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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Происшествия

В Липецке обломки БПЛА упали на припаркованные машины возле жилых домов

В Липецке обломки беспилотника упали на парковку на улице Бунина. Загорелись несколько машин. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По информации главы региона, пострадавших и погибших нет. Пожар на парковке вскоре потушили. Сколько именно машин загорелись, губернатор не уточнил.
Глава Липецка Михаил Щербаков позже сообщил, что для жителей домов по ул. Бунина 11 и 13, у которых нет возможности переночевать у родственников или знакомых, подготовили пункт временного размещения. Получили ли повреждения ближайшие дома, не уточняется. Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы, специалисты обследуют территорию.