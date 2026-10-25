На крупнейшем заводе по переработке овса в США произошли взрыв и пожар

На предприятии по переработке овса компании Quaker Oats в городе Сидар-Рапидс в штате Айова произошел пожар. Возгорание, по предварительной информации экстренных служб, было вызвано взрывом в цеху обработки продукции. Мэр города Тиффани О’Доннелл заявила, что при происшествии никто не пострадал.