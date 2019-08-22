Раскошелились напоследок

Запускающийся со следующего сезона новый, более жесткий по сравнению с прежним формат лимита на легионеров не оказал негативного влияния на трансферную активность клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) во время летнего окна. Наоборот, она оказалась необычайно высокой. Отечественные клубы потратили на новых игроков более €200 млн, и львиная доля этих инвестиций была вложена как раз в иностранцев. В заявках некоторых команд игроков с легионерским статусом сейчас даже больше, чем восемь,— столько будет разрешено иметь в них с 2020 года.

Клубы Российской премьер-лиги в рамках нынешней трансферной кампании показывают очень высокую активность. За полторы недели до закрытия летнего окна (оно произойдет 2 сентября) они осуществили сделки по приобретению игроков на общую сумму €204,3 млн. Это следует из данных, опубликованных Transfermarkt — наиболее авторитетным ресурсом из тех, которые освещают события на футбольном рынке. Россию в его рейтинге опережают лишь ведущие лиги стран так называемой большой пятерки — Англии (€1,55 млрд), Испании (€1,29 млрд), Италии (€1,09 млрд), Германии (€719,4 млн) и Франции (€506,1 млн).

Это довольно примечательное событие.

РПЛ, на стыке прошлого и позапрошлого десятилетий конкурировавшая в плане трансферных расходов с лидерами рынка, после кризиса конца 2014 года и обвала рубля держалась на нем чрезвычайно скромно.

Как правило, ей не удавалось за летнюю кампанию достичь хотя бы отметки €100 млн, потраченных на футболистов, а опережали Россию в финансовом рейтинге не только гиганты, но и страны, уступающие ей в рейтинге спортивном, вроде Португалии и Турции. Единственный всплеск случился летом 2017 года. В рамках того окна российские клубы вложили в футболистов €124,3 млн. Впрочем, было ясно, что речь о возвращении старого тренда не идет, поскольку три четверти всех расходов пришлось на долю одного клуба — проводившего кадровую перестройку «Зенита». Через год РПЛ вернулась к типичному «посткризисному» уровню трат — €67,8 млн. Этим же летом она задолго до закрытия окна и без явного доминирования какой-то одной команды перекрыла планку 2017 года, а затем покорила и казавшийся недосягаемым в «эпоху экономии» 200-миллионный рубеж. В итоговой классификации Transfermarkt цифры могут оказаться еще выше, учитывая сообщения различных источников о желании некоторых российских клубов — ЦСКА, «Локомотива», «Динамо» — дополнительно усилиться «на флажке» за счет достаточно известных футболистов.

Примечательна эта кампания и еще одним обстоятельством. Она проходит за год до введения в РПЛ нового формата лимита на легионеров. По ныне действующему ограничивается число иностранцев, находящихся одновременно на поле,— их может быть не более шести.

После реформы будет лимитироваться число зарубежных игроков в заявке команды на сезон (она состоит из 25 футболистов) — не более восьми. Такой формат выглядит гораздо более жестким.

Однако необходимость вскоре приспосабливаться к изменениям не убила у российских клубов вкус к приобретению иностранных игроков. Именно они были «драйверами» нынешней трансферной кампании. Десятка наиболее дорогих российских сделок в ее рамках, собственно, целиком и полностью состоит из иностранцев, если включать в нее сделки по выкупу находившихся в аренде в ЦСКА и «Локомотиве» Николы Влашича и Гжегожа Крыховяка. Причем общая стоимость только этих десяти сделок («Зенита» по Малкому и Дугласу Сантосу; «Динамо» по Максимилиану Филиппу, Клинтону Н’Жье и Себастьяну Шиманьскому; «Спартака» по Гусу Тилу; «Краснодара» по Реми Кабелла и Триндаде де Вилене, а также двух упомянутых сделок армейцев и железнодорожников) составляет €150,2 млн, то есть она превышает стоимость всех сделок во время окна годичной давности.

Между тем ранее эксперты уже объясняли трансферный рывок России, как ни парадоксально, в том числе новым форматом лимита, «предъявляющим более высокие требования к новичкам» и заставляющим клубы брать тех, кто «по-настоящему усилит состав на длительный срок» (см. “Ъ” от 31 июля). Но, что бы ни лежало в его основе, через год российские команды, видимо, не будут вести настолько бурную селекцию. Дело в том, что уже в данный момент 11 представителей РПЛ из 16 полностью выбрали лимит 2020 года, исходя из данных по клубным заявкам официального сайта лиги (см. справку), а пять из них — «Спартак», «Краснодар», «Зенит», «Ахмат» и «Рубин» — даже забрались за его пределы.

Алексей Доспехов