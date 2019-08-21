Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца

Как стало известно “Ъ”, следователи Следственного комитета России (СКР) вручили защитникам сестер Хачатурян, фигуранткам громкого дела об убийстве своего отца, официальное постановление об отказе возбудить в отношении него уголовное дело за истязание девушек и сексуальные домогательства в связи с его смертью. При этом сами факты издевательств следствие подтвердило. Адвокаты обвиняемых считают, что это обстоятельство поможет им доказать, что доведенные до отчаяния девушки действовали в пределах необходимой самообороны, а потому их уголовное преследование подлежит прекращению.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна следователь ГСУ СКР вынес еще в конце июля, однако участвующим в деле адвокатам оно было официально вручено только на днях. Согласно предварительной информации, все три сестры Хачатурян независимо друг от друга написали заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении их отца еще в мае этого года. С тех пор шла доследственная проверка по изложенным в их обращениях фактам, таким как истязания (ст. 117 УК РФ), насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ) и понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ).

Следователи посчитали установленными сразу несколько фактов подобных действий со стороны Михаила Хачатуряна к своим дочерям, которые происходили еще в 2014 году, причем как в их квартире, так и других местах. При этом, в соответствии с УПК (ст. 24), было вынесено решение об отказе в возбуждении дела по всем этим вопиющим фактам в связи со смертью подозреваемого. Это было сделано по нереабилитирующим его основаниям, а обстоятельства, указанные в постановлении, считаются установленными фактами.

Правда, УПК предусматривает все же возбуждение дела в том случае, если этого потребуют близкие Михаила Хачатуряна, чтобы попытаться доказать его невиновность и настоять на посмертном снятии всех подозрений и реабилитации. Впрочем, пока, по данным “Ъ”, родственники Михаила Хачатуряна таких требований не заявляли.

Эту информацию “Ъ” подтвердил адвокат средней из сестер — 19-летней Ангелины — Алексей Паршин.

«СКР подтвердил, что девочки на протяжении нескольких лет подвергались систематическим истязаниям и сексуальным домогательствам»,— сообщил защитник.





Он особо подчеркнул, что, таким образом, «нашли свое подтверждение ранее изложенные в показаниях и заявлениях девочек факты». По мнению защиты, это «лишний раз» свидетельствует, что в течение длительного времени здоровье и жизнь как его подзащитной, так и ее сестер находились под угрозой. Адвокат пояснил, что само расследование уголовного дела об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) в июле прошлого года Михаила Хачатуряна уже завершено. И в прошлом месяце обвиняемые и их представители начали ознакомление с материалами дела. Судя по всему, изучение около 30 томов, собранных сотрудниками ГСУ СКР, вряд ли займет много времени. Официально как срок следствия, так и срок ограничений, наложенных судом в отношении девушек, истекают в конце октября. Однако материалы уголовного дела явно раньше будут представлены в прокуратуру для решения вопроса о возможном утверждении обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу. «После завершения изучения материалов предварительного следствия мы намерены подать ходатайство о прекращении уголовного преследования девочек, а если в удовлетворении следователь откажет, сразу же подадим жалобы на его действия в соответствующие инстанции»,— заявил “Ъ” господин Паршин. По его словам, «уже очевидно», что их действия не выходили за пределы необходимой самообороны, поскольку они спасали свои жизни.

Надо отметить, что как общество, так и родственники Михаила Хачатуряна после его гибели разделились на два лагеря. Сестры погибшего бизнесмена, считая его едва ли не святым, требуют для дочерей строгого наказания.

Интересно, что, по данным “Ъ”, представители потерпевшего Михаила Хачатуряна заявили следствию несколько ходатайств, в том числе довольно неожиданных.

В частности, они потребовали проверить возможную причастность адвокатов девочек к организации убийства Михаила Хачатуряна. Они подозревают, что юристы якобы ранее были знакомы с девушками, которые замыслили убийство отца, а потом действовали по их указаниям. Защитники девушек действительно известны как юристы, специализирующиеся на представлении интересов жертв домашнего или уличного насилия, однако никаких подтверждений высказанной стороной потерпевших абсурдной версии СКР не нашел.

Напомним, что три сестры Хачатурян — Крестина, Ангелина и Мария — напали на отца в квартире вечером 27 июля прошлого года. Девушки нанесли отцу несколько ударов его же охотничьим ножом и молотком. Сами они объяснили свой поступок невыносимыми условиями жизни. Кстати, по некоторым данным, 57-летний бизнесмен Михаил Хачатурян имел проблемы с психикой. Хотя это не мешало ему иметь целый арсенал оружия — как холодного, так и пневматического, газового, травматического и т. д. Надо также отметить, что изначально все три сестры были взяты под стражу и помещены в СИЗО. Однако потом суд освободил их под ограничение свободы. Более того, позже младшая из сестер была признана экспертами и следователями невменяемой на момент совершения убийства отца.

По некоторым данным, специалисты установили, что девушка таким образом отреагировала на «сильное психотравмирующее воздействие», которое угрожало не только ее безопасности, но и ее сестер.

Адвокат Юлия Нитченко, представляющая интересы потерпевших, заявила “Ъ”, что ей пока неизвестно о постановлении СКР. По ее словам, даже если постановление будет ею получено, вопрос об его обжаловании и возможном требовании реабилитации не стоит. Как она подчеркнула, в первую очередь речь пойдет о целом ряде «вызывающих сомнения» экспертиз, проведенных в рамках уголовного дела, а уже лишь потом обо всем остальном.

Сергей Сергеев