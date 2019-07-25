Палатки свернули из-за проверок

Гибель детей в сгоревшем палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае привела к тотальной проверке таких объектов по всей стране. Это может спровоцировать массовые отмены бронирования в детские лагеря, куда продано около 150 тыс. путевок примерно на 4,5 млрд руб. Сегмент детского отдыха всегда был невелик, а после трагедии спрос может заметно упасть. На восстановление, полагают эксперты, уйдет не меньше двух лет.

Трагедия в детском лагере в Хабаровском крае стала причиной массовых проверок детских лагерей по всей стране, сообщил “Ъ” председатель Союза организаторов детского активного отдыха Сергей Грицун. По его словам, в некоторых случаях речь шла о единичных проверках со стороны МЧС и Роспотребнадзора, в некоторых лагерях ждут повторных инспекций. Господин Грицун пояснил, что проверки палаточных лагерей ведутся «особенно тщательно», есть случаи затребования походного снаряжения. Один из собеседников “Ъ” на туристическом рынке добавляет, что проверки проводятся по распоряжению Дмитрия Медведева. Представители премьера и Роспотребнадзора не смогли оперативно ответить на запрос “Ъ”. Получить комментарий МЧС не удалось.

Данные эксперта подтверждают региональные чиновники. Так, в Волжском Самарской области сотрудники МЧС уже закрыли детский лагерь «Казачья застава» из-за отсутствия необходимых документов, говорит источник “Ъ”. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, по поручению руководства ведомства сейчас проводятся внеплановые проверки детских лагерей и других баз отдыха на соответствие пожарной безопасности, выявляются незарегистрированные объекты. В ГУ МЧС по Нижегородской области пояснили, что ждут распоряжения центрального аппарата министерства о внеплановых проверках, которые могут начаться в ближайшее время.

На контроле ГУ МЧС по Ростовской области сейчас три палаточных лагеря: в Азове, Волгодонске и хуторе Пухляковский Усть-Донецкого района. О начале проверок палаточных лагерей также заявили власти Пермского края и Пензенской области. В администрациях Краснодарского и Ставропольского краев сообщили о начале рейдов по выявлению незарегистрированных лагерей. В Липецкой области региональное ГУ МЧС провело внеплановые проверки в двух палаточных лагерях — «Аргамач» и лагере Фонда научного краеведения. Замминистра просвещения РФ Павел Зенькович заявил “Ъ”, что важно разобрать ситуацию для принятия мер по всей стране.

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ, на совещании с вице-премьерами, 23 июля, ТАСС Нужно понять, сколько вообще таких лагерей, где в палатках живут, используют обогревательные элементы

Пожар в «Холдоми» в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания достигла 240 кв. м, сгорело 20 палаток, где находилось 189 человек. Пострадали 13 человек, включая восемь детей, четверо из которых погибли. Как сказано на сайте «Холдоми», комплекс второй год занимает «лидирующие позиции по предоставлению полезного отдыха детям». Из информации на сайте комплекса следует, что оператором «Холдоми» выступает ООО «Экстрим Сервис», его владелец — Виталий Бурлаков. Следственный комитет РФ 24 июля сообщил о задержании господина Бурлакова и директора лагеря Максима Кузнецова: они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По оценкам Delloite, в 2017 году в России детей в лагеря отправили 6,2 млн семей, объем рынка детского туризма составил около 90 млрд руб. Масштабы рынка примерно таковы и сейчас. Соруководитель рабочей группы по детскому туризму Координационного совета по развитию туризма при правительстве РФ Сергей Минделевич указывает, что этим летом в лагерях отдохнут около 6 млн детей. По его словам, всего в стране работают 45 тыс. лагерей, 2 тыс. из них — палаточные.

На это лето было продано суммарно 300 тыс. путевок в палаточные лагеря, из них около 150 тыс. еще не использованы. При средней стоимости поездки 30 тыс. руб. их общая стоимость может достигать 4,5 млрд руб. Сергей Грицун не сомневается, что лагеря столкнутся с многочисленными отказами от путевок: «По закону средства должны возмещаться за вычетом фактически понесенных расходов, но на практике возвращается полная стоимость». По его прогнозам, спрос в сегменте снизится на 30–50%, а на восстановление у рынка уйдет два года.

Сергей Минделевич опасается, что хабаровская трагедия станет причиной закрытия всех палаточных лагерей в регионе. По его словам, с такой инициативой уже выступил губернатор края, хотя оснований для этого нет: «За прошлое лето в рамках организованного детского отдыха погибли два ребенка, неорганизованного — 492». Вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева предполагает, что трагедия может стать причиной закрытия лагерей по всей стране. Аналогичная ситуация уже происходила в 2016 году после трагедии на Сямозере (Карелия), напоминает она.

На рынке организованного детского отдыха почти не работают крупные туроператоры и отельеры, так как этот бизнес считается низкомаржинальным. Господин Минделевич связывает это с большим объемом дорогостоящих требований. При этом никаких федеральных требований именно к палаточным лагерям сейчас нет, отмечает Сергей Грицун, есть только СанПиН и утвержденные на региональных уровнях рекомендации.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Ксения Миронова; региональные редакции “Ъ”