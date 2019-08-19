Глава «Ростеха» отозвался о протестных акциях

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов прокомментировал московские протестные акции. Своим мнением генеральный директор госкорпорации поделился в интервью РБК. По его словам, отсутствие оппозиции во власти ведет к застою, в котором никто не заинтересован.

Серге Чемезова, глава "Ростеха": «Очевидно, что люди сильно раздражены. И это не на пользу никому. В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству. Какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или другую сторону. Если всегда все хорошо, так мы можем в застойный период уйти. Это мы уже проходили».

Акции протеста в Москве начались в середине июля после того, как Мосгоризбирком отказался зарегистрировать нескольких кандидатов на выборы в столичную Думу. На несогласованном митинге 27 июля, по данным полиции, задержали более тысячи человек и почти всех политиков, кто призывал выйти на улицы. После этой акции Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках. 10 августа на проспекте Сахарова прошел санкционированный митинг. Его, по разным данным, посетили от 20 до 60 тыс. человек. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов высказал мнение большинства приближенных к Владимиру Путину лиц, считает президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко: «На самом деле, позицию Чемезова разделяют многие во власти — и то, что оппозиция нужна, и то, что не надо идти по пути закручивания гаек. Идея такая, что демократические процессы должны быть в стране, должна быть конкуренция, должна быть оппозиция, не нужно все закатывать катком. Чемезов далеко не одинок в убеждении, что нет смысла создавать дополнительные какие-то ограничения внутри политической системы».

Комментарии главы «Ростеха» по поводу протестов в Москве — это сигнал о грядущей трансформации власти, полагает политолог Аббас Галлямов: «Это еще одно косвенное подтверждение того, что политическая ситуация меняется качественно. И умные люди это чувствуют. В том или ином виде режим все равно будет трансформироваться. Пространство свободы, которое расширяют для себя протестующие, расширяется для всех, в том числе и для Чемезова. Для него становится возможным сделать то, что вчера он сделать не мог. А почему он это делает? Очевидно, потому что каким-то образом хочет вписаться в новую реальность. А любой транзит, если он хочет идти мирно, без революций, без боевых столкновений на улицах, он рано или поздно выливается в формулу “умеренные оппозиционеры в союзе с умеренными членами режима меняют природу режима”.

Без союзников во власти такой мирный транзит не проходит. Чемезов сейчас посылает сигнал: смотрите, я не против демократии, смотрите, я в принципе не против оппозиции».

Акции протеста в Москве могут привести к росту явки избирателей на участки в день выборов, пишет газета «Ведомости». Источники, на которые ссылается издание, прогнозируют явку на уровне 30%.

Виктория Феофанова