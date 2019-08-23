Кредиторы «Вия» добрались до Китая

Кредиторы «Русской Фильм Группы» (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов «Вий 3D» — продолжают попытки взыскать долги. Конкурсный управляющий банкротящейся РФГ потребовал привлечь к субсидиарной ответственности китайскую China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, участвовавших в съемках нового фильма продюсеров «Вия» — «Тайна печати дракона». Шансов у таких требований мало, но они могут усилить давление на должников, полагают юристы.

Представитель конкурсного управляющего ООО РФГ Максим Доценко 19 августа подал в Арбитражный суд Москвы заявление (есть у “Ъ”) о привлечении к субсидиарной ответственности китайской China Film Group Corporation, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, участвовавших в производстве фильма «Тайна печати дракона». ООО РФГ было признано банкротом в декабре 2017 года по иску компании «Автокомплект» (“Ъ” сообщал о нем 16 декабря 2016 года). «Автокомплект» утверждал, что предоставил компании целевой заем на 30,5 млн руб. на производство фильма «Вий 3D», который не был возвращен. Картина при этом стала одной из самых кассовых в российской истории, собрав в России и СНГ 1,2 млрд руб. Конкурсный управляющий полагает, что деньги были выведены из компании.

Продюсеры «Вия 3D» затем сняли сиквел — «Тайна печати дракона» (первоначальное название — «Вий-2. Путешествие в Китай»), который на момент начала съемок в 2015 году считался самым дорогим российским фильмом с бюджетом около 3 млрд руб. Он вышел в прокат в Китае 16 августа 2019 года, а в России выйдет 19 сентября. Главную роль в нем исполнил британский актер Джейсон Флеминг, а во второстепенных снялись Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, Рутгер Хауэр и др. Его производством с российской стороны занималось ООО «Корпорация РФГ», с китайской — China Film Group.

Конкурсный управляющий ООО РФГ в заявлении называет «Корпорацию РФГ» фактическим клоном обанкротившейся компании и требует передать в ООО РФГ часть прав на «Тайну печати дракона». Он также ссылается на закон «О банкротстве», требуя привлечь к субсидиарной ответственности лиц, извлекших выгоду из действий должника, то есть China Film Group и актеров фильма. Сумма требований к ним составляет 216,6 млн руб.

Алексей Петрухин, продюсер «Тайны печати дракона», 6 августа 2018 года («Бюллетень кинопрокатчика») Не все партнеры выдерживают, не все верят, но таковы реалии совместного производства на новой для нас территории

В China Film Group вчера не ответили на запрос “Ъ”, связаться с актерами не удалось. Продюсер «Корпорации РФГ» Алексей Петрухин не ответил на звонок “Ъ”. Ранее другие инвесторы «Вия 3D» требовали личного банкротства Алексея Петрухина (“Ъ” сообщал об этом 7 февраля 2017 года). Адвокат одного из кредиторов Кирилл Бельский заявил, что было принято решение о реструктуризации долга продюсера, который выплачивает по $20 тыс. в месяц. Заявление конкурсного управляющего ООО РФГ господин Бельский называет «довольно эксцентричным», хотя полагает, что решение привлечь к делу Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера могло бы дать рекламу новому фильму «Тайна печати дракона». Пока он проваливается в китайском прокате, за первый уикенд собрав лишь $2,1 млн.

Максим Доценко подтвердил “Ъ”, что конечная цель — скорее привлечение внимания к проблеме долгов Алексея Петрухина, нежели реальные претензии к актерам и китайской компании.

«Мы надеемся повлиять на Алексея Петрухина авторитетом лиц, указанных в иске. Никаких агрессивных намерений против них мы не имеем»,— отметил он.

Требование о привлечении к субсидиарной ответственности может стать своевременной и эффективной мерой, полагает арбитражный управляющий Иван Вышегородцев. Это ненадлежащий способ защиты, возражает юрист Forward Legal Федор Закабуня. Он считает, что лица, которых предлагается привлечь к субсидиарной ответственности, определены спорно, еще более спорно само обоснование такого привлечения. «Из излагаемых фактов не следует очевидной связи между описанными событиями и лицами, которых представитель управляющего требует привлечь к ответственности, поэтому шансы, что суд согласится с его позицией, можно оценить как невысокие»,— согласен партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт.

Данила Моисеев