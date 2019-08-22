Полковник ФСБ оказался преступно богат

Генеральная прокуратура России подала иск об обращении в доход государства активов, обнаруженных следствием у бывшего начальника 2-го, «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина. У полковника, официально заработавшего за годы службы чуть более 17,5 млн руб., нашлось имущество на 6,3 млрд руб., в том числе пять квартир и два загородных дома. Даже в своем Mercedes он без опаски хранил $200 тыс.

Иск, ответчиками по которому проходят заключенный СИЗО «Лефортово» Кирилл Черкалин, родители и родственники скандально известного чекиста, а также его знакомые (всего семь человек), поступил в Головинский райсуд, где его распределили Оксане Мрыхиной, назначенной судьей указом президента в 2012 году. Предполагается, что до конца недели она изучит поступившие документы и назначит слушание по ним.

По данным “Ъ”, в иске говорится, что общий доход Кирилла Черкалина за период службы в ФСБ с 2009 по 2018 год (полковника арестовали в этом году) составил 17 450 229 руб.

При этом, как установили в Генпрокуратуре, в нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» полковник предоставлял неполные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходила их.

На часть средств, полученных из не предусмотренных законом источников, полковник Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников, знакомых и доверенных лиц. У них и самого офицера было обнаружено и арестовано пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7116 кв. м, 14 нежилых помещений и 2 автомобиля. В ходе обысков у него было найдено и изъято 800 млн руб., $72 млн и €8 млн.

При этом в рабочем кабинете полковника в доме №12/1 на улице Лубянка было обнаружено и изъято 126 050 руб. и 1,5 тыс. швейцарских франков. Зато буквально под его окном стоял тюнингованный Mercedes-Benz АМG G63 с престижным номером А777ХР77. В иномарке нашли $200,5 тыс. и 900 тыс. руб., которые для Кирилла Черкалина, очевидно, являлись карманными деньгами.

Общая стоимость его активов, в том числе зарегистрированных на других лиц, оценивается в 6,5 млрд руб., при этом официально все семь ответчиков с 2005 по 2019 год заработали не более 55 млн руб.

Полковник Черкалин, напомним, обвиняется Следственным комитетом в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Известно об одном коррупционном эпизоде, в ходе которого офицер получил $850 тыс. Кроме того, ему вместе с бывшим заместителем начальника управления «К» ФСБ Дмитрием Фроловым, его экс-подчиненным Андреем Васильевым, а также c бывшими топ-менеджерами ОАО «АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"» Владимиром Столяренко и Александром Бондаренко, давно проживающими за границей и объявленными в розыск, инкриминируется получение от столичного застройщика Сергея Гляделкина его доли в уставном капитале занимавшегося вложениями в ценные бумаги ООО «Юрпромконсалтинг» стоимостью почти полмиллиарда рублей. По некоторым данным, Кирилл Черкалин признал свою вину. Его адвокаты в среду отказались комментировать исковые требования надзора.

Следует отметить, что у полковника были обнаружены самые крупные скрытые активы в ФСБ. Например, у другого полковника спецслужбы, Дмитрия Сенина, сбежавшего в Грузию, прокуроры отсудили активы, оцениваемые всего в 380 млн руб. Рекордсменом же среди силовиков по-прежнему является полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество на 13 лет. У него прокуроры отсудили имущество, оцениваемое в 9 млрд руб.

Николай Сергеев