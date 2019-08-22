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За год до внедрения нового лимита легионеры продолжают играть важную роль в ведущих клубах РПЛ (слева — спартаковец Самюэль Жиго, справа — армеец Никола Влашич)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ   |  купить фото

Раскошелились напоследок

За год до введения нового лимита на легионеров клубы РПЛ потратили на трансферы более €200 млн

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Запускающийся со следующего сезона новый, более жесткий по сравнению с прежним формат лимита на легионеров не оказал негативного влияния на трансферную активность клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) во время летнего окна. Наоборот, она оказалась необычайно высокой. Отечественные клубы потратили на новых игроков более €200 млн, и львиная доля этих инвестиций была вложена как раз в иностранцев. В заявках некоторых команд игроков с легионерским статусом сейчас даже больше, чем восемь,— столько будет разрешено иметь в них с 2020 года.


Клубы Российской премьер-лиги в рамках нынешней трансферной кампании показывают очень высокую активность. За полторы недели до закрытия летнего окна (оно произойдет 2 сентября) они осуществили сделки по приобретению игроков на общую сумму €204,3 млн. Это следует из данных, опубликованных Transfermarkt — наиболее авторитетным ресурсом из тех, которые освещают события на футбольном рынке. Россию в его рейтинге опережают лишь ведущие лиги стран так называемой большой пятерки — Англии (€1,55 млрд), Испании (€1,29 млрд), Италии (€1,09 млрд), Германии (€719,4 млн) и Франции (€506,1 млн).

Это довольно примечательное событие.

РПЛ, на стыке прошлого и позапрошлого десятилетий конкурировавшая в плане трансферных расходов с лидерами рынка, после кризиса конца 2014 года и обвала рубля держалась на нем чрезвычайно скромно.

Как правило, ей не удавалось за летнюю кампанию достичь хотя бы отметки €100 млн, потраченных на футболистов, а опережали Россию в финансовом рейтинге не только гиганты, но и страны, уступающие ей в рейтинге спортивном, вроде Португалии и Турции. Единственный всплеск случился летом 2017 года. В рамках того окна российские клубы вложили в футболистов €124,3 млн. Впрочем, было ясно, что речь о возвращении старого тренда не идет, поскольку три четверти всех расходов пришлось на долю одного клуба — проводившего кадровую перестройку «Зенита». Через год РПЛ вернулась к типичному «посткризисному» уровню трат — €67,8 млн. Этим же летом она задолго до закрытия окна и без явного доминирования какой-то одной команды перекрыла планку 2017 года, а затем покорила и казавшийся недосягаемым в «эпоху экономии» 200-миллионный рубеж. В итоговой классификации Transfermarkt цифры могут оказаться еще выше, учитывая сообщения различных источников о желании некоторых российских клубов — ЦСКА, «Локомотива», «Динамо» — дополнительно усилиться «на флажке» за счет достаточно известных футболистов.

Примечательна эта кампания и еще одним обстоятельством. Она проходит за год до введения в РПЛ нового формата лимита на легионеров. По ныне действующему ограничивается число иностранцев, находящихся одновременно на поле,— их может быть не более шести.

После реформы будет лимитироваться число зарубежных игроков в заявке команды на сезон (она состоит из 25 футболистов) — не более восьми. Такой формат выглядит гораздо более жестким.

Однако необходимость вскоре приспосабливаться к изменениям не убила у российских клубов вкус к приобретению иностранных игроков. Именно они были «драйверами» нынешней трансферной кампании. Десятка наиболее дорогих российских сделок в ее рамках, собственно, целиком и полностью состоит из иностранцев, если включать в нее сделки по выкупу находившихся в аренде в ЦСКА и «Локомотиве» Николы Влашича и Гжегожа Крыховяка. Причем общая стоимость только этих десяти сделок («Зенита» по Малкому и Дугласу Сантосу; «Динамо» по Максимилиану Филиппу, Клинтону Н’Жье и Себастьяну Шиманьскому; «Спартака» по Гусу Тилу; «Краснодара» по Реми Кабелла и Триндаде де Вилене, а также двух упомянутых сделок армейцев и железнодорожников) составляет €150,2 млн, то есть она превышает стоимость всех сделок во время окна годичной давности.

Между тем ранее эксперты уже объясняли трансферный рывок России, как ни парадоксально, в том числе новым форматом лимита, «предъявляющим более высокие требования к новичкам» и заставляющим клубы брать тех, кто «по-настоящему усилит состав на длительный срок» (см. “Ъ” от 31 июля). Но, что бы ни лежало в его основе, через год российские команды, видимо, не будут вести настолько бурную селекцию. Дело в том, что уже в данный момент 11 представителей РПЛ из 16 полностью выбрали лимит 2020 года, исходя из данных по клубным заявкам официального сайта лиги (см. справку), а пять из них — «Спартак», «Краснодар», «Зенит», «Ахмат» и «Рубин» — даже забрались за его пределы.

Алексей Доспехов


Легионеры РПЛ

КлубКоличество легионеров
«Спартак»15 (Николоз Кутателадзе, Джордан Ларссон, Сильванус Нимели, Эсекьель Понсе, Идриса Самбу, Тиуб Тиерно, Джано Ананидзе, Лоренсо Мельгарехо, Гус Тиль, Андре Шюррле, Малкольм Баду, Айртон, Самюэль Жиго, Одри Йола, Андреа Романьоли)
«Краснодар»12 (Маркус Берг, Андрей Иван, Вандерсон, Кайо, Реми Кабелла, Виктор Классон, Юнес Намли, Кристоффер Ольссон, Триндаде де Вилена, Кристиан Рамирес, Урош Спаич, Йон Гудни Фьолусон)
«Зенит»11 (Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Эммануэль Маммана, Малком, Вильмар Барриос, Роберт Мак, Эмилиано Ригони, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Ярослав Ракицкий)
«Ахмат»9 (Аблай Мбенг, Андрес Понсе, Бернард Бериша, Конрад Михалак, Одисе Роше, Исмаэль Силва, Дамиан Шиманьский, Хосе Анхель Ромеро, Зоран Нижич)
«Рубин»9 (Видар Кьярнтанссон, Бека Микелтадзе, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Сильвие Бегич, Олег Данченко, Виталий Денисов, Карл Старфельт, Филип Уремович)
«Локомотив»8 (Лука Джорджевич, Эдер, Гжегож Крыховяк, Соломон Кверквелия, Мацей Рыбус, Мурилу, Бенедикт Хеведес, Ведран Чорлука)
ЦСКА8 (Такума Нисимура, Лассана Н`Диайе, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Хердур Магнуссон, Звонимир Шарлия)
«Арсенал»8 (Эванс Кангва, Александру Тудорие, Ламек Банда, Кингс Кангва, Георгий Костадинов, Горан Чаушич, Виктор Альварес, Бакари Коне)
«Ростов»8 (Бьорн Сигурдарсон, Эльдор Шомуродов, Бактиер Зайнутдинов, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Деннис Хаджикадунич, Мацей Вилюш, Рагнар Сигурдссон)
«Урал»8 (Рафал Августиняк, Эрик Бикфалви, Петрус Бумаль, Николай Димитров, Михал Кухарчик, Отман Эль-Кабир, Вараздат Ароян, Денис Кулаков)
«Уфа»8 (Ловро Бизяк, Андрес Вомбергар, Сильвестр Игбун, Кэтэлин Карп, Оливье Тилль, Боян Йокич, Ионуц Неделчару, Джемал Табидзе)
«Динамо»7 (Клинтон Н`Жье, Максимилиан Филипп, Шарль Каборе, Мигел Кардозу, Себастьян Шиманьский, Иван Ордец, Тони Шунич)
«Тамбов»6 (Мохамед Конате, Усман Мухаммед, Анвон Николас, Блессинг Олабиран, Муниру Салли, Седрик Гогуа)
«Сочи»5 (Александр Карапетян, Кристиан Нобоа, Акмаль Бахтияров, Душан Лагатор, Иван Миладинович)
«Крылья Советов»4 (Деян Радонич, Паул-Виорел Антон, Раду Гынсарь, Срджан Мияйлович)
«Оренбург»4 (Джоэль Фамейе, Рикарду, Даниэль Мишкич, Джордже Деспотович)

Данные официального сайта РПЛ.

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