Обама выступил на митинге с критикой Трампа в преддверии промежуточных выборов
Бывший президент США от Демократической партии Барак Обама выступил с резкой критикой Дональда Трампа и Республиканской партии на митинге в Огайо в субботу. Это стало его первым появлением на подобных собраниях, приуроченных к промежуточным выборам, которые состоятся 3 ноября.
Господин Обама выступал 40 минут. В своей речи он возложил на действующего президента США ответственность за высокие цены на нефть, раскритиковал за решение развязать войну в Иране, обвинил в коррупции и желании обогатить себя и свою семью на посту руководителя страны.
Также экс-президент упрекнул господина Трампа в отсутствии вкуса. Он напомнил о планах президента по строительству бального зала в Белом доме и о других масштабных изменениях в интерьере здания. «Повсюду золото, что за увлечение золотом? При нем Белый дом стал выглядеть так, будто Саддам Хусейн открыл там ресторан Cheesecake Factory»,— сказал Барак Обама (цитата по The Wall Street Journal).
Экс-президент обратился к избирателям с призывом идти голосовать против Республиканской партии. «Эти выборы — наш последний и лучший шанс хотя бы частично обуздать сплошное безумие этой администрации»,— сказал господин Обама (цитата по BBC).
Бывший глава государства выступил вместе с кандидатом в губернаторы от Демократической партии Эми Эктон и кандидатом в Сенат Шерродом Брауном. Как отмечает WSJ, исход противостояния господина Брауна и действующего сенатора-республиканца Джона Хьюстеда на грядущих выборах может стать решающим в борьбе за контроль над Сенатом.
Три дня назад 42-й президент США Билл Клинтон, однопартиец господина Обамы, раскритиковал Дональда Трампа за политику в отношении России. Он заявлял, что тот отказался от поддержки Украины и снова начал сближаться с Владимиром Путиным.
Дональд Трамп прокомментировал выступления своих бывших коллег. «Обама был никудышным президентом. Клинтон был неплох, но увяз в куче скандалов. Если бы не скандалы, он был бы хорошим президентом»,— сказал он.