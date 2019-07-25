«Роснефти» вычитается за ОПЕК+

Как выяснил “Ъ”, «Роснефть» аргументирует необходимость налоговых льгот на 460 млрд руб. для своего Приобского месторождения тем, что понесла прямые потери из-за сделки ОПЕК+. Они выразились в том, что компания не добыла из-за ограничений 22 млн тонн нефти. Теперь «Роснефть», по данным “Ъ”, хочет ускорить выдачу льгот, чтобы они заработали задним числом уже с 2019 года, несмотря на противодействие Минфина. Минфин, Минэнерго и эксперты не согласны с тем, что отрасль понесла потери из-за сделки ОПЕК+, а аргументация «Роснефти» ставит вопрос о необходимости компенсаций и другим нефтяникам, сокращавшим добычу.

“Ъ” стали известны доводы «Роснефти», которая требует у правительства снижения налогов для своего Приобского месторождения в ежегодном объеме 46 млрд руб. в течение десяти лет. Предоставление льготы, по мнению «Роснефти», будет компенсацией потерь компании из-за участия России в соглашении со странами ОПЕК по ограничению добычи нефти. По словам источников “Ъ”, такой аргумент используется в письме первого вице-президента «Роснефти» Павла Федорова к замглавы Минфина Илье Трунину, отправленном в середине июня.

Господин Федоров утверждает, что компенсацию прямых потерь компании из-за сделки ОПЕК+ еще в декабре 2018 года поддержал Владимир Путин.

По оценке топ-менеджера, из-за ограничений «Роснефть» с начала 2017 года добыла на 22 млн тонн меньше, чем планировала, и снижение объемов не было компенсировано увеличением цены на нефть из-за опережающего роста сланцевой добычи в США. В компании отказались от комментариев. Но в июне ее глава Игорь Сечин подтверждал, что «Роснефть» обсуждает с правительством компенсации из-за сделки с ОПЕК. Топ-менеджеры компании поясняли, что в случае продления соглашения до конца года (оно распространилось даже на первый квартал 2020 года) «Роснефти» придется сдвинуть сроки ввода Русского и Юрубчено-Тохомского месторождений.

Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов называл требования компенсаций «не совсем справедливыми». «Если бы мы не вошли в сделку, цена, возможно, сократилась бы до $40 за баррель»,— отмечал он.

Игорь Сечин, глава «Роснефти», о продлении сделки по сокращению добычи нефти, 4 июня Те решения, которые состоятся, мы будем выполнять и параллельно вести работу с правительством по компенсации потерь, если такие будут

По данным “Ъ”, Павел Федоров предложил Минфину подписать инвестсоглашение по Приобскому месторождению. Собеседник “Ъ”, знакомый с проектом соглашения, отмечает, что оно сходно с уже действующим соглашением для Самотлорского месторождения, по которому «Роснефть» получила налоговый вычет из НДПИ в 35 млрд руб. в год на десять лет. Причем, по данным “Ъ”, Павел Федоров предлагает применить вычет для Приобского уже с января 2019 года, то есть задним числом. Согласно протоколу совещания у премьера Дмитрия Медведева 27 мая, законопроект о льготах для Приобского должен быть принят к 1 октября. Господин Федоров просит Минфин оперативно выполнить это поручение.

«Роснефть» предупреждает, что без льгот добыча на Приобском начнет снижаться, что приведет и к потере доходов бюджета. В случае выдачи льготы в этом году «Роснефть» в своем проекте инвестсоглашения обещает до 2029 года обеспечить дополнительную добычу в 61,7 млн тонн, в том числе 7,8 млн тонн до 2022 года, дополнительно пробурив около 3,5 тыс. скважин. Активно разбуривая Приобское месторождение в последние годы, «Роснефть» добыла на нем в прошлом году максимальные 26 млн тонн, из которых на 9 млн тонн уже распространяются льготы по НДПИ, говорят собеседники “Ъ”. Далее добыча должна снизиться.

Минфин уже официально выступал против льгот, ожидая выпадения доходов в 460 млрд руб., сама же «Роснефть», по данным “Ъ”, оценивает дополнительные налоговые поступления более чем в 570 млрд руб. В Минфине отмечали, что по уже имеющимся льготам по НДПИ на Приобском «Роснефть» за 2017–2018 годы получила более 41 млрд руб.

По словам одного из источников “Ъ”, Минфин предлагал дать «Роснефти» инвестиционный налоговый кредит, который предполагает отсрочку уплаты до 50% налога на прибыль и региональных налогов. Однако в министерстве “Ъ” официально опровергли существование такого предложения. По данным собеседника “Ъ”, «Роснефть» оно «в любом случае не устраивает».

Между тем аргументация «Роснефти» о компенсациях за сделку ОПЕК+, следуя логике, может быть распространена и на другие компании.

В частности, «Газпром нефть» также просила льгот для своей части Приобского месторождения, но шансы, по данным “Ъ”, очень малы. В «Газпром нефти» отказались комментировать “Ъ” этот вопрос. Неофициально источники “Ъ” в отрасли говорили, что «Газпром нефть», у которой большое количество новых проектов, была в наибольшей степени затронута ограничениями сделки ОПЕК+.

«Российские нефтекомпании больше выиграли от сделки, чем проиграли, особенно учитывая то, что они роняли добычу на наименее рентабельных и наиболее выработанных месторождениях,— отмечает Дмитрий Маринченко из Fitch.— Важно, что удалось стабилизировать цену на нефть — это в том числе позволило сильно не повышать налоговую нагрузку на сектор». Потери нефтяников от снижения добычи компенсированы почти двукратным ростом цен на нефть, оценивали ранее “Ъ” в Vygon Consulting, при этом бюджет с начала сделки в 2017 году дополнительно заработал 6,5 трлн руб. Министр энергетики Александр Новак в феврале называл похожие цифры, оценив выигрыш бюджета в 6 трлн руб., а нефтекомпаний — в 2–2,5 трлн руб.

Дмитрий Козлов