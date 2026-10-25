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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Мир

На крупнейшем заводе по переработке овса в США произошли взрыв и пожар

На предприятии по переработке овса компании Quaker Oats в городе Сидар-Рапидс в штате Айова произошел пожар. Возгорание, по предварительной информации экстренных служб, было вызвано взрывом в цеху обработки продукции. Мэр города Тиффани О’Доннелл заявила, что при происшествии никто не пострадал.
Центр города из-за пожара заволокло густым черным дымом, передает Associated Press. Тушение огня продолжается, сообщили в местном отделении пожарной службы.
Quaker Oats — это дочернее предприятие компании PepsiCo. Оно производит овсяные хлопья, каши и другие продукты питания. Завод, на котором произошел пожар, ежедневно перерабатывает свыше 900 тонн зерна. По заявлению компании, это крупнейшее предприятие по переработке овса в мире.