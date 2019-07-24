Пять самолетов — три мнения Южная Корея, Япония и Россия обвиняют друг друга во вторжении, неуважении и хулиганстве

Военному атташе Южной Кореи в РФ вечером 23 июля была вручена нота из-за действий истребителей страны над Восточно-Китайским морем, а действия ВВС Южной Кореи в Минобороны назвали «воздушным хулиганством». Корейские истребители F-15 и KF-16 были еще утром подняты на перехват российских самолетов А-50У и Ту-95МС, осуществлявших первое совместное с Китаем патрулирование региона. По словам представителей Сеула, А-50У дважды нарушил воздушное пространство страны, но в Минобороны это отрицают и утверждают, что действовали в соответствии с международным правом.

Во вторник военному атташе Южной Кореи в Москве была вручена нота протеста в связи с поведением корейских истребителей: по мнению Минобороны РФ, те без какого-либо повода помешали пролету российских самолетов над нейтральными водами Восточно-Китайского моря. «Действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство»,— заявил командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. По его версии, в районе островов Токто (Такэсима), на которые претендуют Корея и Япония, корейские самолеты «совершили опасные маневры, пересекая курс авиационной группы и создавая угрозу безопасности полета».

В Сеуле инцидент увидели по-своему, объявив о том, что впервые в новейшей истории воздушное пространство страны было нарушено иностранным самолетом.

Как сообщили власти Южной Кореи, российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У около девяти утра по корейскому времени (три утра по Москве) дважды нарушил зону опознавания ПВО Южной Кореи и затем дважды на непродолжительное время входил в воздушное пространство страны. Сеул якобы поднял по тревоге истребители F-15K и KF-16, которые в порядке предупреждения о нарушении выпустили в сторону российского самолета 20 сигнальных ракет и произвели 360 предупредительных выстрелов.

Позже в Минобороны РФ эту информацию не подтвердили, заверив: маршрут А-50У и всей летной группы «проходил без отклонений от плана, в соответствии с международными правилами, на удалении более 25 км от островов Токто (Такэсима), не нарушая воздушного пространства Южной Кореи». Предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было, добавили в ведомстве: «Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать». А зоны опознавания ПВО «не предусмотрены международными правилами и не признаются РФ», о чем южнокорейской стороне не раз напоминали «по различным каналам».

А-50У сопровождал два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС, которые осуществляли совместное с КНР патрулирование района Восточно-Китайского моря между территориями Южной Кореи и Японии. Со стороны КНР участвовали два бомбардировщика H-6К (глубокая китайская модернизация советского Ту-16). Воздушное патрулирование двух стран осуществляется в рамках плана совместных действия РФ и Китая в военной сфере на 2019 год, сообщил “Ъ” председатель совета ПИР-Центра, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. «Такое патрулирование — нормальная, рутинная практика,— пояснил он.— Так делают американцы, мы так делаем в других регионах, например в Балтийском море. Нового тут — только совместный характер такого патрулирования».

Сразу после инцидента в МИД Южной Кореи были вызваны временный поверенный в делах РФ Максим Волков и посол КНР Цю Гохун, которым были вручены ноты протеста. Советник президента страны по нацбезопасности Чон Ый Ен также позвонил секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву и потребовал «дать оценку ситуации и принять должные меры». Пекину аналогичные требования не выдвинули: его самолеты нарушили, по мнению Сеула, только зону ПВО, а не воздушное пространство страны.

После этого претензии Москве и Сеулу предъявил уже Токио, считающий острова Токто своей территорией.

«Япония должна принимать меры в отношении российского самолета, который вторгается в наше воздушное пространство,— заявил глава МИД Японии Таро Коно.— Недопустимо, что Южная Корея принимает шаги в этом направлении». Сеул такую позицию Токио ожидаемо отверг. Минобороны Японии сообщило, что также поднимало самолеты на перехват бомбардировщиков из РФ и КНР.

В Минобороны РФ все претензии отвергли, заявив, что «совместное патрулирование осуществлено с целью углубления и развития российско-китайских отношений… а также укрепления глобальной стратегической стабильности». Пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин напомнила, что Китай и Южная Корея — «добрые соседи», и сообщила, что «опознавательная зона не относится к какой-либо государственной территории и, согласно международному праву, в ее пространстве существует свобода полетов».

Зона идентификации ПВО устанавливается странами за пределами своего воздушного пространства для того, чтобы контролировать пролетающие через нее самолеты в интересах национальной безопасности. Южная Корея установила свою зону в 1951 году и расширила ее в 2013 году в ответ на аналогичные действия Китая. В 2010 году свою зону расширила Япония. Эти действия были связаны с обострившимися территориальными спорами в регионе, и зоны трех государств пересекаются в районе скалы Сокотра/Иодо (оспаривается Китаем и Южной Кореей), островов Сенкаку/Дяоюйдао (оспариваются Японией и Китаем) и островов Токто/Такэсима (Южная Корея и Япония). Россия не признает существования подобных зон, но в качестве жеста доброй воли иногда выполняет требования китайской зоны.

По словам военно-дипломатического источника “Ъ”, совместные маневры были призваны «прощупать реакцию сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

«Они (США — их союзники в регионе.— “Ъ”) думали, что смогут беспрепятственно наращивать свой боевой потенциал вблизи российских границ,— сообщил источник.— Это был своего рода ответ на эти действия». В последние годы США действительно резко наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно этот процесс усилился после прихода к власти в Вашингтоне Дональда Трампа. В декабре 2018 года на базу США на острове Гуам были переброшены стратегические бомбардировщики США B-52H Stratofortress. В марте они провели совместную тренировку с силами самообороны Японии над акваторией Восточно-Китайского моря.

Как заметил старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин, нельзя исключать, что действия Южной Кореи были связаны с попыткой помешать новому формату российско-китайского сотрудничества в военной сфере, «в том числе по просьбе американских друзей».

Михаил Коростиков