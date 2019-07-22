Зрители согрелись в кинотеатрах

Киносети отмечают рекордный за несколько лет прирост аудитории в начале июля. Его связывают как с прохладной погодой, из-за которой горожане реже уезжают на дачу, так и с успехами в прокате новой части «Человека-паука». Еще больше на сборы этим летом должен повлиять выход «Короля Льва», который уже за первый уикенд собрал больше 1 млрд руб.

Киносеть «Каро» (32 кинотеатра с 250 залами, по данным «Невафильм Research» на 1 июля) наблюдает самый высокий прирост июльских сборов в годовом выражении за последние четыре года — в первые две недели июля бокс-офис вырос на 35% к предыдущему году, рассказала “Ъ” президент «Каро» Ольга Зинякова. Среди основных драйверов роста она называет сиквел «Человека-паука», премьера которого состоялась 4 июля, другие удачные релизы в прокате и установившуюся в центральной части России прохладную погоду. «По опыту прошлых лет мы знаем, что жара отрицательно сказывается на посещаемости. Тем не менее определяющим фактором для зрителей остается контент»,— отметила Ольга Зинякова.

2 процента глобальных сборов «Человек-паук: Вдали от дома» пришлось на Россию (данные Box Office Mojo)

В объединенной сети кинотеатров «Кино Okko» («Синема Парк» и «Формула кино»; 76 кинотеатров с 635 залами) прирост по посещаемости в первые две недели июля составил 28%, сообщили в пресс-службе сети. Совпали несколько благоприятных условий, подтверждает представитель «Кино Okko»: «сильный и ожидаемый релиз с широкой аудиторией» («Человек-паук: Вдали от дома») и плохая погода в крупных регионах. В «Кино Okko» рассчитывают, что прирост в июле увеличит данные по посещаемости в целом за третий квартал на 4%.

Сборы всех киносетей в России с 1 по 14 июля 2019 года составили 1,83 млрд руб., что на 18% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в пресс-службе Фонда кино.

В целом по России в первые две недели июля 2017 года сборы были больше, достигнув 2,1 млрд руб.

Рекордными сборы стали не во всех киносетях. Так, в «Премьер-зале» (326 кинотеатров с 449 залами) первые 18 дней месяца позволили собрать почти столько же, сколько в 2018 году, и на 20% меньше, чем за тот же период 2017 года, рассказал гендиректор киносети Владимир Петелин. В то же время, по его словам, некоторые регионы, например Барнаул, показали рост до 13%. Прирост по рынку в целом он объясняет в том числе эффектом низкой базы прошлого года, когда аудитория кинотеатров снизилась из-за чемпионата мира по футболу.

В этом году не случилось сезонного падения продаж билетов в июле, отмечает руководитель билетного направления «КиноПоиска» Мария Сорокина.

«Это может быть связано и с погодными условиями, и с постоянным ростом интереса аудитории к покупке билетов на "КиноПоиске"»,— уточняет она.

Погода далеко не главный фактор, но и не самый малозначимый, рассуждает заместитель главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев: в дождь значительная часть потенциальных зрителей остаются в городе, отказавшись от поездок, например, на дачу, но в основном динамика все же зависит от фильмов. Сборы второй и последующих частей сольных проектов Marvel, как правило, растут на фоне роста фан-базы, отмечает он. Так, «Человек-паук: Вдали от дома» соберет примерно на 30% больше предшественника — вышедшего в 2017 году «Человек-паук: Возвращение домой» (сборы в России — 875,9 млн руб.), полагает эксперт. По данным ЕАИС, «Человек-паук: Вдали от дома» на 19 июля собрал уже более 1 млрд руб.

Главным же релизом лета в России будет «Король Лев», который станет самым кассовым киноремейком мультфильма, побив рекорд «Книги джунглей», собравшей в 2016 году более 1,2 млрд руб., уверен господин Нечаев. По предварительным данным, за первый уикенд, завершившийся 21 июля, «Король Лев» уже собрал 1,07 млрд руб., сообщил сайт Kinodata.pro. Благодаря выдающемуся старту «Короля Льва» вторая половина месяца будет не менее результативной, рассчитывает и Ольга Зинякова.

Валерия Лебедева