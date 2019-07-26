Главу Пуэрто-Рико прогнали за длинный Telegram

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Россельо объявил о том, что уходит в отставку. Этому предшествовали крупнейшие в истории страны акции протеста, в которых приняли участие сотни тысяч человек. Волну недовольства вызвала публикация личной переписки губернатора с помощниками, выставляющей главу государства в неприглядном свете. До избрания нового главы острова его обязанности будет исполнять министр юстиции Ванда Васкес.

Губернатор ассоциированного с США небольшого островного государства Пуэрто-Рико Рикардо Россельо подал в отставку. Об этом он заявил в видеообращении, которое транслировалось на его странице в Facebook: «Сообщаю, что уйду в отставку. Решение вступит в силу в пятницу».

К уходу главы острова привели массовые протесты, продолжавшиеся с 10 июня в Сан-Хуане. В последние дни в них участвовали от 200 тыс. до 500 тыс. человек. Для Пуэрто-Рико с населением в 3,7 млн жителей это самая масштабная акция протеста за всю историю. Требования отставки губернатора прозвучали после публикации электронной переписки Рикардо Россельо с его 11 помощниками в мессенджере Telegram. В ней чиновники нецензурно ругались и оскорбляли не только простых граждан, с которыми губернатору приходилось фотографироваться, но и американских политиков, а также поп-певца пуэрто-риканского происхождения Рики Мартина. Кроме сексистских и гомофобных оскорблений, в чате чиновники разрабатывали планы дискредитации лидеров оппозиции.

Поначалу Рикардо Россельо, который вступил в должность в январе 2017 года, не собирался уходить. Но уже 21 июля он попытался успокоить протестующих, заявив о том, что не будет добиваться переизбрания на второй срок и уйдет с поста лидера своей партии. Однако пыл демонстрантов это не остудило. На следующий день они провели самую масштабную акцию протеста. Чтобы отогнать демонстрантов от резиденции губернатора, полиции пришлось применять слезоточивый газ.

В ответ митингующие пообещали протестовать до тех пор, пока губернатор не уйдет, независимо от того, сколько времени это займет. Их поддержали знаменитости пуэрто-риканского происхождения, в том числе Рики Мартин. «Как я горжусь тем, что я пуэрториканец. Какую силу я чувствую от своих людей. Мы продолжим борьбу, пока Рикардо Россельо не уйдет в отставку»,— написал певец в Twitter.

В итоге во вторник Министерство юстиции островного государства выдало ордера на обыск в домах участников переписки. Также от чиновников потребовали сдать их мобильные телефоны. А затем спикер нижней палаты законодательной ассамблеи Пуэрто-Рико Карлос Мендес Нуньес заявил, что уже начата процедура импичмента губернатора. Чтобы не дожидаться этой процедуры, господин Россельо решил уйти сам.

Опубликованная переписка стала лишь последней каплей. Около половины местных жителей живут за чертой бедности. Они устали от 13-летней рецессии, долгового кризиса (внешний долг Пуэрто-Рико составляет более $70 млрд) и бедственного положения страны, которая два года не может оправиться от последствий урагана «Мария» — его жертвами стали почти 3 тыс. человек. Кроме того, незадолго до обнародования переписки по подозрению в коррупции сотрудниками ФБР были арестованы шесть чиновников кабинета Россельо. Их обвиняют в передаче $15 млн госсредств фирмам, которые имеют связи с администрацией губернатора.

После ухода Рикардо Россельо до внеочередных выборов нового губернатора его обязанности будет исполнять министр юстиции Пуэрто-Рико Ванда Васкес. Она станет первой женщиной-политиком, которая, пусть и временно, возглавит эту страну.

Марина Кузнецова