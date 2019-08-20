Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»

Генеральный менеджер телекомпании «Рустави-2» Паата Салия, представляющий интересы ее владельца бизнесмена Кибара Халваши, заявил об увольнении нескольких журналистов и редакторов, считавшихся «лицами» телекомпании. Господин Салия объяснил свое решение «несоответствием нынешней редакционной политики интересам владельца». В числе уволенных — ведущий авторской программы Post Scriptum и ток-шоу «Выбор» Георгий Габуния. Он известен тем, что в прямом эфире обругал нецензурными словами президента РФ Владимира Путина.

Интересно, что до недавнего времени Паата Салия обещал оставить Габунию на работе и даже справлялся у коллег, когда он сможет вновь выйти в эфир. В Тбилиси не исключают, что к решению об увольнении Георгия Габунии причастны грузинские власти, желающие таким способом смягчить недовольство Москвы в связи с массовыми антироссийскими выступлениями в июне и нелицеприятными высказываниями в адрес России некоторых грузинских лидеров.

Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе. Оба считались единомышленниками, активными сторонниками и «проводниками линии» экс-президента Михаила Саакашвили.

По общему мнению, после увольнения ведущих журналистов «Рустави-2» этот телеканал перестанет быть главной медиаплатформой Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение».

Нодар Меладзе сообщил информагентствам, что он и его коллеги намерены оспорить решение менеджмента в суде.

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Напомним, телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P. S.» с матерных оскорблений в адрес президента России. В ответ на это Госдума РФ выступила с предложением запретить ввоз грузинских вин и газированной воды. Сам Владимир Путин не поддержал инициативу Думы и заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии «из уважения к грузинскому народу». «Один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто,— сказал тогда президент.— Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что бы стало осложнять наши отношения».

Подробнее об инциденте — в публикации “Ъ” «Грузия испугалась собственного мата».

Георгий Двали, Тбилиси