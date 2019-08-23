Все будет нарубись

На встрече президента с губернаторами угледобывающих регионов стали известны новые параметры программы развития отрасли. К 2035 году, по оценкам Минэнерго, в РФ будут добывать 550–670 млн тонн угля, на 25–52% больше, чем фактический (и рекордный) уровень добычи в 2018 году. Большую часть этих объемов планируется отправлять железной дорогой на экспорт в страны АТР, для чего, по мнению и Минэнерго, и угольщиков, нужно активно развивать БАМ и Транссиб, обеспечивая неизменность тарифов и после 2025 года, до которого они формально согласованы. Однако независимые эксперты считают планы по добыче излишне оптимистичными.

Скорректированная программа развития угольной отрасли до 2035 года предполагает увеличение добычи с сегодняшних 440 млн тонн до 550 млн или 670 млн тонн в зависимости от сценария. Об этом рассказал 22 августа глава Минэнерго Александр Новак на встрече Владимира Путина с губернаторами угледобывающих регионов. Причем, уточнил министр, эти цифры даже меньше, чем заявляют угольные компании: «Их заявка на этот период на 100 млн тонн больше». Но Минэнерго «ориентируется на реальную оценку и реальные возможности нашей инфраструктуры».

Различия в прогнозах, пояснил господин Новак, относятся к таким факторам, как потребление угля в электроэнергетике и ЖКХ:

«Есть два варианта: сохранение на текущем уровне, как происходит последние десять лет, либо рост потребления почти на 30 млн тонн с учетом программ развития электроэнергетики и в том числе угольной генерации дальневосточных регионов» (по проекту программы, опубликованному в четверг, это 87 млн тонн и 130 млн тонн в 2035 году соответственно). Также Минэнерго учитывает оценку конъюнктуры мировых рынков, волатильность цен и прогноз развития транспортной инфраструктуры. Программа проходит согласование, в сентябре будет представлена в правительство.

Программа, следует из ее текста, предусматривает рост экспорта в консервативном сценарии до 322 млн тонн при его удельном весе в поставках 66,5% и 392 млн тонн — в оптимистичном (66,7%). При этом в оптимистичном сценарии экспорт будет увеличиваться в абсолютное большинство стран, кроме ЕС. Падение экспорта в ЕС уже к 2030 году должно компенсироваться поставками в Южную Европу, Африку и на Ближний Восток. Ожидают авторы программы и улучшения конъюнктуры: роста цены энергоугля на западном направлении на 9,7–11%, на восточном — на 10–12,5%. Металлургический уголь подорожает на 8,7–10,4% и 7,1–8,6% соответственно.

Одним из ключевых моментов для обеспечения роста экспорта в АТР остается развитие Восточного полигона — расширение БАМа и Транссиба, дающих доступ к восточным рынкам, где конъюнктура все еще достаточно сильная. Долгосрочная программа развития (ДПР) ОАО РЖД до 2025 года предусматривает увеличение перевозок до 195 млн тонн на восточном направлении, однако, уточнил господин Новак, ее необходимо синхронизировать с программой развития угольной отрасли и за рамками 2025 года.

В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что ДПР разработана и принята в тесном взаимодействии и с учетом согласованных планов развития мощностей предприятий промышленного сектора, включая и угольную отрасль.

«При разработке программ развития за пределами 2025 года компания будет придерживаться того же принципа»,— заверили в монополии, напомнив, что в июле получили от вице-премьера Максима Акимова поручение представить предложения по разработке документов, которые определят ключевые задачи работы за горизонтом 2025 года.

По программе развития угольной отрасли в восточном направлении будет отправлено 237 млн тонн в консервативном и 252 млн тонн в оптимистическом сценарии, в атлантическом — 85 млн и 140 млн тонн соответственно. Фактические экспортные поставки 2018 года по железной дороге на восток в 88 млн тонн предлагается увеличить к 2025 году на 183 млн и 185 млн тонн в зависимости от сценария, к 2035 году — до 214 млн и 220 млн тонн. Инфраструктура по программе должна позволять в 2025 году вывезти на восток 202–210 млн тонн, в 2035 году — 237–252 млн тонн.

Нехватку пропускной способности железных дорог угольщики называют одной из наиболее актуальных проблем. «Объемы на Восток не падают, поэтому необходимо вводить инфраструктуру в срок,— говорит один из собеседников “Ъ” в отрасли.— Сейчас мы видим, что пошли разговоры о сдвиге вправо». Глава Кузбасса Сергей Цивилев на встрече с президентом подчеркнул, что Восточный полигон должен развиваться «в приоритете и упреждающе».

Владимир Путин, президент РФ, 22 августа на встрече с руководителями угледобывающих регионов Сильный шахтерский характер передается из поколения в поколение, он закалялся из поколения в поколение

Его супруга Анна Цивилева, глава совета директоров угольной «Колмар груп», пояснила “Ъ”, что полигон должен развиваться опережающими темпами относительно транзитных перевалочных пунктов (портовые терминалы и комплексы, погранпереходы) российских товаров с максимальным экспортным потенциалом. «Для Восточного полигона это, конечно же, уголь»,— говорит она. По ее словам, поскольку ДПР ОАО РЖД содержит конкретный хронологический график инвестиций в разрезе отдельных участков и объектов, то могут возникнуть риски рассинхронизации с темпами роста предъявления грузов на сеть: «В частности, имеются такие опасения касательно участка Тында—Беркакит ДВЖД, где есть вероятность недостатка пропускной и провозной способности его в 2020 году относительно грузопотока из Южной Якутии».

Второй пункт, обозначенный господином Цивилевым,— это долгосрочный понятный тариф на перевозку по железной дороге по принципу «инфляция минус», «чтобы правила не менялись». Прирост по принципу «инфляция минус 0,1%» на период до 2025 года был согласован в конце 2017 года грузоотправителями и ОАО РЖД, однако в конце 2018 года соглашение нарушили, введя экспортную надбавку в 8%, увеличив тариф на порожний пробег вагонов на 6% (см. “Ъ” от 25 октября 2018 года).

Предложение о долгосрочном тарифе поддержал и Александр Новак, уточнив, что «конкретные параметры за рамками 2025 года предстоит еще обсудить». В разных местах программы для сдерживания роста транспортной составляющей, помимо долгосрочного тарифа, предложено внести изменения в тарифы так, чтобы они учитывали калорийность угля и конъюнктуру мирового рынка.

Между тем независимые эксперты сдержанно оценивают прогнозы Минэнерго и угольщиков. Директор по оказанию консультационных услуг компаниям энергетической отрасли PwC в России Дмитрий Стапран отмечает, что 38% мирового объема электроэнергии вырабатывается на угольных электростанциях. Объем добычи угля компаниями из топ-40 увеличился, говорит он, хотя некоторые продали профильные активы. Так, Glencore и Yangzhou приобрели оставшиеся австралииские угледобывающие активы Rio Tinto. Рост цен может быть оправдан, особенно на восточном направлении, так как Китай, Индия, да и Юго-Восточная Азия в целом, для удовлетворения потребностей в первичных энергоносителях продолжат использовать уголь, поясняет эксперт. Поэтому, добавляет он, темпы экономического роста, превышающие общемировые, в этих странах указывают на то, что спрос на уголь в кратко- и среднесрочной перспективе сохранится.

Однако, уточняет господин Стапран, в долгосрочной перспективе развитие возобновляемой энергетики приведет к изменению энергобаланса, с 2023 года «потребление угля стабилизируется».

По мнению Максима Худалова из АКРА, при текущих ценах добыча даже на уровне 550 млн тонн выглядит слишком оптимистично, тем более что «потенциал экспортных рынков может не удовлетворить амбиции российских угольных компаний». В самой программе признается, что, если цены на уголь не будут расти, в 2035 году станет нерентабельным экспорт 217 млн тонн из запланированных к добыче.

Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин