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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Происшествия

Оперштаб сообщил о массированном налете БПЛА на Белгород

Белгород был атакован беспилотниками, сообщили в областном оперативном штабе. Удар по городу был массированным, заявили в ведомстве. Есть пострадавшие. Сколько именно человек были ранены, не уточняется.
На месте ударов БППА работают экстренные службы. В ведомстве добавили, что информация о последствиях уточняется.
С 16:00 мск в Белгороде и Белгородском районе регулярно объявляют опасность атаки БПЛА — предупреждения то отменяют, то вводят снова. Накануне глава региона Александр Шуваев сообщил, что за 23 октября по территории области было нанесено 138 ударов.