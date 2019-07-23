Москва покупает еще 900 км бордюров

Москва закупит рекордное количество бордюра из гранита: на четырех тендерах планируется приобрести свыше 940 км ограждений на общую сумму 2,99 млрд руб. При этом в 2019 году структуры столичных властей уже закупали бордюры из камня на 2,3 млрд руб. Всего за последнюю пятилетку Москва приобрела ограждения почти на 13 млрд руб. Один из участников рынка заявил “Ъ”, что «был бы счастлив», если бы город приобрел у него бордюры по заявленной в нынешних тендерах цене.

Четыре конкурса на поставку в столицу «бордюра из природного камня (гранит)» объявило 11 июля подведомственное столичному комплексу городского хозяйства ГБУ «Автомобильные дороги». Большая часть заказов приходится на ограждения марки ГП-1 размером 300 х 150 мм: их требуется поставить 870 погонных километров на сумму 2,2 млрд руб. В тендерах есть и более экзотические бордюры, например, «криволинейный» гранит размером 300 х 300 мм (с радиусом кривизны 0,5–3,5 м и 3,6–10 м). Предполагается, что ГБУ «Автомобильные дороги» получит 6 погонных километров таких ограждений (стоимостью по 19–20 тыс. руб. за 1 м). Всего по четырем конкурсам Москва должна получить более 941 км различных бордюров на общую сумму 2,99 млрд руб. (для сравнения: длина МКАД составляет 108 км, а протяженность всех столичных дорог — 3,6 тыс. км).

До настоящего времени столь масштабных одновременных закупок гранитных ограждений в столице не проводилось. При этом в 2019 году ГБУ «Автомобильные дороги» уже проводило закупки значительных объемов бордюрного камня. Так, в марте 2019 года было объявлено два конкурса на общую сумму 1,7 млрд руб. Бордюры поставлялись «для обеспечения выполнения комплекса работ по повышению транспортно-эксплуатационных показателей объектов улично-дорожной сети». Кроме того, в июне 2019 года был объявлен еще один тендер на 658 млн руб.: приобретенный гранит предназначался «для последующей установки на объектах благоустройства и ремонта» в Москве. В рамках последнего конкурса Москва должна получить, например, 11 км черных бордюров размером 300 х 150 мм из гранита габбро (стоимостью 6,3 тыс. руб. за погонный метр). Победителями трех конкурсов стали уфимское ООО «Башкирский камень» и московское ООО «ТД Спецпласт», до этого уже выигрывавшие столичные тендеры. Так, уфимское предприятие в 2018 году побеждало в объявленном ГБУ «Автомобильные дороги» конкурсе на поставку гранитных бордюров (на сумму 668 млн руб.). А компания «ТД Спецпласт», по данным Kartoteka.ru, в 2016 и 2017 годах поставляла для того же столичного предприятия дорожную разметку (на сумму 198 млн и 728 млн руб. соответственно).

Всего за последнюю пятилетку, по подсчетам “Ъ”, структуры столичной мэрии закупили бордюрного камня на сумму свыше 12,9 млрд руб. При этом в Москве не раз использовались необычные ограждения. Так, прошлым летом в ходе ремонта Рублевского шоссе впервые начали устанавливать особо массивные гранитные бордюры с сечением 400 х 400 мм, которые в соцсетях сравнивали с блоками египетских пирамид. Их цена в материалах закупок не фигурировала. В более поздних тендерах ГБУ «Автомобильные дороги» приводило цены на чуть меньшие бордюры с сечением 300 х 300 мм — около 7,7 тыс. руб. за погонный метр. Впрочем, в материалах закупок в 2019 году фигурируют и более дорогие ограждения, например криволинейный гранитный бордюр размером 300 х 600 мм (с радиусом кривизны 3,6–10,5 м) и стоимостью 43,7 тыс. руб. за погонный метр.

В столичном комплексе городского хозяйства 22 июля не ответили на запрос “Ъ” о том, зачем городу и подведомственному ГБУ «Автомобильные дороги» понадобилось столько бордюров. Директор челябинского ООО «ТК Офис Сити» (поставщик бордюрного камня и плитки) Андрей Лукьянчиков по просьбе “Ъ” прокомментировал цену поставки самого массового гранитного ограждения в нынешних закупках ГБУ — бордюра ГП-1 размером 300 х 150 мм. Так, в материалах закупок фигурирует начальная цена 2,5 тыс. руб. за погонный метр. «Я был бы счастлив, если бы у меня брали по такой цене»,— сказал господин Лукьянчиков. По его словам, одна из самых дорогих разновидностей серого гранита, упомянутого в материалах тендера, с Мансуровского месторождения стоит в его компании 1,6 тыс. руб., а с учетом доставки до Москвы — 2,1–2,2 тыс. руб. за погонный метр. Впрочем, господин Лукьянчиков признался, что удовлетворить запрошенные Москвой объемы поставок бордюров можно, только если «вся Челябинская область сядет на всю зиму пилить гранит».

Александр Воронов