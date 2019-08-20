Школьников выводят из зоны доступа

Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования разработали методические рекомендации для руководства общеобразовательных школ, согласно которым необходимо ограничить использование мобильных телефонов детьми в учебных заведениях. Рекомендации опубликованы на сайте Роспотребнадзора. Ведомства рекомендуют школам «ограничить использование школьниками устройств мобильной связи во время учебного процесса», предусмотреть места для хранения мобильных телефонов, а также согласовать способы связи родителей с учениками на случай непредвиденных обстоятельств. Эксперты скорее негативно относятся к инициативе, а юристы отмечают, что принудительное изъятие мобильного телефона обучающегося незаконно.

Разработанные методические рекомендации поступят в школы и региональные департаменты образования до 1 сентября и будут действовать с начала учебного года. Школам рекомендуется рассмотреть «целесообразность перевода устройств мобильной связи в режим «без звука» при входе в образовательную организацию, а также ограничить использование школьниками устройств мобильной связи во время учебного процесса». Необходимо также предусмотреть места для хранения мобильных телефонов и согласовать способы связи родителей с учениками на случай непредвиденных обстоятельств.

Роспотребнадзор в течение года будет следить, улучшилось ли здоровье школьников при ограничении использования мобильных телефонов, а Рособрнадзор будет выяснять, удастся ли в результате повысить эффективность образовательного процесса.

В Министерстве просвещения отмечают, что рекомендации подготовлены на основании анализа международного опыта использования гаджетов школьниками, а также по итогам опроса учеников, педагогов и родителей, который провели Минпросвещения, Рособрнадзор и Роспотребнадзор. Согласно результатам этого исследования, за ограничение использования мобильных в школах высказались 90% учителей, 89% родителей и 61% учащихся (когда именно проводился опрос и по какой методике, в ведомстве не уточняют). Напомним, в сентябре 2018 года ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, из которых следовало, что идею о запрете использования мобильных телефонов во время занятий поддержали 73% опрошенных, а 83% заявили, что телефоны мешают школьникам учиться.

Психолог, доцент Уральского федерального университета Рустам Муслумов заявил “Ъ”, что, если ограничение и необходимо, «гораздо рациональнее прививать моральные и этические установки на уровне конкретных школ». «Стоит не запрещать телефоны, а предлагать альтернативные способы использования — например, проводить во время уроков интерактивные опросы и тесты с участием всего класса. Такой подход даже поможет в социализации ребят. К примеру, не самые активные ученики окажутся включенными в процесс, увидят, что их мнение учитывается»,— считает эксперт.

О разработке предложений по запрету использования телефонов в школах в июле заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова (см. “Ъ” от 5 июля). Идею поддержала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, которая попросила Роспотребнадзор представить предложения к началу учебного года. Госпожа Матвиенко тогда заявила, что следует «запретить приносить телефон в школу, поскольку там нет помещений для хранения, а директора школ не захотят брать на себя такую ответственность».

Опрошенные “Ъ” эксперты тогда отрицательно высказались о предложении. Так, оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова заявила, что «можно создавать конфликтные комиссии для спорных ситуаций, но совсем запрещать телефоны нельзя», так как «телефон нужен ребенку по дороге в школу и домой, в том числе для того, чтобы связаться в экстренной ситуации с родителями». По мнению заместителя председателя коллегии адвокатов «Де-юре» Антона Пуляева, запретить использование обучающимся общеобразовательных организаций мобильных телефонов «теоретически можно», если запрет будет содержаться в уставе образовательной организации, но принудительное изъятие или повреждение мобильного телефона обучающегося «находится вне закона».

Ксения Миронова