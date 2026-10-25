Петр Ян перетерпел грузина

Под занавес третьего, заключительного, раунда Александр Волков все же добился успеха серьезного. Со стороны захват смотрелся чуть ли не смертельным для оппонента. Ризван Куниев лежал на спине, а снизу его шею пытался сдавить Волков. Испытание на прочность продолжалось больше минуты. Куниев его выдержал, но после такого, конечно, едва ли рассчитывал на победу по очкам. Все арбитры зафиксировали преимущество Волкова. Один — минимальное, 29:28, двое — весомое, 30:27. А Волков, выслушав вердикт, снова прозрачно намекнул на то, что ему уже пора бы доверить и чемпионский бой. Но, судя по всему, UFC до сих пор не определился, кому следует драться с обладателем пояса французом Сирилом Ганом. Определится, вероятно, в декабре, после того как состоится поединок между двумя другими очень высоко котирующимися супертяжами — россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Алексом Перейрой.