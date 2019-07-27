В украинской политике выросла роль женщин, а в московской — клопов и прочих Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цифры недели

43,16% голосов набрала партия Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду Украины. Рекордные 87 мест займут женщины — это больше 20% от числа парламентариев.

325 законов приняла Госдума по итогам весенней сессии.

941 км гранитных бордюров на 2,99 млрд руб. приобретет Москва. За пять лет на бордюры потратили 13 млрд руб.

45% бронирования туров внутри России летом 2019 года пришлось на Крым.

60 млрд руб. достигли онлайн-продажи товаров через блогеров и «лидеров мнений» в первом полугодии 2019 года. Самой быстрорастущей площадкой стал Telegram.

460 млрд руб. налоговых льгот просит «Роснефть» для своего Приобского месторождения.

Около 500 из 1,2 тыс. действующих в Москве творческих мастерских могут попасть под снос по программе реновации.

1,83 млрд руб. составили сборы кинотеатров с 1 по 14 июля — на 18% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Цитаты недели

«Наша охрана, она вынесла не Соболь, она вынесла диван, чтобы паразитов вытряхнуть, клопов и прочих. Ее не трогали пальцем. Она сидела на диване, а диван вынесли» (член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут , объясняя инцидент с кандидатом Любовью Соболь).

, объясняя инцидент с кандидатом Любовью Соболь). «Состоятельные люди не должны быть дискриминированы в обществе, мы ведь не назначаем депутатов, их избирает население… Часть избирателей избирает таких людей, потому что видит в них успешных людей, в надежде, что они смогут сделать богатой страну и лично граждан» (спикер Совета федерации Валентина Матвиенко о богатых депутатах).

о богатых депутатах). «Действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство... Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать» (командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш об инциденте над Восточно-Китайским морем).

об инциденте над Восточно-Китайским морем). «Если бы мы захотели начать и выиграть войну в Афганистане, я мог бы выиграть ее через неделю. Я просто не хочу убивать 10 млн человек» (президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом).

на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом). «Я не знаю ни про какой мусор, сударыня. Мне неизвестно ни про какой мусор. Это ваша интерпретация того, что касается, что вроде где-то что-то должно быть» (губернатор Игорь Орлов, комментируя поручение президента «обеспечить учет мнения населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твердых коммунальных отходов»).

Сделки недели

Сбербанк и Mail.ru Group создают совместное предприятие в сфере еды и транспорта, стоимостью до 100 млрд руб.

«Интер РАО» готовится продать 50% Экибастузской ГРЭС-2 в Казахстане ее совладельцу «Самрук-Энерго» за $20 млн.

Иранская Mapna является наиболее вероятным поставщиком турбин большой мощности для ТЭС «Ударная» в Тамани.

НОВАТЭК в 2019 году может дополнительно направить около 15 млрд руб. на реализацию проекта по сжижению газа «Обский СПГ».

По букве закона

Гибель четырех детей в сгоревшем палаточном лагере в Хабаровском крае привела к тотальной проверке таких объектов по всей стране. Суд арестовал двух руководителей комплекса «Холдоми», в котором располагался лагерь.

Четкое следование инструкции привело к гибели 14 подводников на атомной глубоководной станции АС-31. Офицеры до последнего пытались потушить возгорание согласно регламенту.

Оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток.

Минприроды намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета.

Сомнительные достижения

Переход банков на безбумажные технологии, который призван упростить клиентам получение услуги, может нести риски. В случае разногласий доказать свою правоту по поводу условий обслуживания оказывается затруднительным.

На черном рынке резко выросли цены на данные банковских клиентов. Так, стоимость получения данных по картам или выписки по операциям выросла в 3–7 раз. До 15 тыс. руб. доходит цена выписки по счету клиента за месяц.

Отставки и назначения

Премьер-министром и лидером Консервативной партии Великобритании выбран экс-глава МИДа Борис Джонсон.

Новым главой Пентагона назначен Марк Эспер.

Губернатор ассоциированного с США Пуэрто-Рико Рикардо Россельо ушел в отставку на фоне многотысячных митингов.

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