«Яндекс.Маркет» прошел на кассу

Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка «Беру» договорился о доставке и выдаче заказов в постаматах и на кассах «Пятерочки». Ранее ритейлер договорился о партнерстве с интернет-магазинами Ozon и Lamoda и может в ближайшее время в несколько раз нарастить сеть постаматов и пунктов выдачи. По этому же пути могут пойти и другие крупные офлайн-ритейлеры, полагают аналитики.

О партнерстве с X5 Retail Group “Ъ” сообщил представитель «Яндекс.Маркета» (принадлежит Сбербанку и «Яндексу»). В его рамках покупатели принадлежащего «Яндекс.Маркету» маркетплейса «Беру» смогут получать заказы в постаматах и на кассах сети магазинов «Пятерочка». На первом этапе посылки можно будет получить более чем в 300 магазинах в 98 городах ЦФО, в дальнейшем планируется запустить выдачу на кассах почти в 1 тыс. магазинов. В X5 Retail Group не смогли ответить на вопросы “Ъ” к моменту публикации.

Сейчас у «Беру» уже 12 тыс. точек получения заказов, включая постаматы и пункты выдачи, уточнили в «Яндекс.Маркете». В апреле компания начала развивать собственную сеть постаматов BoxBot и рассчитывает расширить ее до 4 тыс. к 2024 году. По итогам второго квартала 2019 года выручка группы «Яндекс.Маркет» выросла на 169% год к году, до 3,9 млрд руб. Ежемесячный оборот «Беру» превышает 1 млрд руб., а ежемесячная аудитория достигла 9 млн человек.

В сотрудничестве с «Пятерочкой» заинтересованы многие крупные онлайн-ритейлеры. В апреле партнерство в сфере выдачи заказов с сетью заключил Ozon, а в конце июня — Lamoda. Ozon до конца 2020 года намерен разместить в магазинах «Пятерочка» 4 тыс. собственных постаматов и 2 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Lamoda в рамках пилотного проекта откроет 50 ПВЗ, а в случае его успеха расширит сеть до 500 пунктов к концу 2020 года. В пресс-службе Lamoda отметили, что тест идет по плану, но выводы делать рано. Директор по развитию инфраструктуры и сети самовывоза Ozon Григорий Орлов заявил, что спрос на доставку в «Пятерочки» «превзошел ожидания». «Около 70% заказов Ozon выдается в ПВЗ и постаматах, партнерство с X5 Retail Group позволяет нам нарастить инфраструктуру последней мили более чем в 2,5 раза»,— сообщил он.

15 августа на конференц-звонке по итогам квартала менеджмент X5 Retail Group отчитался о более чем 2,5 тыс. постаматов в магазинах, напоминает аналитик по потребительскому сектору Райффайзенбанка Егор Макеев. Речь идет о постаматах «Халвы» (СП X5 Retail Group с Совкомбанком), PickPoint и Ozon — это три основных партнера.

К концу 2019 года число постаматов и пунктов выдачи у X5 Retail Group вырастет до 7 тыс., а к концу 2021 года — до 20 тыс., при этом крупнейшим партнером Х5 будет Ozon, прогнозирует гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Для X5 ключевые преимущества развития сети постаматов и пунктов выдачи — увеличение трафика в магазинах, дополнительные доходы за счет сдачи площадей в аренду и предоставления логистических услуг, а также повышение удовлетворенности клиентов за счет комплексного сервиса»,— суммирует он. Другие офлайн-ритейлеры тоже пойдут по пути X5 Retail Group, но пока «опаздывают», уверен господин Бурмистров.

Вряд ли на данном этапе развитие сети постаматов кардинально улучшит показатели X5 Retail Group, рассуждает Егор Макеев, но это движение в верном направлении, «в том числе учитывая, что оно не требует серьезных инвестиций».

Дмитрий Шестоперов