Рада женского созыва

Еще не приступив к работе, новый созыв Верховной рады Украины установил два национальных рекорда. Впервые в истории независимой Украины одна партия — «Слуга народа» получила больше половины депутатских мест, чем обеспечила себе возможность назначать правительство и принимать законопроекты без оглядки на представителей других фракций. Кроме того, в новой Раде будет наибольшее за все годы ее работы число депутатов-женщин — пятая часть всего состава парламента. С подробностями из Киева — корреспондент “Ъ” Матвей Шиманов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отчиталась о подсчете 99,9% всех бюллетеней на досрочных выборах в Верховную раду. Осталось обработать несколько протоколов с тех участков, где зарегистрированные кандидаты пытаются оспорить решения участковых комиссий. Но в целом итог голосования понятен — абсолютное большинство получила партия «Слуга народа», созданная командой президента Владимира Зеленского. Ей достанется больше половины депутатских кресел.

Согласно данным ЦИКа, больше 320 депутатов нового созыва избраны в Раду впервые. Это не рекорд (в парламент второго созыва в 2004 году попало сразу 369 новых избранников), но показатель, близкий к рекордному. А вот число женщин-парламентариев выросло беспрецедентно. В предыдущем, восьмом созыве Рады их было 53, что составляло 12,5% от общего числа депутатов. В новом же созыве народных избранниц будет 87 — это больше 20% всех парламентариев.

Такой результат стал сюрпризом для правозащитников, которые даже в самых смелых прогнозах не давали женщинам больше 15–18% мест в новом составе Рады. Эти прогнозы отчасти строились на данных мониторинга украинских СМИ накануне выборов, исходя из которых, журналисты уделяли женщинам-кандидатам куда меньше внимания, чем мужчинам. Так, судя по данным исследования эфира украинских телеканалов, женщины — эксперты, сотрудницы госорганов и кандидаты в депутаты — были героинями лишь 10% информационных программ.

«Представленность женщин отлично иллюстрирует отсутствие гендерного паритета в политике»,— говорится в комментарии к мониторингу, проведенному совместно Комиссией по журналистской этике, «Платформой по правам человека», Украинским институтом медиа и коммуникаций и StopFake.

Еще накануне голосования представители общественных организаций отметили, что звездам эстрады партии предпочли женщин, нацеленных на строительство реальной политической карьеры. «Это свидетельство того, что потихоньку женщины отвоевывают свое влияние на политические процессы через активную профессиональную общественную и политическую деятельность»,— заявляла координатор общественного альянса «Политическое действие женщин» Ирина Тишко.

Больше всего женщин в процентном отношении будет во фракции «Голоса» — почти 45%, немногим меньше, 40% — у фракции «Европейской солидарности» Петра Порошенко. Правящая партия «Слуга народа» будет представлена фракцией, в которой на долю женщин придется около 27%. Две оставшиеся партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» будут состоять почти исключительно из мужчин, с редкими исключениями, вроде возглавляющей «Батькивщину» Юлии Тимошенко или ее бывшей соратницы по партии Наталии Королевской, перешедшей в «Оппозиционную платформу».

Выяснением процентного соотношения полов во фракции ЦИК занимается вполне официально. Дело в гендерных квотах, предусмотренных украинским законодательством. Пока они добровольные — ни одна из партий не обязана включать в свои списки определенное количество женщин. Однако партия, в парламентскую фракцию которой входит 30% женщин или больше, получает десятипроцентную надбавку к обязательному государственному финансированию. А это ощутимые деньги. Например, «Голос» благодаря своим дамам-депутатам может рассчитывать на дополнительные 6 млн гривен (15 млн руб.) бюджетного финансирования в год.

Эти необязательные квоты будут действовать до конца 2023 года, когда им на смену придут обязательные, предусмотренные недавно принятым новым избирательным кодексом Украины. После вступления этого документа в силу в списках партий должно быть не менее 40% (правда, и не более 60%, ради достижения гендерного баланса) женщин. В противном случае партия просто не будет допущена к выборам. Впрочем, новый избирательный кодекс вступит в силу только в декабре 2023 года, так что если не случится досрочных выборов, то по новым правилам депутатов изберут лишь в 2029 году.

В нынешнем же, еще не приступившем к работе составе Рады, будет сформировано особое межфракционное объединение «Безопасность. Женщины. Мир». О его создании уже объявила депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, в прошлом составе занимавшая пост вице-спикера. К объединению, ставящему цель защитить европейский вектор развития Украины, уже присоединились коллеги по партии госпожи Геращенко — Мария Ионова, Иванна Климпуш-Цинцадзе и Ирина Фриз.

Ирина Геращенко призывает коллег активнее включаться в совместную работу и вступать в объединение. Так что еще есть шанс увидеть в нем, например, Юлию Тимошенко. А вот кого точно там не будет — так это одной из самых заметных представительниц ушедшего состава Рады Надежды Савченко.

Бывшая летчица была избрана в парламент по списку «Батькивщины», в котором шла первым номером (партийный лидер Юлия Тимошенко добровольно отказалась от первенства и шла лишь второй), находясь в российской тюрьме. Российская сторона обвинила госпожу Савченко в пособничестве в убийстве съемочной группы ВГТРК в Донбассе и приговорила к 22 годам лишения свободы. Однако в мае 2016 года она была освобождена указом президента РФ и вернулась на родину, приступив к исполнению депутатских обязанностей. Весной 2018 года уже украинские силовики завели уголовное дело в отношении депутата Савченко, обвинив ее в подготовке силового захвата власти в стране. Надежда Савченко была лишена неприкосновенности и заключена под стражу, проведя в СИЗО около года, до истечения срока меры пресечения. Прокуратура пыталась опротестовать это решение, но безуспешно. Тем не менее скандал стоил госпоже Савченко места в партийном списке «Батькивщины», из-за чего она предприняла попытку избраться в Раду по одномандатному округу в Донецкой области. Однако продолжения депутатской карьеры не вышло — кандидатуру Надежды Савченко поддержали всего восемь избирателей. Справедливости ради стоит отметить, что в этом же округе у пяти кандидатов оказалось всего по одному голосу, один кандидат получил три голоса, а за 11 претендентов на место в парламенте так и вовсе не проголосовал никто. Даже победитель — самовыдвиженец Александр Ковалев — попал в Раду, получив поддержку всего около 220 избирателей. Виной тому границы избирательного округа, не менявшиеся все последние годы, из-за чего большая его часть оказалась на территории, контролируемой ДНР. В той же части, где возможно проведение выборов в соответствии с украинским законодательством, зарегистрировано всего несколько сотен избирателей.