Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск

Группа ГАЗ может перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с сокращением оплаты труда с конца октября по 20 апреля 2020 года, о чем уже уведомила сотрудников. Причиной тому в ГАЗе называют санкционные ограничения и падающий рынок. Санкции, в частности, могли привести к проблемам с поставками импортных комплектующих для двигателей, которыми комплектуют «Газели». В целом в концерне уже говорили о рисках сокращения производства весной, рассматривая ограничение модельного ряда только высоко локализованными моделями.

Группа ГАЗ Олега Дерипаски уведомила сотрудников о переводе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2020 года, сообщается на форумах сотрудников предприятия. Для работников на окладе оплата будет производиться пропорционально отработанному времени, а для тех, кто работает сдельно,— пропорционально объему работ. Такое решение связано в том числе с санкциями США, говорилось в полученных ими уведомлениях.

В ГАЗе подтвердили “Ъ”, что «по согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы». В концерне поясняют, что ухудшение ситуации на рынке коммерческого транспорта на фоне негативной макроэкономической ситуации, а также последствия санкционных ограничений могут привести к снижению производственных показателей и необходимости введения неполной рабочей недели на предприятиях группы.

Олег Дерипаска и его ключевые активы, в том числе группа ГАЗ, попали под санкции Минфина США, закрывающие доступ к финансовой системе страны и к бизнесу с ее гражданами, 6 апреля 2018 года. Срок вступления в силу санкций в отношении ГАЗа неоднократно переносился и сейчас назначен на 8 ноября. Это последний актив господина Дерипаски, по которому идут переговоры о снятии санкций, уже завершившиеся успехом в случае «Русала» и En+.

Одной из проблем, связанных с санкциями, может быть ограничение поставок компонентов на ГАЗ. Как писал “Ъ” 13 августа, концерн столкнулся с проблемами с поставками двигателей. «Газели» оснащаются двигателями Ульяновского моторного завода (Evotech; по данным СПАРК, принадлежит ГАЗу) и дизелем Cummins. Как рассказывают источники “Ъ” на рынке, проблема возникла с поставками импортных комплектующих для двигателя Evotech.

В ГАЗе ранее говорили “Ъ”, что уровень локализации его автомобилей составляет 50–70% в зависимости от модели. Весной концерн указывал, что во втором полугодии действие санкций приведет к снижению производства на 40%, что в совокупности с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель (700 млн руб. в месяц банковских процентов). Чтобы не допустить сокращения, обсуждалось ограничение перечня моделей и модификаций самыми высоколокализованными (см. “Ъ” от 18 апреля).

При этом в ГАЗе говорят, что уведомления — превентивная мера, и при стабилизации ситуации на рынке она не будет введена, «предприятия продолжат работать в обычном режиме». В противном случае переход на режим неполного рабочего времени позволит избежать сокращений персонала и обеспечить стабильную загрузку производств, считают в ГАЗе.

По данным «Автостата», доля ГАЗа в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) составляет 40%. Сейчас в концерне говорят о том, что рынок LCV может сократиться на 15% по итогам 2019 года, за семь месяцев продажи LCV уже упали на 8%. Собеседник “Ъ” поясняет, что производство сократится в таком случае примерно на ту же величину. Негативно на рынок LCV, по мнению ГАЗа, влияют высокие ставки по кредитам, сокращение господдержки, инфляция, сокращение инвестиций в основной капитал, завершение крупных федеральных строек. «Все это негативно сказывается на покупательной способности, происходит спад инвестиционной и операционной активности малого и среднего бизнеса — основных потребителей комтранса»,— говорят в концерне.

Сергей Удалов из «Автостата» соглашается, что перспективы сегмента LCV не радужные, и он продолжит сокращаться. Он отмечает, что перевод сотрудников на неполную рабочую неделю нужно заранее согласовывать, поэтому ГАЗу, в случае позитивной динамики, проще пересмотреть такое решение. Поставки компонентов, как правило, согласуются заранее, говорит он, и если ГАЗ уже действительно ориентируется на сокращение производства, то скорректировать планы поставщиков в большую сторону будет сложно. Сергей Удалов также отмечает, что найти нового поставщика двигателя, если все-таки проблема касается его компонентов, сложно.

Ольга Никитина