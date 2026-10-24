Трамп обсудил с Маском ситуацию на Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил с бизнесменом Илоном Маском ситуацию на Украине. Что именно стало темой разговора, неизвестно — президент сказал, что не может раскрыть детали беседы.
Разговор состоялся после того, как компания Илона Маска SpaceX замедлила работу американской военной системы спутниковой связи Starshield для Вооруженных сил Украины. По данным The Wall Street Journal, бизнесмен сам распорядился ограничить работу системы. Это произошло после того, как Дональд Трамп выразил недовольство тем, что Киев наносит удары по российским НПЗ.
Вчера глава украинского Минобороны Евгений Хмара сообщил, что SpaceX все же восстановила доступ к Starshield для ВСУ. В тот же день Илон Маск сказал, что Вооруженные силы Украины нарушали условия использования системы спутниковой связи и применяли ее «для наступательных ударов». При этом до этого он не раз говорил, что ключевые решения по Starshield остаются за правительством США, и переадресовывал вопросы в Вашингтон. В Белом доме, впрочем, свою причастность к этим шагам отрицают.