Мосгоризбирком пожалуется на Соболь в СКР из-за срыва заседания

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) обратится в Следственный комитет России (СКР) из-за срыва заседания комиссии незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь, сообщил журналистам член комиссии Дмитрий Реут. Накануне вечером, когда оппозиционный кандидат отказалась покидать стены МГИК, охрана вынесла госпожу Соболь из здания на диване, на котором она сидела.

«Есть решение обратиться в СКР на предмет проверки в совершении Любовью Соболь преступления по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)»,— сказал господин Реут (цитата по ТАСС).

Ранее он также заявил, что диван был вынесен из здания МГИК из-за паразитов, находившихся в нем: «Наша охрана, она вынесла не Соболь, она вынесла диван, чтобы паразитов вытряхнуть, клопов и прочих. Ее не трогали пальцем. Она сидела на диване, а диван вынесли. А уж куда ее дальше отправила полиция, я не знаю» (цитата по «РИА Новости»).

По ст. 141 УК РФ предусмотрено наказание как в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб. или исправительных работ сроком до одного года, так, при оттягивающих обстоятельствах, и в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Вчера, 25 июля, глава МГИК Валентин Горбунов обвинил Любовь Соболь в попытке срыва работа комиссии. Так, госпожа Соболь в начале заседания потребовала у главы комиссии объяснений отказа в ее регистрации на выборы, на что господин Горбунов предложил госпоже Соболь обратиться в СКР, а также подписать в присутствии журналистов протокол о срыве заседания комиссии, но она отказалась. Госпожа Соболь, держащая голодовку с 13 июля, была вынесена на диване из МГИК ближе к полуночи. Она провела в здании более десяти часов, настаивая на встрече с главой ЦИКа Эллой Памфиловой и предоставлении гарантий ее регистрации в кандидата на выборы. У выхода из МГИК оппозиционный депутат была задержана и доставлена в ОВД «Тверское», где ей была вручена повестка на допрос в СКР.

Кроме Любови Соболь рабочая группа МГИК также рекомендовала оставить в силе решение окружного избиркома об отказе в регистрации Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской и Константина Лисицы.

О том, как незарегистрированные кандидаты готовятся к политическому субботнику читайте в публикации “Ъ” «Никто не хотел выбывать».