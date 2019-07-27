В украинской политике выросла роль женщин, а в московской — клопов и прочих

Цифры недели
43,16% голосов набрала партия Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду Украины. Рекордные 87 мест займут женщины — это больше 20% от числа парламентариев.
325 законов приняла Госдума по итогам весенней сессии.
941 км гранитных бордюров на 2,99 млрд руб. приобретет Москва. За пять лет на бордюры потратили 13 млрд руб.
45% бронирования туров внутри России летом 2019 года пришлось на Крым.
60 млрд руб. достигли онлайн-продажи товаров через блогеров и «лидеров мнений» в первом полугодии 2019 года. Самой быстрорастущей площадкой стал Telegram.
460 млрд руб. налоговых льгот просит «Роснефть» для своего Приобского месторождения.
Около 500 из 1,2 тыс. действующих в Москве творческих мастерских могут попасть под снос по программе реновации.
1,83 млрд руб. составили сборы кинотеатров с 1 по 14 июля — на 18% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Цитаты недели
Сделки недели
Сбербанк и Mail.ru Group создают совместное предприятие в сфере еды и транспорта, стоимостью до 100 млрд руб.
«Интер РАО» готовится продать 50% Экибастузской ГРЭС-2 в Казахстане ее совладельцу «Самрук-Энерго» за $20 млн.
Иранская Mapna является наиболее вероятным поставщиком турбин большой мощности для ТЭС «Ударная» в Тамани.
НОВАТЭК в 2019 году может дополнительно направить около 15 млрд руб. на реализацию проекта по сжижению газа «Обский СПГ».
По букве закона
Гибель четырех детей в сгоревшем палаточном лагере в Хабаровском крае привела к тотальной проверке таких объектов по всей стране. Суд арестовал двух руководителей комплекса «Холдоми», в котором располагался лагерь.
Четкое следование инструкции привело к гибели 14 подводников на атомной глубоководной станции АС-31. Офицеры до последнего пытались потушить возгорание согласно регламенту.
Оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток.
Минприроды намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета.
Сомнительные достижения
Переход банков на безбумажные технологии, который призван упростить клиентам получение услуги, может нести риски. В случае разногласий доказать свою правоту по поводу условий обслуживания оказывается затруднительным.
На черном рынке резко выросли цены на данные банковских клиентов. Так, стоимость получения данных по картам или выписки по операциям выросла в 3–7 раз. До 15 тыс. руб. доходит цена выписки по счету клиента за месяц.
Отставки и назначения
Премьер-министром и лидером Консервативной партии Великобритании выбран экс-глава МИДа Борис Джонсон.
Новым главой Пентагона назначен Марк Эспер.
Губернатор ассоциированного с США Пуэрто-Рико Рикардо Россельо ушел в отставку на фоне многотысячных митингов.
Лучшие фото недели
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