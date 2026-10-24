Оперштаб сообщил о массированном налете БПЛА на Белгород
Белгород был атакован беспилотниками, сообщили в областном оперативном штабе. Удар по городу был массированным, заявили в ведомстве. Есть пострадавшие. Сколько именно человек были ранены, не уточняется.
На месте ударов БППА работают экстренные службы. В ведомстве добавили, что информация о последствиях уточняется.
С 16:00 мск в Белгороде и Белгородском районе регулярно объявляют опасность атаки БПЛА — предупреждения то отменяют, то вводят снова. Накануне глава региона Александр Шуваев сообщил, что за 23 октября по территории области было нанесено 138 ударов.