколько дней назад «пятизвездочники» стали прикидывать возможности коалиции с оппозиционной Демократической партией (ДП). За этот союз выступает и экс-премьер, бывший лидер ДП Маттео Ренци, сохранивший в партии немалое влияние. Другой экс-глава правительства и, как его именуют в Италии, «крестный отец» Демпартии Романо Проди предложил расширить коалицию путем введения в нее и других левоцентристов — Радикальной партии, а также партии «За свободу и равенство».

Кстати, коалиция уже была «обкатана» в ходе голосований в Сенате 13 августа, когда «пятизвездочники» и Демпартия выбрали днем голосования по вопросу о доверии правительству 20 августа, а не 14-е, как предлагала «Лига». Многие СМИ расценили дружное голосование как доказательство формирования нового парламентского большинства.

Однако тормозом на этом пути является то обстоятельство, что против тандема с движением «Пять звезд» выступает секретарь ДП Никола Дзингаретти: он неоднократно говорил, что не считает участие в слабом правительстве благом ни для партии, ни для страны. Со своей стороны, президент Маттарелла не раз заявлял, что будет принимать решение, руководствуясь не арифметикой (числом мандатов для формирования правительственного большинства), а наличием единой программы и ориентиров, важнейший из которых — европейское будущее Италии.

При этом член Конституционного суда Италии Сабино Кассесе в разговоре с “Ъ” обратил внимание на то, что президент может лишь помочь рождению нового кабинета, но все необходимые усилия должны быть сделаны самими участниками политического процесса.

В таких условиях возможными опциями остаются формирование технического правительства, которые в Италии традиционно воспринимаются крайне негативно, а также проведение досрочных выборов со всеми теми проблемами, которые они сулят стране.

Елена Пушкарская