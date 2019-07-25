НОВАТЭК вложится в «Обский СПГ» Компания потратит на проект более 15 млрд руб. в этом году

НОВАТЭК уже в 2019 году может дополнительно направить около 15 млрд руб. на реализацию проекта по сжижению газа «Обский СПГ». Как заявил финдиректор компании Марк Джитвэй, вследствие этого инвестпрограмма НОВАТЭКа в 2019 году вырастет до 200 млрд руб. с ранее заявленных 185 млрд руб. По данным “Ъ”, средства в основном будут направлены на доразведку Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений, которые должны стать ресурсной базой для проекта. При этом инвестрешение по «Обскому СПГ» ожидается в первом квартале 2020 года.

НОВАТЭК собирается увеличить инвестпрограмму на 2019 год до 200 млрд руб. с ранее объявленных 185 млрд руб., заявил финдиректор компании Марк Джитвэй в ходе конференц-колла. Он пояснил, что рост затрат связан с реализацией проекта «Обский СПГ». Речь идет о строительстве СПГ-завода в Сабетте на основе российского оборудования — предполагается три линии мощностью около 1,6 млн тонн в год каждая. Это небольшой проект по сравнению с уже построенным в Сабетте «Ямал СПГ», где проектная мощность каждой из трех линий составляет 5,5 млн тонн в год, и будущим «Арктик СПГ-2» (три линии по 6,6 млн тонн в год).

НОВАТЭК впервые официально объявил о подготовке «Обского СПГ» в этом году, инвестрешение планировалось на конец года. Однако теперь Марк Джитвэй заявил о намерении компании принять инвестрешение в первом квартале 2020 года. Общие инвестиции в проект не назывались, ввод первой линии ориентировочно планируется на конец 2022 года.

Ресурсной базой «Обского СПГ» должны стать Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения. В отчете за второй квартал НОВАТЭК впервые раскрыл инвестиции, связанные с разработкой месторождений: за три месяца они составили около 1,1 млрд руб. против 0,14 млрд руб. во втором квартале 2018 года.

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил “Ъ”, что 15 млрд руб., которые упомянул господин Джитвэй, пойдут в основном на масштабную доразведку месторождений, а также на стадию pre-FEED.

По плану НОВАТЭКа «Обский СПГ» должен по мощности линии вдвое превзойти предыдущий СПГ-проект компании на российском оборудовании — четвертую линию «Ямал СПГ» (мощность около 0,9 млн тонн). Эта линия должна быть введена в эксплуатацию в конце года. «Обский СПГ» во многом нацелен на обкатку российского основного оборудования для сжижения газа (газовые турбины, компрессоры, теплообменники, криогенные насосы и т. д.), поскольку крупные СПГ-проекты сейчас реализуются исключительно на основе западного оборудования. Это обстоятельство несет потенциальные риски для НОВАТЭКа в случае ужесточения санкций США против России.

Юрий Барсуков