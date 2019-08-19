Плюс утилизация всей страны

Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор. В 2018 году за счет него получено лишь 2,2 млрд руб., но теперь Минприроды рассчитывает увеличить доходы до 136 млрд руб. Заплатят в первую очередь потребители, рост цен для которых может составить 1–2%. Участники рынка считают, что резко поднять утилизацию до 100% невозможно, причем решение окажет давление в первую очередь на тех, кто уже и так выполняет нормативы.

Как выяснил “Ъ”, вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономики рассмотреть идеи Минприроды по повышению эффективности механизма расширенной ответственности производителя (утилизация товаров и упаковки или уплата экосбора). Речь идет, в частности, об увеличении нормативов утилизации до 100%, говорится в письме министерства в правительство (титульная страница опубликована в Telegram-канале «Зеленый змий», полная версия есть у “Ъ”).

Срок повышения нормативов не называется: по дорожной карте, правительство должно рассмотреть вопрос до середины 2020 года.

За счет повышения нормативов предлагается резко увеличить собираемость экосбора — с 2,2 млрд руб. (2018 год) до 136 млрд руб. ежегодно. Из этой суммы наибольший объем средств планируется собрать по группам электроники (47 млрд руб.), бумажных изделий и картона (22 млрд руб.), резины и шин (17,9 млрд руб.), стекла (14,4 млрд руб.). Наименьший — с производителей древесных изделий (0,9 млрд руб.). Рост нормативов утилизации до 100% (в 2019 году это 5–35% в зависимости от групп товаров) может спровоцировать рост цен на продукцию на 0,25–1,5%, говорится в документе.

В письме отмечается, что увеличение нормативов позволит загрузить перерабатывающие мощности и соответствует европейскому опыту, где плата рассчитывается исходя из необходимости полной утилизации. Идея повысить нормативы уже возникала несколько лет назад у Минпромторга, но тогда именно Минприроды выступило против. Минпромторг предлагал с 2018 года ввести полную утилизацию бытовых неэлектрических приборов, осветительного оборудования, а еще через год — бумаги, картона и изделий из них, а также шин и пластмассовых изделий, в 2021 году — для компьютерной техники, электронной бытовой техники, аккумуляторов, холодильного и вентиляционного промышленного оборудования. Чиновники ссылались на то, что норматив утилизации в РФ пересматривается раз в три года и «при мощных лоббистских возможностях может замереть на неопределенный срок или даже повернуться вспять», а «мощности переработчиков автошин, аккумуляторов, масел, технологических жидкостей, бумаги, металла, стекла в РФ загружены на 50–60%».

Если будет принято требование о полной утилизации, индекс потребительских цен может вырасти на 1–2%, полагает гендиректор НАО «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина. В целом это «как минимум приведет к скачку инфляции, а значит, будут против Минфин и ЦБ», считает она.

Обязанность платить экосбор или организовывать собственную систему вторичной переработки всей продукции и упаковки, по мнению госпожи Синогейкиной, может «отбросить многие предприятия за грань окупаемости».

Как отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева, на 2019 год по изношенным шинам установлен норматив утилизации в 25%, и он соответствует текущему уровню развития отрасли: «Если в 2020 году государство скажет утилизировать 100%, это будет недостижимая планка. Сбор изношенных шин невозможно увеличить одномоментно, тем более что это не твердые коммунальные отходы (ТКО), а значит, надо организовывать абсолютно новые точки сбора. Да и существующих мощностей просто недостаточно для утилизации».

Непонятно, на какой зарубежный опыт ссылается министерство: последние четыре года с момента запуска реформы производители и импортеры шин в РФ работали в полном соответствии с европейской практикой обращения с шинными отходами — сотрудничали с переработчиками напрямую или через отраслевой союз, подчеркивает госпожа Чурмеева. По ее словам, в Европе объем захоронения шинных отходов снижался с 49% до 4% в течение 20 лет. По оценкам ассоциации, в России за последние четыре года доля собираемых и утилизируемых шин увеличилась с 15% до 25% от реализации.

Своим предложением Минприроды просто перечеркнет результаты работы последних лет, уверена Надежда Чурмеева.

О том же говорят упаковщики. Крупнейшие компании приняли непростое решение по инвестированию, готовятся постепенно наращивать долю утилизации, развивают систему раздельного сбора отходов, а им в качестве «награды» предлагается исполнять норму в 100% уже завтра, подчеркивает исполнительный директор РусПЭК Любовь Меланевская: «Давайте называть вещи своими именами: бизнес попросту толкают на уплату экосбора, что полностью противоречит приоритетам госполитики и приведет к росту потребительских цен и инфляции».

По ее словам, в Европе норматив утилизации, например, по пластику составляет 22,5% и будет расти постепенно. Вместо того чтобы вывести производителей и импортеров, уклоняющихся от исполнения обязанности, в законодательное поле, регулятор предлагает ввести 100% для тех, кто уже и так исполняет обязательства, добавляет госпожа Меланевская, отмечая, что, по оценкам членов РусПЭК, сейчас в поле зрения регуляторов менее 1% тех, кто должен утилизировать отходы упаковки.

Ольга Никитина, Ольга Мордюшенко