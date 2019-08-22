Зрители сравнят цифры

Число абонентов платного телевидения в России начнет сокращаться с 2020 года, за четыре года рынок потеряет больше 3 млн домохозяйств, прогнозируют аналитики. На это повлияют снижение доходов населения и информационная кампания по переходу на общедоступное цифровое ТВ. Операторы рассчитывают вернуть часть абонентов за счет нишевых телеканалов и новых сервисов.

Абонентская база платного ТВ в России начнет снижаться в 2020 году и составит 43,4 млн абонентов против 43,6 млн по итогам 2019-го, следует из прогноза J’son & Partners Consulting (есть у “Ъ”). К 2023 году компания ожидает падение базы до 40,5 млн. По прогнозу, сильнее всего это отразится на спутниковых операторах, существенная часть абонентов которых использует оборудование на дачах и загородных домах. «Более 85% спроса сосредоточено на просмотре 20 каналов первого и второго мультиплекса, которые теперь доступны бесплатно»,— поясняет директор департамента ТВ и контента J’son & Partners Дмитрий Колесов. Переход на цифровое эфирное ТВ, который завершится в октябре 2019 года, поддерживается интенсивной рекламной кампанией, отмечает он: только на федеральном ТВ с января по июль вышло более 12,9 тыс. роликов, есть наружная и радиореклама.

В 2019 году, по оценке J’son & Partners, резкого оттока абонентов спутника не ожидается благодаря постепенному отключению аналогового ТВ и платежам за услуги на год вперед: база сократится с 17,1 млн до 16,8 млн абонентов. Но уже к 2023 году она упадет до 15,5 млн. Число абонентов аналогового кабельного ТВ, по прогнозу, в 2019 году останется на уровне 11,9 млн, а к 2023 году упадет до 9 млн. Цифровое кабельное ТВ продолжит пользоваться спросом: J’son & Partners ожидает рост базы с 6,2 млн в 2019-м до 6,7 млн в 2023 году. Абонентская база IPTV (цифровое ТВ через IP-сети) вырастет с 8,7 млн по итогам 2019-го до 9,3 млн в 2023-м.

Как сообщал “Ъ” 30 июля, по итогам второго квартала 2019 года зафиксирован рекордно низкий прирост новых абонентов платного ТВ с 2010 года — менее 0,2%, по данным TelecomDaily. Рынок переходит в стадию насыщения, прежней динамики уже не ожидается, констатирует представитель «Ростелекома». Ключевой фактор стагнации — падение доходов населения, считает директор по работе с органами власти и внешним коммуникациям «Триколора» Павел Стешин, признавая, что массированная кампания перехода на цифровое эфирное ТВ также оказала влияние.

Операторы надеются на возвращение части абонентов. «Основная причина в том, что они привыкли к другому качеству жизни и более широкому предложению. Российскому потребителю важен уникальный контент, что подтверждает спрос на тематическое цифровое ТВ за пределами мультиплексов, в первую очередь фильмовые и сериальные каналы»,— указывает Павел Стешин. Доля смотрения 20 каналов мультиплекса среди клиентов «Триколора» снижается и составляет всего около 55%, утверждает он.

Гендиректор ГК «Орион» Кирилл Махновский также говорит о возврате абонентов. «Зритель становится более требовательным, он не всегда готов мириться с репертуаром 20 общедоступных каналов. Особенно это касается жителей удаленных населенных пунктов, испытывающих нехватку альтернативных средств развлечения»,— говорит он. Прогноз J’son & Partners господин Махновский считает «излишне пессимистичным». «Конечно, о росте, который имел место в предыдущие годы, речи уже не идет. Но небольшой прирост на уровне 1–2% в год, полагаю, сохранится»,— отмечает он.

Бороться с оттоком абонентов операторы рассчитывают и за счет новых сервисов. «Триколор» планирует развивать альтернативные платформы поставки контента, в том числе ОТТ (видео через интернет). В «ЭР-Телекоме» рассчитывают, что сокращения аудитории позволят избежать новые функции по отложенному смотрению и мультискрин (просмотр на разных устройствах). В МТС также ждут возврата абонентов и «оптимистично смотрят» на развитие направления благодаря конвергентным продуктам, объединяющим спутниковое ТВ и мобильный интернет.

Валерия Лебедева